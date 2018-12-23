МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

/Астрология

Гороскоп на 24 декабря 2018: кому сегодня будет легко

Читать материал на украинском

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Понедельник этой недели может преподнести массу сюрпризов: некоторые знаки зодиака будут щедро награждены за свои старания, другие же получат не совсем приятные подарки от судьбы. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Гороскоп на 24 декабря 2018: кому сегодня будет легко

Фото: duckboardsandstilts.com

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

У Овнов в этот понедельник есть высокие шансы на приобретение ценных, давно утраченных контактов с давними друзьями, возможно, вы сойдетесь по вопросам бизнеса. Вам также будет полезно сегодня посетить общественное мероприятие, о котором вас давно просили. Постарайтесь собраться с силами и сделать важный шаг на встречу человеку, который может заметно повлиять на ближайшее будущее.

ТЕЛЕЦ

Сегодня Тельцы наконец-то смогут достичь баланса между эмоциональной и рациональной стороной вашей личности. Представители этого знака найдут удовольствие в своей работе и смогут успешно объединить свою личную жизнь с профессиональной. В финансовом отношении серьезных проблем нет, но незначительные вопросы могут несколько "отравить" атмосферу понедельника.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы очень давно не чувствовали себя настолько спокойным и расслабленным, как сегодня. Попытайтесь насладиться этим состоянием и отгоняйте от себя все тревоги - гороскоп на сегодня пророчит Близнецам удачный день.

РАК

В этот день Раков могут вывести из себя необдуманные решения близких друзей. Возможно, вы даже станете героем ссоры, хотя сможете решить любой конфликт с минимальным ущербом для себя. Не поддавайтесь давлению, советуют звезды, но и не молчите в тех случаях, когда стоит высказать правду сопернику в лицо.

Новости
Гороскоп на декабрь 2018: кто станет аутсайдером месяца

ЛЕВ

Львы с началом новой недели смогут наконец-то ощутить легкость и спокойствие. Многие тревоги уйдут на второй план, и все благодаря вашим стараниям. Сегодня вы можете столкнуться с "кем-то особенным" и ощутить, как любовь расцветает для вас. Причем теплые чувства могут проснуться к давно знакомому человеку.

ДЕВА

Понедельник - хороший день для начала ремонта вашего дома, вопросов недвижимости, купли или продажи жилища. Девы смогут сегодня легко придумать, как так украсить дом, чтобы он стало для вас по-настоящему комфортным местом пребывания. Также гороскоп на сегодня говорит, что было бы неплохо отправиться на природу с близкими друзьями или родственниками.

ВЕСЫ

Представители этого знака Зодиака большие любители беспричинно придираться к окружающим. Пересмотрите сегодня свою модель общения с некоторыми людьми. Также стоит чаще заниматься планированием своих дел, так как это будет определять темп работы. Ожидайте "похлопывания по спине" от ваших боссов и порцию приветствий от ваших коллег.

СКОРПИОН

Скорпионам нужно срочно ограничить свои расходы, так как деньги в скором времени могут очень понадобиться. Вам необходимо смягчить риски, которые могут внезапно нагрянуть уже в ближайшем будущем. Тем не менее, гороскоп на сегодня также говорит, что в этот понедельник для вас наступает благоприятный период для важных покупок.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам гороскоп на понедельник обещает улучшение финансового положения с помощью применения своих умственных способностей. Звезды говорят, что вы получите успех как в личной жизни, так и в карьере. Вам будет поручено много задач и обязанностей, несмотря на то, что сегодня вы планировали отдохнуть.

Новости
Гороскоп на 18-24 декабря: лучшая неделя для планов и желаний

КОЗЕРОГ

Козероги смогут насладиться сегодня весьма приятным днем. Пусть по своей природе вы беспокойны и легко возбудимы, сегодня наверняка будете необычайно устойчивыми и сосредоточенными на главном занятии. Звезды говорят, что вечер принесет вам массу удовольствия и хороших эмоций.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи могут попасть в не совсем приятную ситуацию, связанную с выходками ваших близких или приятелей, однако гороскоп на сегодня обещает, что вы сможете с легкостью выпутаться из любой ситуации. Главное, не будьте в этот день очень доверчивыми и не верьте слухам.

РЫБЫ

В этот понедельник Рыбам придется поддаться требованиям второй половинки или родственников, которые попросят о помощи в бытовых делах. В ваших собственных интересах будет целесообразным ускорить выполнение всех просьб, так как гороскоп на сегодня обещает щедрое вознаграждение за послушание.

Тег
гороскоп 2018
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги