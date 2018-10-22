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/Астрология

Гороскоп на 23 октября 2018: кого ждут неприятности

4.2тЧитать материал на украинском

Гороскоп на сегодня, 23 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на 23 октября 2018: кого ждут неприятности

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

ОВЕН

Жизнь идет четко по вашему плану. Не отступайте от него.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вас целый день будут посещать новые идеи. Пользуйтесь этим.

БЛИЗНЕЦЫ

Во вторник Близнецам будет улыбаться Фортуна. К тому же сегодня вы на удивление предусмотрительны.

РАК

Вас ожидают перемены в личной жизни. Вероятно, что к лучшему.

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ЛЕВ

В вашей жизни настал период перемен. Будьте к ним готовы.

ДЕВА

Не пытайтесь переделать все дела одновременно и обращайте внимание на детали.

ВЕСЫ

Больше внимания уделяйте своему здоровью, прислушивайтесь к сигналам вашего организма.

СКОРПИОН

Вам нужно поднажать, чтобы добиться успеха в намеченных целях.

СТРЕЛЕЦ

Кажется, у вас назрели проблемы в отношениях. Будьте более уступчивы.

КОЗЕРОГ

Вторник - отличный день для семейных мероприятий.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вам понадобится весь ваш талант в принятии взвешенных решений.

РЫБЫ

Лучше сосредоточьтесь на работе. Активность в делах скоро принесет свои плоды.

Объект
гороскоп 2018
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