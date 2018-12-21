Гороскоп на 22 декабря для всех знаков Зодиака по картам Таро: как пройдет суббота

Гороскоп на завтра, 22 декабря 2018 года, по картам Таро предсказывает для всех знаков Зодиака насыщенный день. Для кого-то суббота будет яркой и веселой, в то время как у других представителей зодиакального круга может возникнуть много неожиданных трудностей.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Верховная Жрица

Жрица олицетворяет наши неосознаваемые силы — интуицию, предчувствие, часто необъяснимую, но вполне твердую уверенность в чем-то. Если вы что-то чувствуете – не сомневайтесь в себе, сегодня особенно сильна ваша женская сила. Вы можете не только выбирать правильный путь, но и вести за собой. Но не распыляйтесь – сначала решите свои проблемы.

ТЕЛЕЦ - Паж Жезлов

Эта карта открывает вам шанс, который, имеет форму какой-либо увлекательной идеи или предложения, принимаемое нами с восторгом. Сегодняшний день заметно выделится на фоне серых будней, вы получите колоссальное удовольствие от новых начинаний. Ваша деятельность будет абсолютно нетипичной для вас но этот выход за рамки впечатлит.

БЛИЗНЕЦЫ - Восьмерка Денариев

Гороскоп по картам Таро обещает начало какого-либо многообещающего дела. Это - карта ученика, готового приступить к долгой и трудной, однако чрезвычайно важной для него работе. У вас в жизни начинается новый, особенный этап. Он принесет с собой много нового для вас как в отношениях с окружающими людьми так и в плане личностного роста. Возможно начало романтических отношений.

РАК - Валет Денариев

Карта обозначает некий шанс, некий толчок к действию. Вам поступит кое-какое вполне конкретное предложение, которое в будущем обещает материальный успех. Более того, не бойтесь большой ответственности или обьема предстоящей работы – вам помогут во всем.

ЛЕВ - Семерка Мечей

Семерка Мечей символизирует хитрости и интриги, подлость и обман. Вы пытаетесь добиться результат не честным путем, в последнее время в вашем поведении слишком много лицемерия, маленьких подлостей по отношению к другим и даже обмана. Главная задача для вас сегодня – не пасть жертвой собственных интриг.

ДЕВА – Мир

Мир указывает на вновь обретенное единство, гармонию и счастливое завершение некоего хода событий. Карта говорит, что сегодня у вас все хорошо. Вы усвоили все былые уроки и достигли того уровня, на котором должны быть, а все задачи выполнили безупречно. Можете расслабиться, а потом приступать к покорению новых высот.

ВЕСЫ - Рыцарь Жезлов

Гороскоп по картам Таро сулит вам сегодня излишнюю возбудимость. Всадник Жезлов символизирует жар души, проявляющийся в жажде жизни, но сегодня он зацепит негативную сторону карты - нетерпение, импульсивность и склонность к преувеличениям. Не берите ничего так близко к сердцу, не то есть возможность заболеть

СКОРПИОН - Четверка Жезлов

Четверка Жезлов соответствует периоду мира и покоя, во время которого мы раскрываемся навстречу жизни и ее радостям. Сегодня вы можете быть уверенным в своей безопасности и стабильности и просто двигаться навстречу новому. Следующий этап принесет вам счастье благодаря решению былых передряг.

СТРЕЛЕЦ – Туз мечей

Карта свидетельствует о интеллектуальных силах, подпитываемых эмоциями, что вырываются наружу и меняют жизнь человека. Вы развиваетесь, но должны быть готовым отказаться от своей прошлой уверенности в правоте и двигаться навстречу изменениям. Если вы примете новое все пойдет легко.

КОЗЕРОГ – Четверка Кубков

Настроение этой карты лучше всего определяется понятиями "пресыщение", "перебор". Хватит уже своим плохим настроением "давить" окружающих и игнорировать их попытки к общению. Прекратите поддаваться апатии и идите на сближение, если будете слишком упрямы – отношения могут дойти до войны.

ВОДОЛЕЙ – Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков означает добрую, дружескую атмосферу, хорошее настроение и мудрую улыбку. Гороскоп по картам Таро обещает вам спокойный и гармоничный день. Вы готовы к новым увлечениям, к новой любви, а также к полному погружению в искусство. Даже в ситуациях, которые раньше были конфликтными пришел мир.

РЫБЫ – Двойка Жезлов

Карта показывает, что мы хотим сохранить нейтральную позицию, однако ситуация вынуждает нас высказаться прямо и недвусмысленно. Вас что-то выбивает из колеи. Казалось бы ничего особенного, обычный день с его заботами и радостями, но вы не удовлетворены. Вам просто все надоело. Стоит обратиться к внутренним порывам и занять более четкую позицию.