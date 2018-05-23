Гороскоп на 24 мая 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести четверг, 24 мая.

Близится окончание рабочей недели и практически все уже хотят наконец-то выдохнуть и расслабиться. Однако, не спешите бросать все свои дела - последний рывок перед выходными непременно принесет хороший результат. OBOZREVATEL предлагает узнать, что обещают звезды каждому из знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Овнам необходимо сосредоточится на выполнении одной задачи, которая вам самим кажется совершенно бесполезной. Но не спешите злиться и отчаиваться - вас ожидает интересное общение с многими людьми, а сделав свою работу, вы сможете избежать необоснованной критики. Обратите внимание на свое здоровье: возможно, незначительное недомогание может быть важным сигналом о болезни. Если не будете нервничать и ограничите себя от стрессов - все наладится само собой.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп на сегодня для Тельцов советует задуматься о планах на будущее. Для того, чтобы воплотить самые заветные желания, стоит тщательно распланировать каждый свой шаг, и заняться этим стоит именно в четверг. Звезды пророчат вам в скором времени интересную дальнюю поездку в приятной компании, поэтому отнеситесь ответственно к ее организации и не взваливайте на себя слишком много работы.

БЛИЗНЕЦЫ

Представителям этого знака звезды обещают приятные покупки. Вероятно, вы давно мечтали о чем-то, но всегда жалели сбережений на приобретение желаемого. Не стоит больше сомневаться - настала пора порадовать себя и близких. Все расходы, которые будут осуществлены сегодня, не "ударят" по семейному бюджету, зато принесут массу удовольствия. Действуйте!

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РАК

В последнее время Раки немного отдалились от дорогих им людей и погрязли в рабочей обыденной рутине. Гороскоп на четверг обещает, что скоро ситуация в корне изменится, нужно только постараться максимально быстро решить все свои проблемы. Сегодня нужно осуществить последний рывок, после которого у вас наконец-то получится расслабиться и обрести новые силы.

ЛЕВ

Вероятно, этот четверг может стать для Львов переломным периодом. Представителей этого знака зодиака ожидает весьма серьезный разговор, способный существенно повлиять на будущее. Звезды советуют вам не нервничать и не торопить события - выдохните, соберитесь с мыслями и просто покажите, на что вы способны. Результат не заставит долго себя ждать.

ДЕВА

Представителей этого знака гороскоп предупреждает: срочно извинитесь перед людьми, которым накануне нагрубили или обидели несправедливым отношением. В противном случае можете обрести врагов, а они вам сейчас ни к чему. Исправив ошибки, которые были совершены ранее, Девы смогут избежать серьезного возмездия, а если сделаете шаг на встречу - судьба щедро отблагодарит вас.

ВЕСЫ

Не стоит сегодня тратить слишком много денег - они вам пригодятся в ближайшем будущем. Избегайте в этот день серьезных, глобальных покупок, а также тщательно следите за своими ценными вещами, так как из-за собственной невнимательности можете потерять что-то важное. Если будете собраны - в конце дня сможете получить заслуженную награду от своих близких.

СКОРПИОН

На сегодня Скорпионы наверняка запланировали массу важных дел, с которыми необходимо справиться. Не увиливайте и не ленитесь - сделав то, о чем ранее думали, вы сможете обеспечить для себя беззаботное существование на некоторое время. К тому же, ваши труды оценят по достоинству. Под конец дня вы можете почувствовать огромную усталость, но придется немного напрячь себя, после чего сможете со спокойной душой отдыхать на выходных.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы пребывают в предвкушении долгожданного отдыха и уже совершенно не хотят обременять себя какими-то проблемами. В особенности, если они касаются карьеры и общения с коллегами. Однако, ваш гороскоп на сегодняшний день говорит об обратном - чтобы спокойно отправиться на отдых, стоит в срочном порядке решить все неурядицы с окружающими. Помните, что за все ошибки вы можете заплатить дорогой ценой, если, конечно, не сумеете ликвидировать их вовремя.

КОЗЕРОГ

В последнее время представителям этого знака зодиака постоянно кажется, что многие люди несправедливо относятся к вам и вашим усилиям, которые вы то и дело прикладываете почти во всех аспектах своей жизни. Не спешите расстраиваться, ведь это не так. Те, чья оценка вам будет полезной и важной - тщательно наблюдают и искренне ценят ваши старания. Главное, делайте все с любовью и не забывайте об ответственности.

ВОДОЛЕЙ

Если вы давно планировали отправиться в дальнюю поездку, или возможно, вообще сменить страну проживание - самое время начать искать пути для решения своей цели. В четверг звезды помогут вам обрести полезные контакты и отыскать те лазейки, которые впоследствии могут привести вас к ожидаемому результату. Не отказывайтесь от предложений, даже если они покажутся вам весьма сомнительными.

РЫБЫ

Рыб сегодня ожидает довольно сумбурный и хаотичный день: куча поставленных задач, нехватка времени для их решения, а также бытовые проблемы и, в то же время, заманчивые предложения от друзей. Все это в один час навалится на вас, требуя внимания и множество сил. Помните. что вы в состоянии решить все свои неприятности, но научитесь правильно располагать собственным временем.