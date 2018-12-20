Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака по картам Таро: кому не повезет в этот день

Гороскоп на завтра, пятницу, 21 декабря 2018 года, по картам Таро готовит многие сюрпризы для таких знаков, как Телец, Рак и Скорпион. Львы и Рыбы могут получить долгожданное вознаграждение за проделанную ранее работу именно в этот день, хотя сами этого и не ожидали.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Луна

Этот день может стать днем иллюзии и обмана. В лунном свете очертания нечетки, а тени могут превращаться в призраков. Воображение будет руководить вашими страхами и иногда провоцировать на необдуманные поступки. Гороскоп на пятницу предупреждает Овнов о том, что они могут столкнуться с некоторыми неурядицами, которые не будут иметь долгоиграющей роли, но при этом заметно подпортят настроение. Прямо скажем, это не лучшее время для принятия судьбоносных решений и закладывания фундамента для перспективного будущего.

Телец - Отшельник

Эта карта имеет несколько значений, первое из которых – стремление к "уходу от мира сего" и уединению. Сегодня у вас может появиться желание избежать контакта со всеми окружающими и просто провести время со своими мыслями. Второе значение – духовное наставление. Возможно, вы встретите человека, который направит вас на путь истинный или не позволит сбиться с пути. И, наконец, третье значение говорит о позитивных переменах в вашей жизни – не в последнюю очередь благодаря помощи мудрых людей вокруг, а также подсказкам вселенной.

Близнецы – Шестерка мечей

Это карта движения к новым берегам и горизонтам. Гороскоп на сегодня говорит, что перед вами может возникнуть выбор: отправляться ли в новое путешествие (в переносном смысле) или довольствоваться привычными, хоть и надоевшими, реалиями. Могут появиться сомнения, что у вас недостаточно сил, что нет единомышленников. Но это не так. Есть и силы, и те, кто готовы помочь. Таро рекомендуют смело принимать решение и идти напролом, если так подсказывает ваш внутренний голос.

Рак – Десятка жезлов

Достаточно посмотреть на эту карту, чтобы понять: она – о перезагрузке, перезапуске вашей системы управления. Гороскоп на завтра говорит, что, похоже, вы реально перетрудились, а на работе у вас тотальный контроль, который отвлекает от процесса выполнения задач. Постарайтесь проанализировать причину. Может быть, вы пытаетесь кому-то что-то доказать, или, возможно, по доброте душевной помогаете другу, или достигли цели, которая вам не по плечу. Существует также вариант, что вы боитесь разделить ответственность с другими, так как потом не сможете присвоить все лавры славы себе любимым. Так или иначе, сбавьте обороты, иначе напряжение скажется на здоровье.

Лев – Королева кубков

Гороскоп на завтра для Львов обещает много интересного, романтического и душевного: на карте изображена утонченная женщина, умеющая любить и страдать. Сегодня вы можете стать немножко проницательнее, что поможет вам получить нужные ответы на вопросы. Ваше внутреннее "я" будет часто давать подсказки, интуиция будет работать на полную. Таро рекомендуют обратить внимание на сны – они могут быть вещими, а также на знаки. Они укажут вам верный путь к заветной цели.

Дева - Воздержание

С точки зрения Таро карта, которая выпала представителям этого знака, указывает на развитие навыка управление временем. Гороскоп на пятницу говорит, что вы можете научиться идеальному таймингу именно сегодня, так как вам предстоит многое успеть. Еще одно значение карты – определение правильной меры, в материальном или духовном смысле. Сколько вы тратите, можете ли что-то откладывать? Сколько сил и энергии вы расходуете на свое окружение и что получаете взамен? Эти вопросы сегодня могут получить ответы, что поможет более грамотно справляться со всеми задачами в будущем.

Весы – Тройка мечей

Вам выпала не самая лучшая карта. Она означает необходимость принятия неприятного, но необходимого решения или какого-то решительного действия. Этот день вряд ли доставит вам удовольствие, но вы получите возможность покончить с чем-то отжившим и расчистить путь для лучшего будущего. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу и не забывайте: любой дождь заканчивается, а за ним приходит солнечная пора.

Скорпион – Двойка денариев

У представителей этого знака Зодиака пятница может быть очень насыщенным и нестандартным днем. Вам придется заниматься сразу несколькими делами, сидеть одновременно на двух стульях, "жонглировать" разными задачами и принимать решения, о которых вы ранее даже не задумывались. Возможны переговоры, поездки, деловое общение, а также веселье и масса новой, полезной информации. Вам придется быстро адаптироваться к новым условиям, но для Скорпионов это не проблема. Гороскоп на сегодня по картам Таро рекомендует быть гибкими и не отвергать поступающих предложений.

Стрелец – Королева мечей

Сегодня вы осознаете, что независимость представляет для вас особую ценность. Вы начнете действовать, чтобы обрести ее. Используя острый ум, вы будете избавляться от уз, которые сковывали вас и приносили огромное количество дискомфорта в повседневную жизнь. И это действительно хорошая идея, так как поможет вам передохнуть и обрести новые силы. Таро рекомендуют лишь не объявлять войну всему миру. Не забывайте о том, что шарм и остроумие также хорошее оружие.

Козерог – Сила

Вы одержите победу над собственными страхами и опасениями, которые преследуют вас в последнее время. Сегодня вы поймете, что больше не являетесь их рабом. Вы выйдете на новый уровень личностного развития и будете иметь все основания гордиться собой. Гороскоп на пятницу пророчит, что в этот день вы будете способны разрешить любой конфликт, найти правильный подход к любому человеку, используя мудрость, такт, терпение и силу убеждения.

Водолей – Императрица

Императрица - карта плодородия во всех его проявлениях. Для вас наступает период духовного возрождения или моральной перезагрузки. Сегодня вы можете почувствовать прилив вдохновения и создать массу новых идей, или сотворить шедевр своими руками. От всех проделанных движений в сторону достижения цели вы непременно получите определенную выгоду и вознаграждение от судьбы.

Рыбы - Рыцарь денариев

Вам выпала денежная карта. Сегодня вы сможете посвятить день подведению промежуточных итогов своей деятельности или оценке своего благосостояния. Гороскоп на пятницу говорит, что вы останетесь довольны результатами. Причем, ваши перспективы позитивны. На это указывает мирный пейзаж и равнина – символ спокойного, беспроблемного продвижения вперед. Продолжайте действовать в том же духе – вы на правильном пути.