Гороскоп на 21 марта по картам Таро для всех знаков Зодиака: как поступить в сложных ситуациях

Гороскоп на завтра, 21 марта 2019 года, по картам Таро рекомендует быть максимально внимательными и собранными. При чем это актуально для всех знаков Зодиака. Возможно, именно в этот день вам могут невзначай подкинуть ключи, которые откроют давно запертые двери.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Все прогнози Таро читайте по этой ссылке.

ОВЕН – Колесо Фортуны

Удача – весьма игривая и непостоянная господа. И как свойственно девушкам, она может молниеносно менять своей расположение. Гороскоп на завтра говорит, что вы столкнетесь с вероятными трудностями, которые, к слову, возникнут на фоне вашей неуверенности. Вы будете все сбрасывать на невезение, но стоит задуматься о конкретных действиях, ведь каждый – кузнец собственного счастья.

ТЕЛЕЦ – Воздержание

Воздержание – некое затишье перед бурей. У вас появится много энергии и сил на свершение новых дел, но вот только ваша же лень вам будет постоянно "ставить палки в колеса". Не стоит поддаваться собственным слабостям и идти на поводу у эмоций, постарайтесь не форсировать события, но и плыть по течению гороскоп на сегодня не советует.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на четверг для Близнецов обещает некое облегчение после тяжелого пути. Вероятно, вы сможете сбросить с себя груз, который долгое время давил на вас. Это может быть разрешенная задача или покупка того, о чем давно мечтали. В любом случае, эмоции будут приятными.

РАК – Семерка Жезлов

Ракам стоит отчетливо понять одну вещь: иногда для того, чтобы обрести желаемое, стоит приложить огромное количество усилий, а за свои интересы надо бороться до победы. Одного желания недостаточно для того, чтобы удержаться на коне, поэтому гороскоп на завтра советует вам начать действовать прямо в этот день.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Гороскоп на четверг для Львов говорит о чересчур завышенных требованиях, которые вы выдвигаете в сторону окружающих. Пора немножко "подостыть" и осознать, что вам никто ничего не должен. Будете провоцировать конфликты – наживете врагов.

ДЕВА – Шестерка Мечей

Гороскоп на завтра пророчит: четверг будет нелегким, но при этом он позволит вам понять несколько важных вещей. Например, вы переоцените влияние на вашу жизнь ряда людей, а также сможете наконец-то распрощаться со старыми обидами.

ВЕСЫ – Десятка Денариев

Весы могут попасть в какую-то неприятную передрягу из-за своей легкомысленности и двуличности. В последнее время вы особенно непостоянны, поэтому раз за разом становитесь героями конфликтов. Пересмотрите свою модель поведения.

СКОРПИОН – Солнце

Солнце выпало вам неспроста. Вероятно, оно укажет вам верный путь, следуя по которому, вы уверенно дойдете до своей заветной цели. Стоит отметить, что представители этого знака уже давно ожидают какой-то благодарности за свои старания. Наверное, пришел тот момент расплаты.

СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей

Стрельцам стоит обратить внимание на свое состояние: и физическое, и духовное. Вероятно, вас что-то буквально съедает изнутри, но сами вы до сих пор не можете разобраться, в чем дело. Отметим, такое происходит неспроста, значит ранее вы где-то допустили ошибку. Постарайтесь исправить ее.

КОЗЕРОГ – Туз Денариев

Гороскоп на четверг для Козерогов обещает им крупное везение в деловой сфере жизни. Вы непременно получите то, чего заслуживаете. Наверняка, вы часто ловите себя на мысли, что пора изменить что-то вокруг себя. Этот момент настал – дерзайте!

ВОДОЛЕЙ – Шут

Водолеи привыкли к тому, что все в жизни происходит так, как они этого желают. День станет для вас весьма показательным: вы поймете, что постоянно не может быть хорошо. Жизнь требует перемен: решитесь на какой-то серьезный шаг и тогда поймете, насколько можете преобразовать все вокруг себя.

РЫБЫ – Дьявол

Дьявол говорит о лжи и предательстве. Ждите чего-то плохого от близкого вам человека, который, на самом деле, совершенно не тот: за кого себя выдает. Да: он может нанести вам ощутимый удар, но если вы будете готовы к этому, сможете отразить атаку. Когда все маски будут сброшены – гоните его прочь из своей жизни и никогда не пожалеете о содеянном.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!