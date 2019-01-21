Гороскоп на 22 января 2019: кому сегодня будет плохо

Гороскоп на сегодня, 22 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Начало дня может быть довольно беспокойным, ощущаются отголоски лунного затмения, которое произошло в ночь с 20 на 21 января. Только самые терпеливые и сдержанные в это время смогут избежать конфликтов. Нужно стараться не поддаваться на провокации и избегать резких движений, о которых позже придется жалеть. Во второй половине дня влияние затмения пойдет на спад, улучшится настроение и общее состояние, наступит подходящее время для укрепления отношений.

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

Действуйте решительно, не бойтесь трудностей. Это непростой день, но вы можете добиться успеха или хотя бы избежать серьезных потерь. Не стоит бросать начатое, находясь в одном шаге от успеха.

Телец

Ничто не помешает вам хорошо провести время с близкими. Удачно пройдут романтические свидания. Будет шанс произвести благоприятное впечатление на того, кто давно вам нравится. Можно обсуждать важные дела, сложные вопросы; разногласий не возникнет.

Близнецы

Этот день подходит для смены работы или начала сотрудничества с новыми партнерами. У некоторых Близнецов будет шанс решить финансовые вопросы, которые в последнее время не давали им покоя. Близкие порадуют приятными сюрпризами, могут сделать неожиданные подарки.

Рак

В этот день звезды сулят перемены к лучшему в семье, радостные события дома. Вероятны интересные знакомства. Не исключено начало романтической истории и новых отношений, которые будут стремительно развиваться.

Лев

День благоприятен для решения нестандартных задач. Возможно, у вас появятся мысли о смене профессии на более творческую, дающую возможность проявить свои таланты. Пока лучше не предпринимать ничего конкретного: изучайте ситуацию, наводите справки.

Дева

Может возникнуть напряженность в деловых отношениях, не исключено, что от вас будут ожидать слишком многого. Постарайтесь избежать конфликта. Если сегодня сохранить взаимопонимание и уважение друг к другу, то дальнейшее сотрудничество будет плодотворным.

Весы

В этот день существует риск возникновения разногласий с близкими, но вам все же удастся понять друг друга. Это не лучший день для того, чтобы вспоминать неприятные события прошлого, обсуждать какие-то старые проблемы. Полезно строить планы на будущее.

Скорпион

Нужно быть осторожнее в финансовых вопросах. Есть опасность потерь. Не исключены штрафы, незапланированные траты. Будьте внимательны при заполнении документов -даже незначительная оплошность может иметь неприятные последствия.

Стрелец

Возможно преодоление давних разногласий с деловым партнером, формирование новых союзов, которые окажутся вам очень полезны. Друзья помогут справиться с рабочими задачами. Этот день благоприятен для поездок и прогулок, а также для встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести впечатление.

Козерог

В этот день может обострится конкурентная борьба, недавние союзники неожиданно могут отказать в поддержке. Старайтесь рассчитывать только на свои силы, особенно если речь идет о решении важных вопросов, долгосрочном планировании.

Водолей

В этот день к любым делам подходите максимально серьезно и без спешки, это позволит избежать многих ошибок. Легкомыслие сегодня недопустимо ни в деловой сфере, ни в личных отношениях. Сегодня стоит прислушаться к советам, даже если они исходят от людей, не вызывающих у вас большой симпатии. Чужой опыт может оказаться полезным.

Рыбы

В этот день не стоит заключать долгосрочные договоры: позже могут возникнуть обстоятельства, благодаря которым вы добьетесь более выгодных условий. Не стоит также принимать важные решения, связанные с работой, возможны ошибки, из-за которых не удастся вовремя достичь нужного результата.

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