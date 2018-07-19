Гороскоп на 20 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 20 июля 2018 года, по картам Таро обещает борьбу за независимость Близнецам, всемогущество Ракам и "подвешенное" состояние Весам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Michelangelo", в которой использованы сюжеты картин известного итальянца эпохи Возрождения в интерпретации художника Гвидо Зиборди Маркези.

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Овен - Тройка Мечей

Второе название этой карты – "Владыка Печали". Ее никак не назовешь позитивной, и все же она несет эволюционный потенциал. Главный символ карты – сердце, пробитое тремя мечами. Его смысл очевиден: кто-то может ранить ваше сердце, причинить душевную боль. Второе значение связано с необходимостью совершить какое-то неприятное, но необходимое действие. Например, решиться на серьезный тяжелый разговор, решительно отказаться от чего-то дорогого, но уже не нужного. Или сделать неприятную медицинскую процедуру. Как бы там ни было, проделав всё это, вы будете чувствовать себя лучше.

Телец - Четверка Денариев

Эта карта посвящена накоплению материальных ценностей, их приумножению и использованию. На ней изображен зажиточный купец, который крепко держит в руках свои золотые монеты. Он сумел накопить большое богатство, и в этом его заслуга и повод для гордости. Но одновременно очевидно, что он слишком привязан к нему и не намерен расставаться даже с малой частью своего состояния. А это уже нехорошо. В природе действует закон обращения любой материи, в том числе денежной: прием – переработка – отдача. Здесь мы видим, как работает первая часть этого уравнения, частично – вторая. Но третья явно тормозит. Такой подход к материальным средствам может привести к множеству проблем, начиная от сугубо финансовых и заканчивая проблемами со здоровьем. Таро рекомендуют подумать обо всем этом, а также не забывать, что деньги иногда можно тратить.

Близнецы - Королева Мечей

Сегодня у вас может возникнуть острое желание независимости. Вы будете использовать свой интеллект (его символ – меч в руках Королевы), которым будете смело отсекать нити и цепи, которые, как вам кажется, превращают вас в раба. И действительно, вы можете добиться больших успехов на этом пути, в том числе продвижения по карьерной лестнице или повышения социального статуса. Но есть у этого процесса и обратная сторона медали: действуя так, вы выжигаете вокруг себя безлюдную пустыню, остаетесь в полном одиночестве на своем высоком троне. Еще одно значение карты – перфекционизм, который напрягает и не гарантирует успех. Таро рекомендуют бороться за независимость, но помнить о мере. А также о том, что идеальным быть просто невозможно.

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Рак - Маг

Это самая сильная карта колоды. Маг символизирует всемогущество, силу воли, блестящий интеллект, высший профессионализм, а также неординарные экстрасенсорные способности. Таро не обещают, что сегодня вы станете магом, но гарантируют, что ваши возможности существенно возрастут. Возможны победы, в том числе карьерные, а также особое наслаждение от того, что вы делаете. Наверняка вы замечали, как приятно наблюдать за работой мастера своего дела. Именно так хорошо может быть и вам. Кроме того, вас может ожидать прорыв в личностном и профессиональном росте.

Лев - Пятерка Кубков

Эта карта символизирует разочарование. На ней изображен человек в печали – 3 кубка разлиты. Возможно, сегодня вы потеряете что-то ценное – в прямом или переносном смысле. Или потеряете веру в кого-то или во что-то. Вполне возможно, что для подобного состояния имеются все причины, и все же Таро дают подсказку. Посмотрите на карту: 2 из 5 кубков все еще целы, но главный герой даже не смотрит на них. Это указание на то, что вы не замечаете возможностей, которые имеются у вас. Оглянитесь по сторонам. На самом деле не все потеряно.

