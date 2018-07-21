Гороскоп на 22 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 22 июля 2018 года, по картам Таро обещает мистический опыт Водолеям, глубины чувств Близнецам и покой посреди битвы Львам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на воскресенье по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен - Королева Жезлов

На карте изображена сильная и артистичная женщина, которая знает, чего хочет, и умеет достигать цели. Маска указывает на то, что она не спешит делиться своими чувствами и переживаниями с окружающими, а пламя за ее спиной – символ неугасающего стремления к достижению цели и к совершенству. Сегодня Таро рекомендуют вам смело действовать, проявляя такт, дипломатию и тонкий подход. Но самое важное – откликнитесь на зов своего сердца. Если у вас есть мечта, не отказывайтесь от нее, даже если разум говорит, что ей не суждено сбыться.

Телец - Король Кубков

Эта карта – об умелом совмещении возможностей сердца и ума. Мужчина, изображенный на карте, наполовину погружен в воду. Вода символизирует подсознание, интуицию, внутренний голос, шестое чувство. Выходящий из воды человек указывает на то, что в своей деятельности вам необходимо использовать знание, почерпнутое из этих глубин. Но обратите внимание: король смотрит на пустую чашу, давая понять, что для достижения цели недостаточно одних размышлений – необходимы реальные действия!

Близнецы - Королева Кубков

Эта карта символизирует тотальное погружение в глубины чувств и эмоций. В этот выходной день вы будете руководствоваться чувством, а не разумом. Прекрасные переживания, целая гамма ощущений, погружение во внутренний мир, медитативное состояние. Возможно, этому будет способствовать отдых на природе, у воды. Но как бы ни было прекрасно это состояние, Таро предупреждают об опасности игнорирования рационального ума. Во всем необходима золотая середина, в том числе и в этом вопросе. Никто не призывает вас превращаться в бездушного робота, но не забывайте "активизировать" ум, когда это необходимо.

Рак - Рыцарь Кубков

Эта карта во многом напоминает предыдущую, но, в отличие от Королевы, Рыцарь предпочитает обитать не в глубинах, а ближе к поверхности. Речь здесь идет о чувствах, и только о чувствах. Цель существования этого мужчины – любовь. Но не столько любовь к одной женщине (он не однолюб), сколько пребывание в этом блаженном состоянии. Предмет любви может меняться, но чувство остается прежним. Сегодня и вы рискуете попасть в эту пучину. Что ж, в выходной день вы можете себе позволить отключить ум на время. Но не забывайте "выныривать" из этого океана в случае необходимости.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Лев - Четверка Мечей

Название этой прекрасной карты – "Покой посреди битвы". На ней изображен Рыцарь, который прилег отдохнуть, предварительно надежно спрятав свой меч. Речь здесь, прежде всего, об отдыхе ума – именно его символизирует масть Мечей. Таро рекомендуют вам использовать выходной день, чтобы пообщаться с природой, насладиться летними фруктами, искупаться в реке, вечером выпить бокал хорошего вина, в конце концов, устроить себе отсыпной и совершенно забыть о заботах и проблемах. Отдохнувший ум будет работать намного эффективнее, вот увидите.

Дева - Пятерка Монет

Эта карта может указывать на материальные затруднения. Возможно, летний отдых обошелся вам в слишком большую сумму, или большая покупка стала серьезным ударом по семейному бюджету, и теперь вы вынуждены отказывать себе в каких-то удовольствиях. Если это так, следует просто провести "аудит" средств, обнаружить, где вы совершили ошибку, и просто впредь ее не совершать. А деньги – дело наживное. Дополнительные значения карты – духовный упадок, жалость к себе или необходимость оказать материальную помощь.

Весы - Высший Суд

Это одна из самых сильных карт колоды. Она символизирует глобальную трансформацию, переход на новый уровень. Фигуры женщин, изображенные на ней, пройдя огненное очищение, поднимаются вверх, к высшим сферам. В этом огне сгорает их человеческая природа и рождается духовное тело. В контексте предсказания на день карта обещает "квантовый скачок" из вашего нынешнего положения в новое. Перемены могут быть достаточно быстрыми, но знайте: вы на правильном пути.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Скорпион - Семерка Монет

Вам выпала замечательная карта, символизирующая ожидание. На ней изображена женщина, которая пришла к плодоносящему дереву. Она ждет, когда плоды окончательно дозреют. Карта "многослойна". Во-первых, она означает, что сегодня вы можете быть не удовлетворены результатами своего труда. Во-вторых, она указывает на необходимость терпения – урожай непременно будет, просто потерпите немного. В-третьих, она говорит о том, что процесс, который вы когда-то запустили, достиг той стадии, когда вмешательство извне уже не нужно. И, наконец, четвертое значение связано с собачкой, которая сидит на коленях у женщины: это символ помощника, готового прийти к вам на помощь.

Стрелец - Вера

На карте изображен собирательный образ духовного учителя. Под ним может подразумеваться кто угодно: от Папы Римского – до обычного священника или монаха. Сегодня день может быть посвящен вопросам веры как таковой. Подумайте о том, почему вы стали членом той или иной религиозной общины, что вам это дает? Вдохновение, смысл существования, множество единомышленников, личностный рост, мистический опыт? Или ощущение защищенности внутри своего уютного "кокона", гарантии, комфорт и презрения к "иным"? Если вы выбрали первый вариант, вы на правильном пути, если второй – Таро рекомендуют задуматься о том, можно ли этот путь назвать духовным.

Козерог - Шестерка Жезлов

Это карта победителя! Воин, изображенный на ней, одержал победу и вот – миг его триумфа настал. Восторженная толпа возвела его на пьедестал, откуда он произносит свою победоносную речь. Сегодня вы можете добиться успеха там, где не ожидали. Возможно продвижение по карьерной лестнице, почет, уважение, а также прибавка к зарплате. Победа может ожидать вас и на других "фронтах", включая личный. Таро предостерегают только от одного: пусть ваша уверенность в себе не перерастает в жесткость и даже жестокость, а радость от победы – в высокомерие.

Водолей - Жрица

Это самая мистическая карта колоды. На ней изображена женщина в состоянии глубокой медитации, транса. В ее руках – магический хрустальный шар ясновидения, над головой – луна, изливающая силу и свет. То, что Жрица повернута спиной к двум колоннам, говорит об отказе от понятий двойственности, от восприятия мира в категориях добра и зла, черного и белого. Этот день может быть связан с озарениями, с нахождением мгновенных ответов на важные вопросы не с помощью аналитического ума, а интуиции и внутреннего знания. Еще одно значение карты – женщина с экстрасенсорными способностями может сыграть важную роль в вашей жизни или дать жизненно важный совет.

Рыбы - Туз Монет

Вам выпала замечательная карта! Она означает помощь Неба в ваших начинаниях, прежде всего, связанных с материальными вещами – бизнес-проектами, строительством, здоровым образом жизни, тренировками и прочим. Сегодня у вас может появиться возможность реализовать свою мечту, какой бы дерзкой она ни была. В мгновение ока все препятствия исчезнут, и все двери окажутся открытыми. Конечно, это не значит, что победа достанется вам без усилий. Действовать все-таки придется, например, поработать на тренажерах. На это намекает бог-кузнец Вулкан с впечатляющей мускулатурой.

​Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на июль по картам Таро Казановы.