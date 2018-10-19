Гороскоп на 20 октября по картам Таро: что готовит этот день

Гороскоп на завтра, 20 октября 2018 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака неспокойный, но в то же время яркий и веселый день. Он будет посвящен приятным хлопотам, а вечером карты советуют встретиться с близкими друзьями.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Гороскоп сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Все прогнозы Таро читайте здесь.

ОВЕН - Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов - карта, символизирующая соревнования: с обстоятельствами, с окружением и даже с самим собой. Это брошенный нам вызов, приглашение помериться силами и доказать, что вы стоите намного большего, нежели о вас думают. Гороскоп на субботу говорит, что вас ждет непривычное задание, которое будет скорее похоже на какую-то борьбу. Для Овнов оно послужит жизненной проверкой. Не бойтесь, а приложите максимум усилий.

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Вам выпала самая мистическая и одна из самых красивых карт колоды. Гороскоп на завтра по картам Таро говорит о том, что вам не следует активно вмешиваться в происходящий ныне процесс: подождите немного, и дела сами примут нужное вам направление. Если же вы все-таки решили вмешаться, необходимо ясно осознавать свои цели, иначе вы рискуете наказать сами себя! Помните, не обязательно этот день будет связан для вас с хлопотами , однако если они возникнут - именно в этот день вы можете получить подсказку свыше. Ответ на вопрос, который вас давно мучил, может прийти мгновенно, ниоткуда, однако вам стоит быть внимательнее, чтобы его увидеть.

БЛИЗНЕЦЫ - Луна

Луна - карта, означающая противоположные эмоции: страх и ощущение неимоверной удачи. Все зависит от того, какими мыслями вы руководствуетесь в настоящий момент и какие решения принимали ранее. Возможно, вам предстоит выбрать для себя новые жизненные приоритеты, которые поначалу будут вызывать сомнения, но вскоре непременно жизнь покажет, что вы все делаете правильно.

РАК - Мир

Мир указывает на вновь приобретенное единство, гармонию и счастливое завершение хода определенных событий. Гороскоп на сегодня говорит о том, что вы застряли на одном уровне, но пришла пора выйти из зоны комфорта и упорно идти дальше. Скорее всего, даже бежать. Вы достигли цели, к которой двигались в последнее время. Знания и навыки, что у вас появились, позволят вам чувствовать себя на высоте.

ЛЕВ - Паж Кубков

На редкость удачная карта в колоде! У вас, как пророчит гороскоп на завтра, появится шанс насладиться сполна тем, чего так не хватало ранее. Приятным обществом, приятным разговором, где-то побывать, с кем-то познакомиться. Хорошая карта для человека, занятого творчеством - вам предоставится отличная возможность продвинуться в этом деле. Но для того, чтобы достичь успехов, нужно разобраться в собственных желаниях и определить планы на ближайшее будущее.

ДЕВА - Семерка Мечей

Карта Семь Мечей показывает, что сила познания, ясный, острый ум превращаются в хитрости и интриги, подлость и обман. Может вы выбрали для себя совершенно не тот круг общения? Именно от нового окружения и исходит негатив. Гороскоп на субботу гласит, что Девам пора профильтровать свой список новых знакомых и, возможно, навсегда вычеркнуть из жизни тех, кто тянет вас на дно. В то же время судьба настойчиво рекомендует обратить внимание на тех, кого вы никогда не воспринимали всерьез. Именно эти люди способны сделать что-то полезное в вашей жизни.

ВЕСЫ - Четверка Мечей

Четверка Мечей символизирует наступление периода затишья, прерванной деятельности и вынужденного покоя. Кажется, вас собираются отправить в отпуск, даже если сами вы этого никак не планировали. Подумайте хорошенько: может в последнее время вы страдали "трудоголизмом" и он вам действительно нужен? Гороскоп на сегодня советует принимать любые предложения, которые сулят отдых и избавят вас от беспокойства.

СКОРПИОН - Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов — это карта победы, успеха, славы и "всенародного признания", а от сюда и радости, удовлетворения. Пришло время порадоваться своим достижениям и перейти к стадии победителя. Вы получили все, что хотели и даже больше. А если еще не имеете достойных наград - гороскоп на завтра советует подождать и не паниковать. Со следующей недели у вас начнется абсолютно новая, счастливая жизнь.

СТРЕЛЕЦ - Паж Мечей

Паж или Валет масти Мечей означает разъяснение, прояснение ситуации, некую свежую струю, благодаря которой нам вдруг открывается истинный смысл происходящего, и даже самое запутанное дело становится простым и понятным. Есть одно "но". Вы поймете суть только разрешив давние разногласия. Разобраться с ситуацией придется возможно даже путем конфликта.

КОЗЕРОГ- Императрица

Императрица – карта, что олицетворяет наши неосознаваемые силы — интуицию, предчувствие, часто необъяснимую, но вполне твердую уверенность в чем-то. В этот день ваше "шестое чувство" подскажет вам путь, который поможет прийти к цели и получить от судьбы то, что вам предназначено. Более того, ваша внутренняя сила поможет также и другим.

ВОДОЛЕЙ - Сила

Сегодня в вас проснется ваш внутренний зверь. Вы будете рвать и метать на роботе и дома. И даже просто прохожее или люди в транспорте могут "попасть под горячую руку". Дело в том, что Таро показывает агрессию, что проснулась в вас по отношению к людям. Умерьте пыл, иначе будут последствия, от которых вы нескоро сможете избавиться.

РЫБЫ - Шестерка Мечей

Гороскоп по картам Таро обещает Рыбам вызов. Даже скорее приглашение помериться силами, посоревноваться. Помните, если вы сами начали борьбу, вы должны идти до конца - тогда победа будет за вами. Сегодня есть серьезный шанс победить и вам это на руку.