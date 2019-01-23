Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака по картам Таро: кого ждут неприятности

Гороскоп на завтра, 24 января 2019 года, по картам Таро обещает некоторым знакам Зодиака эмоционально насыщенный, местами даже сложный день. Также существует риск возникновения конфликтов на деловой и личной почве. Постарайтесь не спорить с людьми, которые могут как-то повлиять на ваше будущее, так как это может весьма плохо закончиться

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг для всех знаков Зодиака по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Десятка мечей

Овнам Таро прогнозирует на сегодня тревожный и наполненный странными событиями день. Вас все время будет преследовать ощущение того, что что-то идет не по плану. Необъяснимые вспышки страха могут появляться из-за того, что в вашей жизни грядет важное событие, которое в итоге станет решающим в определенной сфере вашего существования.

Вам действительно необходимо будет сегодня окунуться в соответствующие тяжелые эмоции - от этого никуда не деться. Но помните, что все происходит для достижения определенной цели. Наберитесь смелости и двигайтесь вперед, иначе можете застрять в болоте собственных опасений и переживаний.

ТЕЛЕЦ – Маг

Гороскоп на четверг предоставил Тельцам светлую, но весьма противоречивую карту. Маг требует от вас решительного и настойчивого поведения именно в этот день. Вероятно, вы способны сами загореться какой-нибудь идеей и других увлечь за собой, и сейчас это будет как никогда к стати. Разрушайте стереотипы, делайте все для того, чтобы оправдать свою резкость и напористость. Тельцы - прирожденные лидеры, и часто этим пользуются. Но, в этот день стоит быть максимально осторожными со своими намерениями, так как можете "перегнуть палку".

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка денариев

Эта карта дает понять, что круг ваших надежд и мечтаний на данный момент достаточно ограничен. Стоит разорвать рамки внутренних комплексов, и сделать это как можно быстрее. Что бы вам ни говорили о необходимости дальнейшего роста, вы только досадливо отмахиваетесь: и так вполне хватает того, что есть. Собственно, именно эта позиция приносит вам все неприятности, которые в последнее время так активно преследуют Близнецов.

Вы - человек, который, как правило, довольно твердо стоит на ногах, но одновременно опасается сделать лишний шаг в сторону, лишь бы не внести в свою жизнь что-то незнакомое. Риск - то, чего так не хватает в вашей жизни в настоящий момент, так что постарайтесь перешагнуть через своим принципы и попробуйте сделать что-то радикально отличающееся от привычного вам поведения.

РАК – Суд

Гороскоп на 24 января для Раков по Таро выдал карту Суд. Она вовсе не означает наступления судного времени. В вашем раскладе это – позитивная карта, которая символизирует начало новой жизни. Возможно, вам удастся сегодня перечеркнуть все неприятности, которые ранее происходили и стартовать с чистого листа и со свежими силами.

Карта также может означать необходимость переоценки ценностей, возникновение нестандартного взгляда в будущее с учетом прошлого опыта. Сегодня судьба подарит вам перспективу завершить незаконченное дело, которое давно было отложено в "длинный ящик". Возобновление процесса на новом уровне преподнесет шанс в корне переменить мнение окружающих о вас, что станет определенно полезным для дальнейшей жизни.

ЛЕВ – Двойка жезлов

Представители этого знака сегодня окажутся перед нелегким выбором, который может выбить их с привычной колеи. Но события дадут вам возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Дело в том, что появление в раскладе Двойки жезлов свидетельствует, что вы стоите на перекрестке и от того, какое направление выберете, зависит дальнейшая судьба.

Чтобы не допустить непоправимых ошибок, попробуйте трезво оценить свои приоритеты и определить, что на данном этапе жизни является более важным.

ДЕВА – Пятерка кубков

Пятерка Кубков - это глубокое разочарование. К сожалению, ситуация все больше и больше выходит из-под контроля, причиняя вам немало мучений и страхов: а что, если ваши дурные предчувствия оправдаются? Гоните прочь от себя все страхи и старые обиды - это пустая трата сил и эмоциональных ресурсов.

Именно эти тревожные мысли, эмоциональные переживания, а отнюдь не реальные неприятности, делают вас нервным и раздражительным. Сегодня стоит постараться перевести дух и успокоиться, это поможет вам понять, каким образом поступать в той или иной ситуации.

