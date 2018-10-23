Гороскоп на 24 октября по картам Таро: кому повезет в этот день

Гороскоп на завтра, 24 октября 2018 года, по картам Таро предсказывает практически для всех знаков Зодиака сумбурный и напряженный день, но при этом многие получат ответы на давно интересующие вопросы. В особенности тревога посетит представителей таких созвездий, как Близнецы и Стрельцы. Овнов, Тельцов и Скорпионов может ожидать большая удача.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Отшельник

Эта карта Таро обозначает добровольно избранное одиночество и уединение. Вероятно, вы слишком устали от постоянного пребывания среди толпы людей, поэтому подсознательно хотите отдаленности от социума. Овнам гороскоп на среду пророчит самокопание, но все же это поможет разобраться в себе. Вам стоит заняться внутренним исследованием самого себя, своих мыслей и планов на будущее. Попытайтесь сегодня не реагировать на любые выпады со стороны окружающих, и уж тем более на неконструктивную критику. На самом базовом уровне Отшельник означает изоляцию, скорее всего, именно это пойдет вам на пользу в этот день.

ТЕЛЕЦ - Луна

Несмотря на то, что Тельцы по своей природе - весьма сдержаны и обладают устойчивым характером, в этот день их может посетить какая-то непонятная тревога и даже паника. Не стоит заранее накручивать себя - в этот день удача исключительно на вашей стороне, так что смело начинайте действовать и извлекать выгоду из всего, что бы ни случилось. В среду вам должно повезти в важном деле, о котором вы давно мечтали. Главное - вовремя распознать все знаки судьбы и не "тормозить", иначе можете остаться на обочине жизни.

Карты говорят: если желаете в корне изменить себя - рискните, результат непременно оправдает все ожидания и намерения.

БЛИЗНЕЦЫ - Рыцарь жезлов

Денек вам предстоит довольно бурный и жаркий. Либо ваш темперамент, который вы ранее скрывали, даст о себе знать, и вам захочется "все и сразу", либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Даже если это всего лишь шум из за пустяков, сегодня вы можете дать волю своим чувствам и раз в жизни действовать по велению сердца, а не мозга. Главное - не стройте сегодня далеко идущих планов, для этого явно не подходящий день. Если ваши эмоции требуют выхода - выплесните их, но только в мирное русло.

РАК - Паж кубков

Пажи в Таро – символ обучения, новых знаний и ценного опыта. Паж Кубков предполагает, что вы именно сегодня открыты для уроков и духовного перерождения. Если обстоятельства вокруг вас не вселяют надежду на то, что все будет хорошо - подойдите к ситуации более конструктивно. Вы готовы черпать вдохновение со всех доступных источников, поэтому старайтесь впитывать в себя все то новое, о чем ранее не знали, а также не бойтесь делать то, что выходит за рамки вашего восприятия. Проявите гибкость, попробуйте научиться новому отношению к привычным вещам и не делать поспешных выводов. Воспринимайте все без скрытого символизма - тогда день подарит вам ценные навыки.

ЛЕВ - Девятка Денариев

Эта карта считается признаком финансового успеха, выигрыша, крупной и часто неожиданной прибыли. Она означает поворот к лучшему, везение, удачное стечение обстоятельств. Также гороскоп на сегодня обещает Львам резкие перемены, которые позволят сделать жизнь гораздо более комфортной. Карты Таро предсказывают исключительный успех, который будет достигнут, благодаря личным талантам и усилиям. Однако, человек обычно остается один на один со своим успехом, и бывает, что даже свою радость ему разделить не с кем. Не раскисайте - просто обратитесь к тем, кто для вас дорог, и они обязательно порадуются за ваши достижения.

ДЕВА - Тройка мечей

Тройка мечей в раскладе Таро на среду может означать тревогу, вспышки страха и необъяснимую печаль. При чем, представители этого знака Зодиака сами не смогут разобраться, что происходит внутри них. День может оказаться довольно непростым – прежде всего, в плане переживаний. Возможно, придется принимать очень неприятные, но необходимые решения или выйти из чужой игры. Но так или иначе, в конечном итоге то, что вы сделаете, расчистит вам путь к новому будущему. Если понимаете, что не можете сами справиться со всеми неудачами - обратитесь за помощью к человеку, к которому ранее никогда бы не пришли.

