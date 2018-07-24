Гороскоп на 25 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2018 года.

В среду некоторым знакам Зодиака лучше не спешить верить окружающим и прислушаться к своему внутреннему голосу, кое-кому придется проявить внимание и заботу, кто-то же будет просто наслаждаться довольно простым и беззаботным днем. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Вероятно, сегодня Овнам придется нарушить кое-какие обещания, данные себе не так давно. Скорее всего, касаться это будет финансового вопроса, и вам придется потратиться, хотя вы обещали себе некоторое время экономить и следить за расходами. На это вас может вынудить непредвиденный поворот событий в сфере профессиональной деятельности. В такой ситуации стоит отбросить сомнения и решить первоочередные проблемы и задачи.

ТЕЛЕЦ

Тельцам важно оставаться бдительными в этот день и внимательно анализировать ход событий. Ваши поступки в первой половине дня могут быть продиктованы резкой вспышкой страсти и даже некими ложными надеждами, целями. Прежде чем действовать, убедитесь, что вы не находитесь во власти заблуждений.

БЛИЗНЕЦЫ

Домашние заботы вряд ли позволят сегодня Близнецам сосредоточиться на работе. Будто специально именно в этот день вашего внимания попытаются добиться близкие или друзья, иными словами вам придется разрываться на несколько фронтов сразу.

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РАК

Ракам не стоит в эту среду безоговорочно доверять каждому, кто захочет дать вам совет, хотя звучать те или иные предложения будут довольно уверенно. Сегодня вам необходимо прислушаться к собственному внутреннему голосу, о котором вы частенько забываете. А зря.

ЛЕВ

Начните сегодняшний день с любимого занятия, которое позволит вам взбодриться, обрести энтузиазм и поддержит ваше творческое рвение. Уже ко второй половине дня вы найдете правильное применение мощному заряду креативной энергии.

ДЕВА

Похоже, недавно кто-то обидел вас, разочаровал или неприятной удивил. Этим и вызвано волнение касательно вопросов справедливости. Чувство собственной правоты и желание доказать ее не будет давать вам покоя, однако сегодня крайне важно сдержать подобные порывы и вернуться к этим вопросам лишь после того, когда внутри уляжется буря эмоций.

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ВЕСЫ

И без того сложная, насыщенная событиями среда преподнесет Весам мало приятный сюрприз вроде небольшой ссоры из-за разногласий с любимым человеком. Избежать конфликта вряд ли удастся, а вот минимизировать его масштабы и последствия - это вы сможете. Для этого проявите понимание и откажитесь от желания сказать последнее слово в споре.

СКОРПИОН

Лишенное какие-либо ярких событий начало этого дня Скорпионы могут посвятить рутинной работе. А вот ко второй половине дня вполне могут сложиться условия для успешной и эффективной самопрезентации, небольших, но уверенных подвижек в основных планах.

СТРЕЛЕЦ

Сделки, переговоры, встречи и заключение договоров - все это сегодня не ваше. Найдите способы избежать этих событий среды, чтобы не упустить из-за сонливости и невнимательности важных аспектов и не наломать дров. Последствия могут быть просто-таки катастрофическими.

КОЗЕРОГ

Настроиться на рабочий лад у Козерогов получится не сразу, что может стать причиной незначительных стычек и недоразумений в кругу коллег. К обеду ситуация настроится, но все равно вам будет сложно скрыть свою раздраженность и моральную усталость.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня Водолеям лучше не доверять свои дела другим. Лишь в случае крайней необходимости довериться вы можете только наиболее надежным и проверенным личностям.

РЫБЫ

Среда для тех, кто родился под знаком Рыб, окажется довольно простой и беззаботной. При этом не стоит терять бдительности и самоконтроля. В целом же у вас все хорошо. События развиваются в нужном вам направлении, с лихвой окупаются ваши материальные и физические вложения, ваше сердце не враждует с разумом. Главное - соблюдать равновесие и находиться в условной золотой середине: не ленитесь, не зазнавайтесь, не переусердствуйте, не суетитесь.