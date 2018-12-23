Гороскоп на 24 декабря 2018: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Понедельник этой недели может преподнести массу сюрпризов: некоторые знаки зодиака будут щедро награждены за свои старания, другие же получат не совсем приятные подарки от судьбы. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Фото: duckboardsandstilts.com

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ОВЕН

У Овнов в этот понедельник есть высокие шансы на приобретение ценных, давно утраченных контактов с давними друзьями, возможно, вы сойдетесь по вопросам бизнеса. Вам также будет полезно сегодня посетить общественное мероприятие, о котором вас давно просили. Постарайтесь собраться с силами и сделать важный шаг на встречу человеку, который может заметно повлиять на ближайшее будущее.

ТЕЛЕЦ

Сегодня Тельцы наконец-то смогут достичь баланса между эмоциональной и рациональной стороной вашей личности. Представители этого знака найдут удовольствие в своей работе и смогут успешно объединить свою личную жизнь с профессиональной. В финансовом отношении серьезных проблем нет, но незначительные вопросы могут несколько "отравить" атмосферу понедельника.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы очень давно не чувствовали себя настолько спокойным и расслабленным, как сегодня. Попытайтесь насладиться этим состоянием и отгоняйте от себя все тревоги - гороскоп на сегодня пророчит Близнецам удачный день.

РАК

В этот день Раков могут вывести из себя необдуманные решения близких друзей. Возможно, вы даже станете героем ссоры, хотя сможете решить любой конфликт с минимальным ущербом для себя. Не поддавайтесь давлению, советуют звезды, но и не молчите в тех случаях, когда стоит высказать правду сопернику в лицо.

ЛЕВ

Львы с началом новой недели смогут наконец-то ощутить легкость и спокойствие. Многие тревоги уйдут на второй план, и все благодаря вашим стараниям. Сегодня вы можете столкнуться с "кем-то особенным" и ощутить, как любовь расцветает для вас. Причем теплые чувства могут проснуться к давно знакомому человеку.

ДЕВА

Понедельник - хороший день для начала ремонта вашего дома, вопросов недвижимости, купли или продажи жилища. Девы смогут сегодня легко придумать, как так украсить дом, чтобы он стало для вас по-настоящему комфортным местом пребывания. Также гороскоп на сегодня говорит, что было бы неплохо отправиться на природу с близкими друзьями или родственниками.

ВЕСЫ

Представители этого знака Зодиака большие любители беспричинно придираться к окружающим. Пересмотрите сегодня свою модель общения с некоторыми людьми. Также стоит чаще заниматься планированием своих дел, так как это будет определять темп работы. Ожидайте "похлопывания по спине" от ваших боссов и порцию приветствий от ваших коллег.

СКОРПИОН

Скорпионам нужно срочно ограничить свои расходы, так как деньги в скором времени могут очень понадобиться. Вам необходимо смягчить риски, которые могут внезапно нагрянуть уже в ближайшем будущем. Тем не менее, гороскоп на сегодня также говорит, что в этот понедельник для вас наступает благоприятный период для важных покупок.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам гороскоп на понедельник обещает улучшение финансового положения с помощью применения своих умственных способностей. Звезды говорят, что вы получите успех как в личной жизни, так и в карьере. Вам будет поручено много задач и обязанностей, несмотря на то, что сегодня вы планировали отдохнуть.

КОЗЕРОГ

Козероги смогут насладиться сегодня весьма приятным днем. Пусть по своей природе вы беспокойны и легко возбудимы, сегодня наверняка будете необычайно устойчивыми и сосредоточенными на главном занятии. Звезды говорят, что вечер принесет вам массу удовольствия и хороших эмоций.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи могут попасть в не совсем приятную ситуацию, связанную с выходками ваших близких или приятелей, однако гороскоп на сегодня обещает, что вы сможете с легкостью выпутаться из любой ситуации. Главное, не будьте в этот день очень доверчивыми и не верьте слухам.

РЫБЫ

В этот понедельник Рыбам придется поддаться требованиям второй половинки или родственников, которые попросят о помощи в бытовых делах. В ваших собственных интересах будет целесообразным ускорить выполнение всех просьб, так как гороскоп на сегодня обещает щедрое вознаграждение за послушание.