Гороскоп на 22 марта 2019: как успешно закончить рабочую неделю

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

В последний рабочий день недели большинство знаков Зодиака будут подвержены стрессу. Всему виной множество срочных дел и мелких задач. Постарайтесь справиться с ними до конца дня и не оставлять "хвостов" на выходные. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой персональный гороскоп на сегодня.

Фото: nypost.com

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ОВЕН

Овны едва ли не единственные сегодня, кто может соблюдать полное спокойствие. Для представителей этого знака конец недели предвещает только успех. Что правда, в ближайшее время вас ждут непредвиденные денежные расходы.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, эта пятница для вас будет очень благоприятной. Проведите вечер с родными, позвоните старому другу или пригласите человека, который вам симпатизирует, в ресторан. Выше нос! Звезды на вашей стороне.

БЛИЗНЕЦЫ

Пятница пролетит очень быстро, но весь день вы будете заняты множеством срочных дел. Вероятно сегодня вас ждет спор, который избежать не удастся. Проявите в нем находчивость.

РАК

Ракам стоит обратить внимание на свое питание. Постоянная смена рациона, нерегулярные приемы пищи плохо влияют на ваше здоровье. Займитесь собой и попытайтесь очиститься от негативной энергии.

ЛЕВ

Львам повезет сегодня буквально во всем. Клад посреди улицы вы, конечно, не найдете, но наверняка встретите человека, который в будущем поможет вам решить тяжелую задачу или выручит в непростой ситуации.

ДЕВА

Девы смогут сегодня наконец-то спокойно отдохнуть и посвятить день себе. Постарайтесь не увязнуть в домашних делах и приготовлениях к выходным, насладитесь тишиной и уединением.

ВЕСЫ

Весам стоит начать искать новую работу, обдумайте этот вопрос, однако к действиям приступайте после выходных. Начальство вами давно недовольно и, возможно, в скором времени вас ждет неприятный деловой разговор. Запасной план отступления вам не повредит.

СКОРПИОН

В эту пятницу сбудется одно из ваших сокровенных желаний. Главное посылайте звездам правильную информацию, время от времени вспоминая о своей заветной мечте. День пролетит быстро, а вечером вас ждут приятности с довольно неожиданным финалом.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам самое время задуматься о своем будущем. У вас есть все шансы добиться повышения или расположения коллег, если займетесь самообразованием. И да, сегодня хороший день, чтобы провести его с близкими.

КОЗЕРОГ

Козерогам сегодня грозит конфликт с коллегой или соседом, который оставит негативный след на их репутации. Попытайтесь минимизировать ущерб. Будьте готовы к коварным поступкам окружающих вас людей.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям пора задуматься о своем поведении и привычках. Вы стали на скользкий путь и дорогу обратно будет трудной найти. Пока еще не все потеряно, задумайтесь о том, что вы делаете не так, и определите для себя дальнейшие приоритеты.

РЫБЫ

В эту пятницу Рыбам придется выбрать между развлечениями и работой. Поставьте для себя приоритеты, обязательно взвесив все "за" и "против". К вечеру вас ждет приятный сюрприз.

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