Дева - Император

На карте изображен человек, облеченный властью. Сегодня именно тема лидерства может стать определяющей для вас. Похоже, ваш профессионализм, мастерство, умение решать вопросы и личный авторитет возросли до такой степени, что окружающие, наконец, обратили на это внимание. Вам могут сделать интересное карьерное предложение или просто попросить возглавить какой-то процесс. Эта карта также говорит об ответственности. Если вы не боитесь ее, смело действуйте. Таро предостерегают только от одного: воздерживайтесь от искушения навязывать свою точку зрения и давить на людей.

Весы - Повешенный

Эта "веселая" карта имеет множество значений, и только одно из них можно считать негативным. Во-первых, этот человек жив и совсем не страдает. Во-вторых, он имеет возможность взглянуть на ситуацию под новым углом зрения. И в-третьих, это действительно некое "подвешенное" состояние, когда вы не можете влиять на ситуацию – вам отведена роль наблюдателя. Что ж, и это неплохо. Даже если вы окажетесь в таком положении, воспользуйтесь им правильно. Сделайте важные выводы, чтобы впредь не попадать в подобные ловушки.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Скорпион - Четверка Кубков

Сегодня Таро обещают вам апатию, потерю желания что-либо делать. На карте изображен мужчина, перед которым стоят 4 полных кубка – символ множества возможностей. Но выражение его лица говорит: "Осточертело!" Его больше не интересует то, что есть. Оно приелось, стало обыденным и больше не воспринимается как ценность. Подобное настроение в этот день может быть связано с чем угодно: с надоевшими вещами, идеями или людьми. Еще одна трактовка карты – временный уход от мира для размышлений о чем-то важном. В этом случае мужчину сравнивают с Буддой, сидящим под деревом боддхи. Таро рекомендуют не зависать в этом состоянии, а оценить возможности, которые предоставляет вам судьба.

Стрелец - Дьявол

Понятно, что эта карта – не про позитив. Но на самом деле она не так страшна, как может показаться. Ее главная тема – зависимость. Настолько сильная зависимость, что она превращает вас в раба. Сегодня Таро рекомендуют вам воспользоваться шансом стать более свободным. Подумайте, к чему или к кому вы привязаны слишком сильно? Есть ли вещи, от которых вы не в силах отказаться за все сокровища мира? Любите ли вы человека так сильно, что способны пожертвовать ради него собственным благополучием и перспективами? Проведя такой анализ и сделав волевые шаги, вы избавитесь от этих уз.

Козерог - Рыцарь Жезлов

Сегодня события могут развиваться очень стремительно. Вы попадете в настоящий водоворот, по большей части позитивный. Вдохновение, устремление к новым вершинам и даже новая любовь – все это может ожидать вас сегодня. Вы также получите уникальную возможность поступать так, как велит вам сердце, а также открыто говорить о своих чувствах. И все же Таро рекомендуют не принимать важных решений. Кроме того, это не самый лучший день для признаний в любви и официального оформления отношений с любимым человеком. Подождите с этим до тех пор, пока скорость вашей жизни будет не такой стремительной.

Водолей - Шестерка Жезлов

Вам выпала карта победы и триумфа! После долгой борьбы или долгого движения к цели вы, наконец, одержите победу и получите то, к чему стремились. Уважение и почет, признание заслуг, продвижение по карьерной лестнице – день обещает быть по-настоящему успешным. Кроме того, карта означает окончание черной полосы в жизни. Таро рекомендуют прибавить скорость и смело идти на обгон конкурентов и соперников! Но предостерегают от проявлений эгоизма и завышенной самооценки.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Рыбы - Тройка Кубков

Прекрасная карта! Похоже, что выходные у вас начнутся уже в пятницу. Таро обещают вам приятное времяпрепровождение в компании единомышленников, коллег, друзей или знакомых. Вы сможете насладиться успехами, которые достигли в команде. Кстати, карта делает акцент именно на достижении цели в "безлидерском" формате, когда каждый член команды вносит свой важный вклад в общее дело. Карта также означает выздоровление, благодарность и счастье.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на июль по картам Таро Казановы.