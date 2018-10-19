Гороскоп на 20 октября 2018: кого ждут неприятности

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

ОВЕН

Сегодня 20 октября Овнам необходимо взять себя в руки и решить накопившиеся бытовые задачи. Этот день станет очень продуктивным если вы не будете лениться. Обязательно проведите вечер субботы в компании своих близких.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня следует уделить время своим друзьям. Сходите в кафе или кино, устройте вечеринку. Активные развлечения пойдут вам на пользу и помогут справиться с сложностями и бытовыми проблемами. Кроме того, постарайтесь сконцентрировать внимание на своих близких. Они нуждаются в вашей поддержке.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам 20 октября необходимо расслабиться. Вы уделяете слишком много времени проблемам других людей, а это негативно отражается на вашем здоровье. Отложите все дела и позаботьтесь о себе. Вечер посвятите отдыху.

РАК

Ракам следует сегодня посвятить день домашним делам. Вы чувствуете себя слишком расслаблено, а это имеет негативное влияние на вашу жизнь. Постарайтесь сконцентрироваться на позитивных эмоциях и повысить свою продуктивность.

ЛЕВ

Львам сегодня следует провести свой день с любимым человеком. Вы давно не уделяли ему внимание и не устраивали романтических сюрпризов. Также, вас ожидают приятные новости. 20 октября вы сможете хорошо отдохнуть и насладиться последними теплыми осенними днями.

ДЕВА

Девам в этот день Вселенная приготовила множество подарков. Вы очень устали в последнее время, поэтому постарайтесь отдохнуть. Также сегодня вас ожидает крупная финансовая прибыль. Но вам следует распределить полученные деньги с умом.

ВЕСЫ

Весам необходимо расслабиться и хорошо поспать. В последнее время ваше здоровье ухудшилось - это происходит из-за напряженной работы. Сегодня следует попытаться провести вечер в тихой и спокойной атмосфере. Кроме того, 20 октября вам нельзя работать.

СКОРПИОН

Скорпионам 20 октября приготовило множество необычных сюрпризов. Вы встретите давнего друга и хорошо проведете с ним время. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле - это негативно отразиться на вашей репутации.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам следует посвятить день экстриму. Если вы давно планировали прыгнуть с парашютом или посетить необычное место - сегодня именно тот день. Вечер постарайтесь провести с близкими вам людьми, а ночью наблюдайте за звездами.

КОЗЕРОГ

Козерогам необходимо уделить время работе. Сегодня вы будете максимально продуктивны и сможете заключить выгодные сделки. Не пытайтесь никого обманывать - это не пойдет вам на пользу и может навредить вашей репутации.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи сегодня смогут выспаться. В последнее время вам этого не хватало, поскольку вы очень устаете на работе. Подумайте о своей жизни, так как вы сходите с намеченного пути и перестали верить в себя. Это негативно отражается на взаимоотношениях с близкими вам людьми и коллегами.

РЫБЫ

Для Рыб 20 октября станет настоящим праздником. Сегодня удача на вашей стороне, а это значит, что вам все под силу. Уделите время себе и хорошо отдохните. Кроме того - вас ожидает приятная встреча и новые знакомства.