ВЕСЫ - Дама кубков

Эта карта говорит, что вы должны подготовиться к самопожертвованию, пусть даже для этого придется перешагнуть через самого себя. Гороскоп на сегодня для Весов советует набраться терпения и стойко вынести все испытания, которые подготовила вселенная. Ваше эмоциональное состояние завтра будет таковым, что вы особенно ясно ощутите душевные чаяния и потребности окружающих. Увы не исключено, что есть риск и пострадать из за чужих негативных эмоций. И все же пойдите навстречу людям. Не забывайте об интуиции, она убережет вас от сильных душевных ран.

СКОРПИОН - Десятка денариев

Десятка денариев в раскладе на сегодня для Скорпионов обозначает карту успеха. Это, пожалуй, самая удачная картина, которая могла нарисоваться в этот день перед представителями данного знака. Гороскоп на завтра советует: заключайте выгодные сделки, делайте рискованные ставки и радуйтесь своему успеху. Он непременно придет к вам, как только вы совершите правильный поступок. Более того, судьба сама пришлет вам знак, когда нужно действовать.

Будьте смелее: карты говорят, что в последнее время вы слишком осторожны, особенно в контексте своего знака. Скорпионы - прирожденные авантюристы и бунтари, которые любят эпатировать окружающих. Соответствуйте своей сущности, но делайте это с умом.

СТРЕЛЕЦ - Рыцарь мечей

Таро на ближайший день подготовило вам противоречивую карту. Она обозначает неосторожность, неловкость и высокомерие, которое может разрушить близкие связи. Конфликт - неизбежен, и непременно вы станете его героем. Подготовьтесь к тому, что если ваш соперник окажется хоть чуточку спокойнее и тверже, вам грозит крупное поражение. Спорьте только о том, в чем полностью уверенны, и не вздумайте бросаться острыми, громкими фразами, которые могут кого-то обидеть. В первую очередь ударная волна зацепит вас, а оклематься от этого будет очень непросто.

КОЗЕРОГ - Двойка кубков

Двойка кубков в раскладе Таро на среду для Козерогов является картой гармонии и душевного спокойствия. Она символизирует такие светлые процессы, как дружба, взаимная симпатия, привязанность и глубокое уважение. Вы проникнетесь этими вещами и будете целый день словно витать в облаках. Душевная легкость и творческий настрой помогут вам без зазрения совести принять жизненно важное решение, о котором вы никогда не пожалеете. Для тех, кто пока одинок, судьба готовит встречу с любовью всей жизни. Если у вас уже есть любимый человек, то вы сможете пережить с ним новый этап ваших чувств. Но не ждите, пока он придет и проявит инициативу, сделайте шаг навстречу сами.

ВОДОЛЕЙ - Туз жезлов

Туз жезлов, выпавший вам в раскладе, дает надежду на благополучный исход любого начинания. Эта карта предсказывает стабильное и гармоничное развитие ситуации, а также предупреждает о том, что за любое дело стоит браться только тогда, когда вы уверенны в серьезности своих намерений.

Гороскоп предвещает всплеск творческой энергии, хотя пока эта энергия не направлена еще на какую-то конкретную цель или проект. Неуспокоенность и неудовлетворенность существующими обстоятельствами сопровождается сильным ощущением, что появилась возможность для чего-то нового. Возможно, вам придется рискнуть, чтобы получить желаемое.

РЫБЫ - Звезда

Звезда - это карта, символизирующая надежду, мудрость и озарение. В контексте этого знака Зодиака она предрекает правильное принятие решений, которые в результате повлияют на ваше будущее (возможно весьма далекое). Произойдет что-то такое, от чего вы придете в восторг, а радость будет сопровождать вас на протяжение всего дня. Гороскоп на сегодня для Рыб говорит, что вас оберегают высшие силы - проявите благодарность к ним путем совершения хороших дел.

Если сумеете расположить к себе судьбу - вас ждет успех в любых начинаниях и вы без сомнения достигнете желаемого. Верьте в свои силы, но будьте осторожны с удачей - она весьма капризная дама!