Гороскоп на 21 января 2019: кому сегодня будет хорошо

Гороскоп на сегодня, 21 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

В понедельник некоторым знакам улыбнется удача, а вот другим стоит быть поосторожнее. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

Сегодня ваш день. Любые начинания просто обречены на успех.

Телец

Тельцам стоит перестать себя накручивать и хоть немного ослабить хватку — мир вокруг не развалится.

Рак

Раки, для кого-то вы уже стали источником вдохновения. Следите за своими поступками и словами.

Лев

Кажется, вы что-то обещали, но позабыли об этом. Сегодня вам напомнят об обязательствах.

Дева

Некоторые люди, рожденные под этим знаком, весь день будут ощущать творческий подъем. Другим же предстоит решить непростую дилемму.

Весы

Весам лучше приготовиться. Сегодня вас закрутит водоворот событий, который может полностью изменить всю вашу жизнь.

Скорпион

В понедельник вам лучше не задерживаться на работе и посвятить побольше времени своим близким. За вами очень соскучились.

Стрелец

Стрельцы, остановитесь. выдохните и подумайте о себе. Кажется, вы себя загоняете.

Козерог

Постарайтесь гнать от себя негативные мысли. Побольше позитива — сегодня высока вероятность материализации мыслей.

Водолей

Водолеям лучше включить режим экономии. Звезды говорят, что скоро у вас возникнет потребность в финансах.

Рыбы

Рыбам стоит присмотреться к тому, кто рядом с ними. Возможно, что ваша судьба давно вас заждалась.

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