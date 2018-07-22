Гороскоп на 23-29 июля: кровавое затмение и кармические встречи

Неделя с 23 по 29 июля будет сложной за счет "кровавого" лунного затмения и великого противостояния Марса, но ее начало будет "благодатным".

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Влад Росс.

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Эта неделя будет связана с лунным затмением 27 июля, а также с великим противостоянием Марса. 28 июля Марс приблизится на максимально близкое расстояние к Земле. В последний раз подобное событие происходило 15 лет назад.

Марс – это планета катастроф, взрывов, опасностей. Поэтому неделя может быть достаточно сложной. В частности, за счет влияния Марса на этой неделе могут гореть леса.

Но начало недели будет благодатным.

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В понедельник и вторник, 23 и 24 июля, будет благоприятный тригональный аспект между Венерой и Юпитером. Эти дни хороши для любви и отношений. Кроме того, Солнце соединяется с Белой Луной, небесным ангелом-хранителем. То есть эти два дня будут благоприятны для того чтобы находить свою кармическую половинку, предназначенную вам суженую или суженого.

Очень часто в период затмения происходят судьбоносные встречи. Причем, речь не только о будущих супругах. Можно встретить просветленного учителя, прекрасного психолога, хорошего астролога или просто человека, который может вести по жизни. На Востоке принято иметь духовника, есть подобная традиция и в христианстве. То есть в эти дни можно найти такого наставника или хорошего друга, которого заслуживает человек.

Этот период также хорош для покупки и подарков, в том числе ювелирных украшений, но только для кармических партнеров.

Среда, 25 июля, попадает в ауру затмения, а в четверг, 26 июля начинается период ретроградности Меркурия. Что-либо подписывать с 26 числа до конца недели и в целом в период затмения категорически нельзя.

Со среды по пятницу, с 25 по 27 июля Луна будет находиться в жестких тисках между Сатурном и Марсом, планетами малого и большого несчастья. Этот период связан с повышенной пожароопасностью. Не рекомендую отправляться в поездки, могут быть непредвиденные неприятные ситуации, форс-мажоры, катастрофы, авиакатастрофы и прочее.

О кровавом лунном затмении 27 июля я уже рассказывал.

Не вселяет оптимизма и конец недели. На субботу, 28 июля, выпадает критический сатанинский лунный день.

Только воскресенье, 29 июля, будет более-менее нормальным. На него выпадает 16-й лунный день, его символ – голубка. Можно расслабиться, пригласить гостей, сходить в кино, на концерт. Но в незнакомой обстановке я все же советую не рисковать. Тем более, что будет полнолуние – на это время выпадает самое большое количество разборок.

Конфликт может возникнуть на ровном месте, по малейшему поводу. Поэтому старайтесь держать себя в руках.

Что касается счастливчиков и аутсайдеров недели.

Неделя будет более-менее благоприятной для Скорпионов. Скорпионы всегда выживают в экстремальных ситуациях, тем более Юпитер будет делать в этом созвездии хорошие аспекты. Им меньше всего можно опасаться дальних поездок, путешествий, в самый последний момент их будет спасать ситуация. Они могут рисковать, делать жизненные ставки. Неделя хороша для авантюрных рискованных финансовых дел. Деньги могут сами идти в руки Скорпионам.

У Раков складывается благоприятная ситуация для того чтобы найти свою кармическую, фатальную, неотвратимую половинку. Это хороший период, чтобы переосмыслить свое предназначение, посвятить себя новым целям, возможно, духовным. Очень хорошо в это время проходить обряд инициации, тем более этому способствует соединение Солнца и Белой Луны.

У Рыб тоже прекрасная ситуация. Им может везти за границей. Возможны неожиданные встречи с иностранными гражданами, связи с иностранными компаниями, с людьми издалека. Будут удачными круизы на теплоходах. Тонуть Рыбы не будут.

А вот для других знаков Зодиака эта неделя может быть связана с опасностью от воды.

В этом отношении может не везти Тельцам. Повышается опасность утопления, необходимо внимательно следить за детьми. Кроме того, они могут разругаться с начальством. Им может грозить опасность от государственных структур, какие-то проверки и прочее.

Не очень хорошей неделя будет для Стрельцов. Им лучше отменить все дальние поездки и путешествия. Они больше, чем кто-либо, могут в них страдать. Если Стрельцы чувствуют сомнения в том, стоит ли ехать, то лучше поездку отложить.

На этой неделе нужно быть осторожными и Овнам. Повышается опасность краж имущества, поэтому лучше не оставлять ценные вещи в незнакомых местах, позаботиться о надежной сигнализации в автомобиле, о том, чтобы на время вашего отпуска кто-то присматривал за жильем. Не рекомендую заключать никаких финансовых сделок. И будьте осторожны с огнем.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс озвучил лунный календарь стрижек на июль 2018 года, а также прогноз на июль.