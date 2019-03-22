Гороскоп на 23 марта 2019: как удачно провести выходные

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Некоторые знаки зодиака в субботу столкнутся с непредвиденными хлопотами, однако они не будут обременительными. Скорпионы и Львы получат приятные сюрпризы, а Козероги смогут разрешить одну из самых серьезных проблем. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой персональный гороскоп на субботу.

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ОВЕН

В субботу отношения, которые никогда не доставляли вам проблем, вдруг станут нестабильными. Не пытайтесь устроить разборки сгоряча, это может привести к еще большим неприятностям.

ТЕЛЕЦ

Сегодня будьте с окружающими помягче. Вы привыкли предъявлять к себе максимально высокие требования, но всем это подходит.

БЛИЗНЕЦЫ

В первый выходной лучше найдите достойное применение своим навыкам. Возможно, пора придумать себе какое-то хобби.

РАК

Раки очень долго не могли найти душевный комфорт и спокойствие. Над вами, словно грозовая туча, нависла череда неприятностей и забот, но сегодня этот круг прервется. Случайная встреча позволит освободить себя от эмоционального груза и получить ответ на важный вопрос.

ЛЕВ

Те, кто родился под этим знаком, сегодня не должны расслабляться. Уделите время бытовым делам, так как их могло накопиться довольно много. Избавьтесь от лишних вещей и это позволит вам ликвидировать негативные эмоции, которые раньше мешали спокойно жить. Гороскоп на субботу обещает - вечером вас ждет интересный досуг с близкими друзьями.

ДЕВА

Девы должны обратить внимание на свое здоровье - вы не сможете полноценно и активно работать, если не избавитесь от проблем или незначительных заболеваний. Улучшив свое самочувствие, вы сможете сконцентрироваться на важных делах.

ВЕСЫ

Подумайте над тем, кого вы ранее могли разозлить или обидеть. Эти люди затаили на вас злобу и если не разрубить этот узел прямо сегодня - последствия могут быть крайне непредсказуемыми. Постарайтесь вовремя исправить все свои былые ошибки.

СКОРПИОН

Представителям этого знака гороскоп на сегодня подготовил сюрприз - вы наконец-то попадете в то место, где мечтали побывать вот уже несколько месяцев. Безусловно, звезды не обещают, что все пройдет легко, но при этом результат будет того стоить. Не отчаивайтесь, если у вас что-то может не складываться изначально, в финале вы выйдете победителем.

СТРЕЛЕЦ

Вы увиливаете от серьезных разговоров, хотя сами понимаете их неизбежность. Это негативно влияет на вашу самооценку, эмоциональный настрой и отношение окружающих к вам. Не бегите от своих проблем, не бойтесь задавать вопросы и, при необходимости, предоставлять собеседникам полноценные ответы.

КОЗЕРОГ

Сегодня практически решается ваша судьба на ближайшее время. От многих факторов будет зависеть то, как вам предстоит дальше поступать в тех или иных ситуациях. Идите по зову сердца - оно никогда вас не обманывало. Что касается людей, пусть даже и хорошо знакомых - гороскоп на субботу не советует слепо прислушиваться к их рекомендациям.

ВОДОЛЕЙ

Представителям знака будет казаться, что у них забрали что-то важное, но все на самом деле не так. Вы просто избавились от бремени, которое давило на вас много лет и не позволяло двигаться дальше. Теперь выдохните, успокойтесь и просто почувствуйте свою свободу.

РЫБЫ

Не спешите совершать глобальные покупки - они могут вылиться вам в огромные расходы, которые, к тому же, совершенно не будут оправданы. Лучше уделите время общению с близкими и родными - в эту субботу они нуждаются в вашей поддержке.

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