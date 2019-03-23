Гороскоп на 24 марта 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.
Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.
Фото: psyinspire.com
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Овен
Сегодня вам выпадет шанс получить дополнительную прибыль. Положитесь на свою рассудительность и очарование.
Телец
День будет неудачным для Тельцов. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.
Близнецы
Звезды советуют: напишите своим старым друзьям или сразу навестите их. Сегодня кто-то из них может помочь вам с работой.
Рак
Будьте осторожны с финансами. Можете потратить больше, чем ожидали.
Лев
Львы, сегодня вам повезет. Все, за что не возьметесь, будет получаться.
Дева
Ваша жизнь очень сильно изменилась и так, как раньше, уже быть не может. Оставьте прошлое в прошлом.
Весы
Доверьтесь своей интуиции — она поможет реализовать любую идею.
Скорпион
Скорпионы, возьмите себя наконец в руки. Хватит грустить! Из-за плохого настроения все будет валиться с рук.
Стрелец
Сегодня вы будете в центре внимания. Насладитесь этим.
Козерог
Сегодня не давайте никакие обещания и не подписывайте договора. Потом пожалеете об этом.
Водолей
Сконцентрируйтесь на своих желаниях. Если чувствуете, что вам необходим отдых — возьмите отпуск.
Рыбы
Наладьте отношения с вашими родителями. Они желают вам исключительно самого лучшего — помните об этом.
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