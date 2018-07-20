Гороскоп на 21 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 21 июля 2018 года, по картам Таро обещает мистический опыт Тельцам, умиротворение Ракам и ночные кошмары Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Королева Монет

Вам выпала замечательная "домашняя" карта. Женщина, которая изображена на ней, символизирует хорошую хозяйку, любящую супругу и заботливую мать. Она – тонкая творческая натура, которая умеет со вкусом подобрать наряд, спланировать семейный досуг, сотворить кулинарный шедевр или вырастить в саду невиданный цветок. Именно эти качества вы можете проявить сегодня. Этот летний день обещает быть гармоничным и приятным. Зрелость и спокойствие – его девиз.

Телец – Жрица

Вам выпала самая мистическая и одна из самых красивых карт колоды. На ней изображена женщина, пребывающая в состоянии транса, глубокой медитации. В ее руках – хрустальный магический шар, над головой – полная луна, свет которой нисходит на жрицу. Не обязательно этот день будет связан для вас с мистическим опытом, но сегодня вы можете получить подсказку Свыше. Ответ на вопрос, который вас давно мучал, может прийти мгновенно, как бы ниоткуда. Таро рекомендуют прислушиваться к "знакам" и к своему внутреннему голосу. Сегодня он будет слышен как никогда хорошо.

Близнецы – Император

Замечательная карта! На ней изображен город мечты, а над ним – его создатель, который напоминает часть сказочного ландшафта. Главная идея карты – власть и взаимодействие с властными структурами. Сегодня вам может быть поручена руководящая роль, предложено кресло руководителя. Или придется общаться с теми, от кого зависит ваша судьба. Таро рекомендуют сегодня подумать о том, как вы относитесь к идее управляемости, кем вы себя видите – ведущим или ведомым. А также поразмыслить о грузе ответственности. Всегда ли вы берете эту ношу на себя? Кстати, обратите внимание: Император протягивает рычаги управления именно вам. Это намёк.

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Рак – Девятка Монет

Эта карта символизирует полное удовлетворение тем, что вы имеете, начиная от материального благосостояния и заканчивая своей внешностью. Вы будете довольны плодами своего труда, а также окружением – семьей, знакомыми и друзьями. Умиротворение – вот ключевое слово этой карты. Но обратите внимание на две вещи. Во-первых, женщина – одна. Она добилась всего в жизни своим трудом, но, возможно, она одинока? Во-вторых, посмотрите на решетку за ее спиной. Фактически речь идет о золотой клетке, о дистанцировании от мира, о комфорте в раковине. Вы уже поняли, что тем для размышлений у вас предостаточно.

Лев – Королева Мечей

Эта карта имеет два значения. Во-первых, она говорит о стремлении к независимости. Свою свободу вы будете добивать умом. Его символ – меч, которым вооружилась женщина. Во-вторых, карта говорит о перфекционизме. Женщина стремится быть идеальной во всех отношениях. Но и первый, и второй аспект несут опасности. Побочный эффект карьеризма и свободы – одиночество, выжженная пустыня, отсутствие друзей. А желание постоянно быть в пике формы изрядно утомляет. Успешные люди далеко не всегда идеальны. Подумайте об этом.

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Дева – Справедливость

Это очень необычная карта. Прежде всего, потому, что справедливость здесь… слепая. Кроме того, фигура женщины одновременно является весами. Но не обращайте внимания на творческие изыски автора колоды. Основная тема – установление справедливости, беспристрастный суд. Сегодня день может быть связан с решением юридических вопросов, а также с вашим собственным "судом" - над окружающими и самим собой. Анализ действий и слов, вынесение "приговора"… Главное – не увлекайтесь этим занятием. Иначе вы рискуете остаться без единомышленников. Не забывайте: идеальных людей не бывает.

Весы – Дьявол

Не бойтесь этой карты. Она не о кознях нечистой силы, а о сильной зависимости от чего-то. Обратите внимание: клетка, в которой находится главный герой, открыта, но он не спешит ее покидать. Он сам загнал себя туда, он остается там по своей воле. Сегодня Таро рекомендуют вам подумать о том, что или кто делает вас рабом, от чего вы не в состоянии отказаться ни за какие деньги. Именно эти цепи вам и предстоит разорвать, если вы хотите обрести свободу.

Скорпион – Вера

Таро обещают вам день, посвященный вопросам духовности или мистического опыта. В классической колоде Таро эта карта называется "Иерофант", и изображен на ней Папа Римский. Здесь же мы видим собирательный образ гуру и символы всех крупнейших мировых религий. Таро рекомендуют подумать о тех возможностях, которые дает вера (моральное удовлетворение, уверенность в завтрашнем дне и даже в благополучной жизни после смерти, множество единомышленников), но также о теневой стороне – о стремлении забраться в комфортную "нишу", о фанатизме и нетерпимости к "иным". Таро рекомендуют проанализировать всё это и достигнуть приемлемого баланса.

Стрелец – Король Жезлов

Эта огненная карта символизирует горячее желание изменить мир. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, ведь любое изменение в конечном итоге ведет к прогрессу и развитию. Но, с другой стороны, не очень хорошо, когда вектор этих перемен определяется единолично, и вам остается лишь следовать плану, который составил кто-то, а не вы. Именно с этим может быть связан этот день. Вы будете либо в роли реформатора, либо в роли того, кого этот реформатор использует. В первом случае прислушивайтесь к мнению окружающих, во втором – заявите о том, что у вас есть собственный взгляд на вещи.

Козерог – Рыцарь Кубков

В этот летний выходной день вы можете полностью погрузиться в море эмоций и чувств. Вам захочется любить и быть любимым, говорить на возвышенные темы, делиться своими идеями с тем, кто вам дорог. Ваша гиперчувствительность может даже немного напрягать окружающих. Не обращайте на них внимания – наслаждайтесь этим прекрасным состоянием. Но если понадобится решить какой-то важный вопрос, "вынырните" и запустите интеллект.

Водолей – Семерка Кубков

Эта карта "многослойна". Ее первое значение – большой выбор путей и целей. Рассмотрите эти кубки – в каждом из них имеется свой символ. Второе значение – пауза, ступор. Именно в такой ступор впадает человек, у которого разбегаются глаза при виде огромного количества потрясающих вещей на полке в магазине. И, наконец, третье значение – иллюзия. Всё, что вы пожелаете или запланируете сегодня, завтра окажется лишь сном. Таро рекомендуют очень обдуманно подходить к тому или иному решению, не давать волю эмоциям. Лучший вариант – вообще отложить важные шаги на другой день.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Рыбы – Девятка Мечей

Эта карта – о страхах, опасениях, дурных предчувствиях. При свете луны тени превращаются в монстров, воображение рисует страшные картины. Но самое интересное, что речь в этой карте об эффекте "самонакручивания". Вы наверняка слышали фразу о том, что мысль материальна. Говорят, то, о чем мы постоянно думаем – и хорошее, и плохое – имеет тенденцию к реализации в реальной жизни. Если вы не хотите, чтобы все ваши ночные кошмары стали явью, немедленно перекройте этот поток негатива и начните практиковать позитивне мышление.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на июль по картам Таро Казановы.