Гороскоп на 22 октября 2018: кого ждут неприятности

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Понедельник приготовил Овнам множество сюрпризов. Сегодня вас ждут подарки от коллег и радостные новости от членов вашей семьи. Постарайтесь не спугнуть удачу и провести этот день с пользой для себя и своих близких.

ТЕЛЕЦ

Тельцам следует начать доверять своей интуиции. Этот день станет настоящим праздником, если вы прислушаетесь к себе и доверитесь голосу своего сердца. Не пытайтесь плыть против течения - ничего хорошего из этого не выйдет.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам 22 октября приготовило небольшие проблемы на работе. Сегодня вы слегка повздорите со своим начальством. Но не переживайте - это никак не скажется на вашей зарплате или отношениях с коллегами.

РАК

Ракам 22 октября следует уделить внимание своему здоровью. Этот день сможет дать вам шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Кроме того - попытайтесь расслабиться и хорошо отдохнуть вечером, поскольку вы слишком сильно устали.

ЛЕВ

Львам пришлось поработать на этих выходных, поэтому понедельник станет для вас невероятно сложным днем. Следите за тем, что вы говорите своим близким, поскольку в последнее время вы постоянно обижаете их и делаете им больно.

ДЕВА

Девам сегодня следует хорошо отдохнуть и расслабиться. Ваша продуктивность очень снизилась из-за сильной усталости. Попытайтесь исправить это и привести в порядок свое здоровье. Не надейтесь на поддержку близких - им сейчас не до вас.

ВЕСЫ

Весам необходимо разобраться со своим финансовым состоянием. Вы тратите больше чем зарабатываете, а это негативно отражается на вашем благополучии. Попытайтесь начать экономить и перестаньте тратить деньги на бесполезные вещи.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня получат очень неожиданные новости. Этот день станет для вас испытанием, но вечер подари множество радостных мгновений. Не пытайтесь прыгнуть выше собственной головы, лучше делайте то, что умеете.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы 22 октября смогут понять, кто является их настоящим другом. Этот день станет определенной чертой, перешагнув за которую вы получите ответы на все свои вопросы. Не пытайтесь обмануть Вселенную - у вас не выйдет это сделать.

КОЗЕРОГ

Козерогам сегодня следует провести день с близкими людьми, а вечер в одиночестве.Попробуйте наладить отношения с любимым человеком и поговорить с друзьями. 22 октября они могут дать вам дельные советы и рассказать то, о чем вы не знали.

ВОДОЛЕЙ

22 октября Водолеи попадут в немилость ко Вселенной. На протяжении всего дня вас ждут неудачи и разочарования. Но не расстраивайтесь - это день даст вам ответы на множество вопросов. Вы сможете решиться на важный поступок.

РЫБЫ

Рыбам сегодня будет легко и весело. Все, что вы запланировали - получится, а вечер станет настоящим праздником. Постарайтесь спланировать все дела на ближайшее будущее. Вы сегодня на пике своего успеха, поэтому постарайтесь не делать ничего плохого.