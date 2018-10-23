Гороскоп на 24 октября 2018: кого ждут проблемы

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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ОВЕН

24 октября принесет Овнам множество испытаний. Сегодня вам предстоит сделать сложный выбор и решиться на важный поступок. Попытайтесь сконцентрироваться и не дайте негативным мыслям победить вас.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня необходимо поговорить со своими близкими. Они накопили обиды, но постоянно бояться сказать вам об этом. Подумайте о своем поведении и постарайтесь не делать больно окружающим.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам нужно отдохнуть. Вы очень устали и ваше здоровье подводит вас. Лучше возьмите выходной и поспите. Попытайтесь перестать нервничать и не концентрируйте внимание на негативных эмоциях.

РАК

Ракам 24 октября следует уделить внимание работе. В последнее время вы не продуктивны. Кроме того, сегодня вас ожидает внезапный убыток. Постарайтесь не реагировать на оскорбления и негатив со стороны коллег.

ЛЕВ

Львам сегодня необходимо провести вечер с близкими друзьями. Отдохните и постарайтесь расслабиться. Этот день приготовил вам множество сюрпризов и многие из них будут негативными. Но не расстраивайтесь - друзья смогут поднять вам настроение.

ДЕВА

Девам сегодня стоит потратить большую сумму денег. Все покупки принесут вам большую пользу и смогут порадовать ваших близких. Постарайтесь провести время с пользой и продуктивно поработать. Вечер постарайтесь провести в одиночестве.

ВЕСЫ

Весам сегодня следует расслабиться. Вы тратите много времени на решение задач, которые в будущем не принесут результат. Кроме того, 24 октября вам следует обдумать важный вопрос, который не дает вам покоя уже несколько месяцев.

СКОРПИОН

Совсем скоро вы станете перед сложным выбором, который касается вашей работы. Уже сейчас вам следует проанализировать ситуацию и хорошо все обдумать. Сегодня вы получите знак, который поможет вам определиться. Постарайтесь не пропустить его.

СТРЕЛЕЦ

24 октября приготовило Стрельцам события, которые станут началом большого взлета или краха. Сегодня все зависит только от вас и только вы знаете, что делать. Не слушайте советы других и не пытайтесь их раздавать. Удача 24 октября на вашей стороне.

КОЗЕРОГ

Сегодня тот день, когда вы можете все. Вселенная поможет вам осуществить самые заветные мечты и решить самые сложные проблемы. Попытайтесь отдохнуть и расслабиться. Кроме того, 24 октября Козерогам нельзя ссориться с близкими.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня необходимо заняться своим внешним видом. Вы запустили себя, поэтому следует взять выходной и отдохнуть. Усталость, которую вы испытываете в последнее время не идет вам на пользу и негативно сказывается на вашей внешности.

РЫБЫ

Рыбам 24 октября стоит заняться планами на будущее. Поставленные сегодня цели принесут результат в будущем. Если вы давно хотели кардинально изменить свою жизнь - сегодня именно тот день. Главное, не поддавайтесь лени и советам друзей.