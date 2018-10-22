Гороскоп на 23 октября по картам Таро: кому повезет в этот день

Гороскоп на завтра, 23 октября 2018 года, по картам Таро предсказывает неоднозначный, но вполне продуктивный день практически всем знакам Зодиака. Стоит отметить,некоторым представителям зодиакального круга карты сулят кучу хлопот и преград на пути к достижению поставленных целей, однако преодолев их, вы сможете достичь гармонии во многих сферах жизни.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Тройка Жезлов

Тройка Жезлов объединяет в себе два контекста - во-первых, это долгий и трудный путь, который ведет к вершине сквозь многочисленные преграды, и, во-вторых, это широкий обзор окружающего мира, открывающий перед представителями этого знака Зодиака новые горизонты. Гороскоп на вторник пророчит Овнам активный день и щедрое вознаграждение, если вы сумеете преодолеть все трудности и духовные барьеры. В этот день судьба покажет что-то большее, нежели видят все окружающие. А вы, с высоты своего опыта, сможете понять и оценить знак.

ТЕЛЕЦ -Шестерка Денариев

Эта карта обещает вам легкое разрешение финансовых проблем и предоставление необходимой помощи в важном на данный момент вопросе. Гороскоп на сегодня говорит, что благодаря собственным усилиям, деловым талантам, целеустремленности и уму вы сумеете обеспечить себе хороший уровень благосостояния. Более того возможно даже придется помогать другим, ведь отныне у вас будут все условия для этого. Таро рекомендуют в этот день откликаться на просьбы, обращенные к вам, но все же помнить: не следует позволять садиться себе на шею.

БЛИЗНЕЦЫ - Королева Мечей

Вам выпала интересная карта, в особенности с точки зрения духовной составляющей жизни. Королева Мечей предрекает Близнецам активное стремление к идеалу и борьбу за собственную независимость. Во вторник вы можете предпринять реальные шаги, чтобы получить больше свободы – прежде всего, в плане принятия решений. Методично вы будете обрубать одну за другой цепи, сковывающие ваши движения. Стоит отметить, что гороскоп на завтра обещает: вы непременно добьетесь успеха, но единомышленников и просто друзей у вас станет меньше. С другой стороны, желание быть лучше всех не принесет ожидаемого удовольствия – просто обратите внимание на то, что самые успешные никогда не бывают идеальными.

РАК - Повешенный

Карта показывает степень свободы человека и указывает на многочисленные ограничения, а также запреты. Жизненная ситуация у Раков существенно изменилась: поставленная цель не достигнута, потому что была остановлена обстоятельствами или вашими же ошибками. Вы зашли в тупик или находитесь, что называется, в "подвешенном состоянии", поэтому постоянно чувствуете себя, словно в ловушке. Не исключено, что ранее Раки стали жертвой предательства или сами предали себя, и если это так - во вторник все должно встать на свои места.

ЛЕВ - Башня

Башня предупреждает Львов о грядущих опасностях, которые могут коснуться разных сфер их жизни. Гороскоп на завтра обещает, что вторник может преподнести ряд неожиданных событий, которые способны напрочь выбить вас из привычного ритма. Но не стоит отчаиваться - все ваши проблемы настолько мелкие и несущественные, что их решение не будет вас обременять. К тому же, исход событий принесет массу положительных эмоций под конец дня.

ДЕВА - Четверка Денариев

Сегодня Таро рекомендуют вам подумать о своем отношении к деньгам и другим материальным ценностям. На карте изображен типичный скряга. Нет никаких сомнений в том, что он заработал богатство собственным трудом, и в этом смысле он заслуживает уважения. В то же время, став богатым, он потерял покой и сон. Излишняя привязанность к материальным ценностям не принесет в вашу жизнь счастья, и вам стоит всегда обращать внимание на этот момент. Помните, что любая материя, в том числе денежная, нуждается в обновлении – иногда деньги надо тратить, и поэтому гороскоп на вторник подсказывает: пришло время для глобальных покупок.

ВЕСЫ - Двойка Мечей

Двойка Мечей символизирует наступление периода страсти и эмоциональный всплеск. Вероятно, что в вашу жизни придет новое любовное увлечение, которое затянет вас с головой. Не стоит держать в себе то, что так яростно рвется наружу. Иными словами, любовная страсть (да и вообще любая страсть) обязательно должна быть "выплеснута" из души: в противном случае человек просто не сможет нормально жить и работать.

СКОРПИОН - Солнце

Эта карта предсказывает награду и уверенность в будущем. Гороскоп на завтра твердит вам об исполнении желаний и воплощении задуманных планов в жизнь. Скорее всего, вы получите приятную новость, которая хоть и выбьет ненадолго вас из привычной жизненной колеи, но подарит поистине незабываемые эмоции и впечатления. В частности, вас ждет достижение цели или материальный успех, за которым последуют триумф и публичная слава. Заслуженные почести не должны вскружить вам голову - помните об этом и контролируйте свои эмоции.

СТРЕЛЕЦ - Девятка Кубков

Карта Девятка Кубков обозначает период, когда человек испытывает неподдельную радость от всего, что происходит вокруг. Безудержное веселье – девиз вашего вторника, который, если верить Таро, пройдет легко и беззаботно. Даже робота будет доставлять удовольствие, ведь все поставленные задачи будут без труда и каких-либо преград удаваться. Однако, при этом, есть риск спугнуть свою удачу, которая только-только примкнула на вашу сторону. Будьте осторожны и не провоцируйте никаких ссор - просто слушайте и слышьте других.

КОЗЕРОГ - Восьмерка Жезлов

Этот день может стать днем перемен – перемен к лучшему. Или известий о таких переменах. Проблема, которая не решалась на протяжении долгого времени, сегодня разрешится легко и просто. Все будет происходить быстро. Перед вами возникнут новые перспективы, возможно, вы получите интересные предложения. Тщательно обдумывайте их, но при этом не спешите отказываться.

ВОДОЛЕЙ - Суд

Несмотря на мрачноватое название, на самом деле это хорошая и весьма положительная карта. В этот день может "воскреснуть" что-то, что вы давно "похоронили". Внезапно новое развитие может получить проект, на котором вы давно поставили крест, или возродится старая дружба, короче говоря произойдет что-то такое, что даст старт новому витку вашей жизни. Кроме того, сегодня вы сможете простить тех, на кого держали обиду.

РЫБЫ - Звезда

Звезда - это карта надежды, мудрости и понимания высших взаимосвязей всего, что происходит в жизни. Она указывает, что вы в данный момент делаете или планируете вещи, результаты которых проявятся лишь в весьма отдаленном будущем, при этом в корне изменив вашу жизнь. Вероятно, что-то новое ворвется в судьбу, подарив ей совершенно новые краски, хоть и избавит вас от прежнего спокойствия. Если не боитесь грядущих перемен - тогда гороскоп на сегодня советует вам рисковать и наслаждаться собственным успехом.