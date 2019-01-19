Гороскоп на 20 января 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 20 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

Сегодня вам повезет. Все, за что не возьметесь, будет получаться.

Телец

Тельцы, для кого-то вы — пример для подражания. Любите себя.

Рак

Звезды советуют: меньше беспокойтесь о работе и перестаньте себя постоянно накручивать. Лучше проведите вечер вдвоем с любимым человеком.

Лев

Сегодня вам могут напомнить о долге, который пришло время отдавать.

Дева

Присмотритесь к тому, кто всегда рядом. Возможно, это и есть ваша судьба.

Весы

Человек, по которому вы скучаете, тоже думает о вас. Он в скором времени объявится в вашей жизни и перевернет ее с ног на голову. Вы будете очень счастливы.

Скорпион

Готовьтесь к неожиданностям. Сегодня будет много сюрпризов.

Стрелец

Этот день лучше посвятить близким и родным людям. Душевные разговоры и приятное времяпрепровождение помогут вам сблизиться.

Козерог

Уделите внимание своему здоровью. Не отдавайте все силы работе.

Водолей

Звезды советуют: не спешите тратить деньги, они вам скоро понадобятся.

Рыбы

Мысли материализуются. Думайте только о позитивных вещах.

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