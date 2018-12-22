Гороскоп на 23 декабря 2018: как сегодня избежать проблем

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Воскресенье - зачастую самый ожидаемый и любимый день недели, но сейчас большинству знаков Зодиака придется хорошо постараться, чтобы к концу дня разобраться со всеми заботами. Иначе отдых может быть испорчен множеством преград. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Фото: christiannet.co.za

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ОВЕН

Для Овнов этот выходной пробежит, как одно мгновение: все запланированное удастся грамотно реализовать, все задачи будут решаться легко и непринужденно, а окружающие то и дело будут поднимать вам настроение. Гороскоп на сегодня советует представителям этого знака не перетруждаться и немного сбавить привычный для вас темп.

ТЕЛЕЦ

Эта неделя была для Тельцов не очень удачной и легкой, и в это воскресенье вы можете достигнуть точки кипения. Вероятно, именно вы станете главным провокатором, что потом выльется в крупные проблемы. Не идите наперекор своим близким, так как можете лишиться их любви и поддержки на длительное время.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы в данный момент находятся на распутьи и порой вам кажется, что вы совершенно не можете никак повлиять на события, которые буквально давят вас своей огромной силой. Не отчаивайтесь, потому что именно сегодня звезды улыбнутся вам и помогут разрешить все проблемы. Вселенная поможет заполучить победу.

РАК

Гороскоп на сегодня предупреждает - в настоящее время не стоит проводить важных деловых встреч, а также планировать дальних поездок. Они не принесут вам ни морального удовольствия, ни финансовой выгоды, но взамен оставят неприятный осадок, от которого будет очень сложно избавиться.

ЛЕВ

Представителям этого знака сегодня не стоит рубить с плеча и совершать необдуманных поступков. Вы слишком близко принимаете к сердцу обстоятельства, на которые сейчас даже не стоит обращать внимание. Постарайтесь проще воспринимать все происходящее и оценивать ситуацию с юмором. Именно сегодня это поможет вам грамотно выйти из любой ситуации.

ДЕВА

Для Дев наступает период затишья. Важно понимать, что все должно идти по плану, как говорится, своим чередом. Не стоит сегодня торопить события и бежать впереди паровоза, иначе сами можете навредить себе. Иногда для того, чтобы получить результат, стоит выждать определенный момент, и только тогда активно действовать. Этот самый момент настанет именно в это воскресенье.

ВЕСЫ

Представители знака Весы в последнее время ведут себя крайне неосторожно, возможно, даже по-детски. Ваши оценочные суждения могут быть совершенно безосновательными, но вы все равно твердо придерживаетесь выбранной позиции. Именно сегодня звезды рекомендуют постараться максимально трезво оценить происходящее вокруг вас и сделать из этого правильные выводы.

СКОРПИОН

Для тех, кто родился под знаком Скорпиона, звезды советуют научиться проявлять терпение. Возможно, именно сегодня оно вам понадобится как никогда раньше. Гороскоп на сегодня советует Скорпионам меньше обращать внимание на колкости и упреки от близких вам людей. Возможно, они доставят неприятные ощущения, но если вы не ответите на них - выйдете в максимально благоприятном свете из вероятного конфликта.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам гороскоп на воскресенье советует задуматься об отдыхе. Пора уже перевести дух и немного расслабиться, ведь за всем не угонишься. Звезды пророчат удачный день для планирования туристических поездок или занятий творчеством. Также наступает благоприятное время для романтических свиданий или приятного времяпровождения с детьми.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит сегодня перестать жаловаться на жизнь. Своими пессимистическими настроями вы можете неплохо разозлить судьбу, которая тут же преподнесет вам мало приятный подарок. В последнее время вам многое дается очень легко, поэтому стоит научиться ценить все сюрпризы и пользоваться случаем.

ВОДОЛЕЙ

Представителей этого знака ждет сегодня нелегкий выходной, который может свести их лицом к лицу со многими трудностями. Вам предстоит сегодня утомительная дорога, однако в итоге вы непременно достигнете желаемой цели. Вечером постарайтесь отвлечься от привычных дел и посвятить себя отдыху в компании родных.

РЫБЫ

Рыбам гороскоп на сегодня пророчит отличное настроение и вдохновленное расположение духа с самого утра. Однако, звезды предупреждают, что, возможно, найдуться те, кто захочет подпортить ваш настрой. Не поддавайтесь влиянию недоброжелателей, если в это воскресенье они встретятся на вашем пути, а также не позволяйте себе реагировать на провокации.