ВЕСЫ – Паж денариев

Карты советуют Весам немедленно выйти из-под чужой опеки и зажить собственной жизнью. И прежде всего это относится к материальной (денежной) сфере. Вы слишком зависимы от кого-то, кто, на самом деле, не должен вообще влиять на вашу личную жизнь. Постарайтесь обрубить подобные связи, иначе они могут потянуть вас на дно.

Если вам выпала эта карта - очевидно, придется пробиваться к поставленным перед собой целям: трудности неизбежны, ведь у вас пока нет необходимого жизненного опыта, равно как и опыта в деловой сфере. Действуя привычными методами, вы вряд ли добьетесь успеха и достигнете намеченных целей. Стоит кардинально пересмотреть модель своего поведения.

СКОРПИОН – Звезда

Звезда - это карта, символизирующая мудрость, внутреннюю силу и скрытые возможности, которыми обладают представители этого знака, но даже не догадываются об этом. В контексте этого знака Зодиака она предрекает правильное принятие решений, которые в результате повлияют на ваше будущее. Произойдет что-то такое, что разрушит все ранее выстроенные стереотипы и барьеры. Карты говорят, что позитивный настрой и искренняя радость будут сопровождать вас на протяжение всего дня.

Гороскоп на сегодня для Скорпионов говорит, что вас оберегают высшие силы - проявите благодарность и не идите поперек судьбы. Тогда она щедро вас наградит за старания.

СТРЕЛЕЦ – Повешенный

Карта показывает, что в вашей жизни произошел застой чувств и эмоций. Вы пытаетесь куда-то двигаться, развернуть все течение событий в противоположную сторону, но, увы, вам не хватает на это сил. Помимо этого, гороскоп на четверг указывает на ограничения и запреты. Внешние или внутренние - они все время мешают вам получить желаемое.

Карты говорят, что Стрельцы зашли в тупик или находятся, что называется, в "подвешенном состоянии", словно в ловушке. Не исключено, что вы стали жертвой предательства или сами предали себя. Но не печальтесь, скоро тайное станет явным, а вы непременно сможете разобраться со всеми неурядицами и конфликтами личности.

КОЗЕРОГ – Луна

В последнее время Козероги находятся в плену страха, обмана или неуверенности, в который сами же себя и загнали. Возможно, такое поведение спровоцировано тем, что вы не можете, или не желаете представлять ситуацию правильно, а воспринимаете ее сквозь призму собственных комплексов и фобий. Не стоит заранее паниковать, чтобы не случилось. Сегодня вам должно повезти в важном деле, о котором вы давно мечтали. Главное - вовремя распознать все знаки судьбы и не "тормозить", иначе можете остаться на обочине жизни.

Карты говорят: если желаете в корне изменить себя - рискните, результат непременно оправдает все ожидания и намерения. Возможно вам потребуется помощь других - не стесняйтесь быть откровенными со своими близкими и просить их протянуть вам руку.

ВОДОЛЕЙ – Тройка кубков

Тройка Кубков говорит о наступившей обособленности между вами и близкими вам людьми. Вероятно, "климат" в ваших отношениях с любимым человеком может качественно измениться, а вы даже не осознаете как и когда это произошло. Сегодня вас будет тревожить какое-то смутное чувство неуверенности: кажется, все уже не так хорошо, как было прежде.

Гороскоп на четверг по картам Таро для Водолеев говорит, что в какой-то момент ваш партнер стал отдаляться от вас. Он делает это постепенно, шаг за шагом, все более погружаясь в собственные проблемы и заботы. Постарайтесь все обдумать и объяснить для себя такое его поведение, в противном случае этот процесс отделения друг от друга станет неконтролируемым.

РЫБЫ – Двойка мечей

Эта карта символизирует пробуждение некой первобытной и импульсивной силы, которая охватывает человека в период любовного увлечения и эмоционального всплеска. Вероятно, как говорит гороскоп на завтра, вы долгое время пытались ее прятать, но рано или поздно она выльется наружу. Будьте осторожны со своими желаниями, иначе они могут привести вас к совершенно неожиданным последствиям.

В эмоциональном плане Двойка мечей может также предостерегать вас от излишней неуверенности и нерешительности - вы постоянно испытываете какое-то беспокойство, причина которого вам не ясна. Не стоит, конечно, бросаться "во все тяжкие", но и, безусловно, не пытайтесь спрятаться от тем, которые необходимо обсудить.

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