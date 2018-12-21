Гороскоп на 22 декабря 2018: кому сегодня повезет

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Суббота этой недели - самое время для новых начинаний и планов. Именно сегодня звезды многим откроют совершенно иные горизонты. Осталось только понять, как поступать, когда удача падает прямо в руки. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой гороскоп на сегодня.

Фото: workingmother.com

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ОВЕН

На этой неделе Овны столкнулись с многими преградами: вам по-прежнему либо чего-то недоговаривают, либо на вас затаили обиду. Как следствие - могут возникнуть конфликты, которые загладить под силу только вам. Ссоры с близкими и дорогими людьми сейчас ни к чему, так как они могут серьезно подорвать авторитет. Ясный ум и открытое сердце - то, что поможет разобраться сегодня с любой ситуацией.

ТЕЛЕЦ

Тельцам в эту субботу стоит максимально себя контролировать: вам принципиально важно оставаться собранными и сосредоточенными, остерегаться неприятностей, которые могут затронуть не только вас, но и ваших близких, отразиться на ваших отношениях. Самое время спрятать излишние упрямство и самонадеянность в долгий ящик, контролируйте каждый свой шаг, чтобы в нужный момент не спровоцировать конфликт.

БЛИЗНЕЦЫ

За эту неделю вы изрядно устали, вероятно поэтому срываетесь, выплескиваете свои эмоции на окружающих. Звезды обещают, что череда трудностей прервется прямо сегодня. Под конец дня вас ожидает интересное и неординарное мероприятие с отличной компанией. Не сопротивляйтесь интересным приглашениям.

РАК

Звезды предупреждают Раков о стойком нервном напряжении. Буквально весь сегодняшний день вас так и будет тянуть к тому, чтобы поссориться и выяснить отношения. Но гороскоп на сегодня говорит, что этого делать не стоит. Последствия непременно поднимут бурю критики со стороны важных в вашей жизни людей.

ЛЕВ

Вы практически вытянули счастливый билет, но злопыхатели так и норовят вырвать его из ваших рук. Гороскоп на сегодня советует Львам отстаивать свою правоту в любом случае: победа будет на вашей стороне. Вы заслужили награду за свои труды и старания, поэтому просто обязаны ее получить и насладиться в полной мере.

ДЕВА

Девам не стоит сегодня брать инициативу в свои руки. Гороскоп на субботу предостерегает, что любое упрямство и вмешательство в чужие дела может обернуться ссорами и конфликтами с окружающими. Не забывайте о том, что иногда нужно идти на уступки, и это принесет большую пользу в будущем.

ВЕСЫ

Личная жизнь Весов может оказаться под угрозой, и все из-за их высокомерия и вспыльчивого характера. Стоит подумать над тем, при каких условиях вы можете обидеть близкого человека. Возможно, даже самые на ваш взгляд безобидные шутки могут больно ударить в спину. Будьте помягче, не делайте поспешных выводов и думайте о том, что и кому вы говорите.

СКОРПИОН

Скорпионы вряд ли будут весь день отдыхать, как планировали. Постарайтесь меньше отвлекаться на посторонние дела, так вы быстрее закроете поставленные перед вами задачи, к тому же работа принесет вам удовольствие. Гороскоп на сегодня обещает феерическое окончание дня. Вы проведете время с интересными людьми, которые смогут вас как следует развеселить.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам гороскоп на сегодня обещает романтический настрой и душевное умиротворение. Собственно, этого вы и ждали последние несколько дней. Для представителей этого знака в субботу характерны размышления о "высоких материях": о жизни, отношениях, добре и зле. Если есть какие-то серьезные дела - лучше отложите их, так как "приступы самокопания" будут изрядно отвлекать от работы.

КОЗЕРОГ

Козероги сегодня захотят веселья и кутежа, но судьба распорядится вашим временем несколько иначе. Сначала вам придется решить некоторые проблемы, которые "подкинут" родные. Затем вы наверняка получите неожиданный сюрприз, но отреагируете на него не совсем должным образом.

ВОДОЛЕЙ

Представители этого знака Зодиака сегодня могут увидеть много нового и непривычного для себя: интересные люди, нестандартные увлечения, возможно, незначительные проблемы, возникновения которых вы уж никак не ожидали. Попытайтесь уловить каждую секунду сегодняшнего дня - он определенно оставит след в вашей памяти.

РЫБЫ

Субота обещает Рыбам интересный, насыщенный день. Утром вы захотите отдохнуть, но неожиданные бытовые хлопоты не позволят вам этого сделать в полной мере. Взамен гороскоп на сегодня обещает вам приятный и очень веселый вечер. Вероятнее всего, вы проведете его в компании очень близких вам людей, которые понимают с полуслова, а иногда и вовсе без слов.