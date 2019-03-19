Гороскоп на 20 марта 2019: кому сегодня не повезет

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Фото: shutterstock.com

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Овен

Овны, у вас всегда есть "план Б". И именно сегодня он может пригодиться как никогда.

Телец

В этот день у вас появиться возможность улучшить взаимоотношения с близким человеком. От вас будут ждать решительных действий, поэтому не теряйте времени и сделайте первый шаг.

Близнецы

Близнецы, вас ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Рак

Сегодня настраивайтесь на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.

Лев

Если вы одиноки, то сегодня именно тот день, когда вы сможете встретить свою любовь.

Дева

Сегодня вы сможете понять и простить того, о ком давно думаете. Есть вариант, что о себе напомнят бывшие.

Весы

Звезды рекомендуют: наведите наконец порядок в доме и в голове. Достаточно хранить там кучу хлама.

Скорпион

Не сидите сегодня дома. Идите вечером на мероприятие или на прогулку, это поможет вам завязать новые знакомства.

Стрелец

День будет неудачным для Стрельцов. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.

Козерог

Звезды советуют: отдохните и расслабьтесь, работа не убежит.

Водолей

Говорите сегодня всем возможностям "да". Если у вас есть сомнения, пусть они отойдут в сторону.

Рыбы

Рыбы, не действуйте радикально, проявите немного терпения и все наладится.

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