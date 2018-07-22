Гороскоп на 23 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 23 июля 2018 года, по картам Таро обещает "уход от мира" Рыбам, вечеринку Водолеям и неудовлетворенность Ракам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Солнце

Вам выпала одна из лучших карт колоды! На ней бог Солнца Аполлон артистично жонглирует планетами. Она символизирует высшее достижение, успех, признание, триумф, профессиональное мастерство, легкое решение всех проблем, а также прилив сил – физических и душевных. Еще одно значение карты – умение управлять временем. На него указывают солнечные часы.

Телец – Шестерка Кубков

Сегодняшний день вы можете посвятить приятным воспоминаниям. Ваши мысли будут заняты событиями прошлого. Вы вспомните прекрасные места, где побывали когда-то, удивительных людей, с которыми вас свела судьба, собственные детские смешные истории. Так что день обещает быть весьма приятным. Но Таро рекомендуют две вещи: во-первых, не зацикливаться на прошлом, не уходить от реальности, и верить, что будущее готовит немало приятных сюрпризов. Во-вторых, постараться посмотреть на мир так, как смотрит на него ребенок: открыто, доверчиво, радостно.

Близнецы – Король Мечей

Сегодня вы будете руководствоваться умом, и только умом. Карта символизирует человека, достигшего вершин профессионализма, который отточил свой интеллект как лезвие бритвы. Он знает, чего хочет, у него есть собственное видение событий и мнение обо всем. Его непросто в чем-либо переубедить, он – как сосуд, наполненный доверху: больше в него ничего не вольется. С одной стороны, такая самодостаточность – повод для гордости. С другой – ограничение. Человеку, достигшему своего "потолка", больше некуда двигаться – остается лишь деградировать. Таро рекомендуют вам пробить этот "потолок" и выйти на новый уровень – например, признав значимость интуиции.

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Рак – Четверка Кубков

Вам выпала очень интересная карта. На ней изображен человек, который не удовлетворен тем, что имеет (три кубка) и устремленный к новой цели (еще один кубок в небесах). Карта имеет как положительный, так и отрицательный аспект. Позитив состоит в том, что неудовлетворенность не дает нам остановиться, она толкает нас к новым достижениям. Негатив заключается в самом этом состоянии – человек не умеет ценить момент "здесь и сейчас", он устремлен в будущее, переставая жить в настоящем. Таро рекомендуют найти приемлемый баланс между этими полюсами.

Лев – Высший Суд

Вам выпала одна из самых могущественных карт колоды. Она говорит о глубинной трансформации, переходе на новый уровень. Фигуры женщин, изображенные на ней, пройдя огненное очищение, поднимаются вверх, к высшим сферам. В этом огне сгорает их человеческая природа и рождается духовное тело. В контексте предсказания на день карта обещает "квантовый скачок" из вашего нынешнего положения в новое. Сегодня вы можете осознать, что являетесь чем-то большим, чем человек, а также научиться слушать свой внутренний голос.

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Дева – Девятка Монет

Эта карта считается очень позитивной. Ее основное значение – удовлетворение. На это указывает множество благоприятных символов: цветущий сад, птицы, монеты, окружающие фигуру главной героини. Сегодня вы можете в полной мере насладиться своими достижениями, причем, они действительно только ваши. Но есть у карты и оборотная сторона. Во-первых, девушка – одна. Это может указывать на сознательный отказ от создания семьи ради успешной карьеры. Во-вторых, посмотрите на решетку за ее спиной. Это намек на клетку, в которой оказалась эта "птичка". Таро советуют сегодня подумать на эту тему и, возможно, пересмотреть свои приоритеты.

Весы – Мир

Эта карта символизирует завершение большого пути – в контексте деятельности или личностной эволюции. Это успех, триумф, признание, благополучное окончание дела, но также переосмысление себя, своего предназначения и целей. Именно сегодня вы можете осознать свою целостность и самодостаточность, понять, что внутри вас – целый мир, который еще предстоит исследовать. Так или иначе, день будет связан с завершением, переоценкой и стартом нового большого пути.

Скорпион – Король Кубков

Эта карта говорит о ценности подсознательных вещей для решения вполне земных вопросов. На ней изображен мужчина, который выходит из воды. Вода символизирует всё то скрытое знание, которым не владеет наше "дневное" сознание. Но сегодня оно может выйти на поверхность. Возможны внезапные прозрения, нахождение ответов на трудные вопросы, важные осознания и откровения. Вместе с тем Таро рекомендуют не только размышлять и мечтать, но еще и действовать.

Стрелец – Восьмерка Монет

Прекрасная карта! Она говорит о том, что ваш успех полностью зависит от вас. На ней изображен мастер своего дела, профессионал с золотыми руками. Он умело оттачивает каждую деталь, доводя ее до совершенства, и обеспечивая себе материальное благосостояние. Сегодня и у вас появится возможность обеспечить свое благополучие – материальное, карьерное, личностное - собственными усилиями. Таро рекомендуют приготовиться к кропотливому труду и не ожидать мгновенных результатов.

Козерог – Колесо

Эта карта имеет два базовых значения. Первое – крайне позитивное. Это Колесо Фортуны, знак особой благосклонности судьбы, знак везения и удачи. Второе указывает на "механичность" в вашем отношении к своей судьбе. Возможно, вы убеждены, что всё в жизни предопределено и расписано наперед, что изменить ничего нельзя, и поэтому просто плывете по воле волн. В этом случае Таро рекомендуют вспомнить о том, что каждый человек наделен свободой выбора, а значит, способен, как минимум, корректировать свою судьбу.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Водолей – Тройка Кубков

Похоже, ваш понедельник будет напоминать выходной день. Эта карта обещает праздник – какую-то формальную церемонию или вечеринку в кругу друзей. Радость и приятное времяпрепровождение – ее основные значения. Возможно, на этом празднике вы получите возможность наладить или восстановить контакты с нужными людьми, войти в круг влиятельных персон или просто напомнить о себе. В то же время маски указывают на неискренность или желание скрыть свои истинные чувства. Возможно, вам придется играть роль. Что ж, убейте сегодня двух зайцев: хорошо отдохните и заодно обеспечьте повышение социального статуса.

Рыбы – Отшельник

Этот день вы, возможно, захотите провести наедине со своими мыслями, вдали от шума и суеты. Карта указывает на необходимость или желание привести в порядок мысли, а может быть и заняться духовными практиками, например, молитвой и медитацией. Если в последнее время вы были вынуждены решать сложные задачи, если у вас не хватало времени на себя – такая карта вполне уместна. Время от времени каждый человек нуждается в полноценном восстановлении. Если есть возможность, отдохните на природе, расслабьтесь и не думайте ни о чем. Это поможет с новыми силами вернуться в круговорот жизни.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на июль по картам Таро Казановы.