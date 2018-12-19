Гороскоп на 20 декабря 2018: как пройдет этот день

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на четверг для всех знаков Зодиака обещает насыщенный день, который принесет множество позитивных впечатлений и необычных заданий. 20 декабря сможет открыть многим новые возможности. Кроме того, многие знаки решат важные задачи. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой гороскоп на сегодня.

СТБ

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ОВЕН

Гороскоп на 20 декабря предсказывает Овнам сложный и насыщенный работой день. Постарайтесь не концентрировать внимание на негативе. В четверг Овны могут получить необычное предложение, оно может показаться вам очень выгодным, но не спешите принимать его. Кроме того, проведите вечер со своей семьей.

ТЕЛЕЦ

Тельцам гороскоп на 20 декабря следует расслабиться и отдохнуть. Этот день не принесет вам пользу, если вы будете чувствовать усталость. Постарайтесь не ругаться ни с кем и не пытайтесь обманывать. Также, гороскоп на этот день советует вам уделить время своим близким, поскольку им не хватает вашей поддержки.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп для Близнецов приготовил насыщенный день. Сегодня вам следует решить некоторые задачи, которые связанны с вашей работой. В последнее время вы слишком сильно устаете и это негативно сказывается на вашем здоровье. Позаботьтесь о себе и постарайтесь не нервничать.

РАК

Ракам гороскоп на 20 декабря советует полностью посвятить себя творчеству и развлечениям. Попытайтесь расслабиться и отдохнуть. В этот день вы услышите очень важные слова, которые станут для вас напутствием в будущем и смогут изменить вашу судьбу. Не стоит верить словам недоброжелателей, поскольку они всячески пытаются обидеть вас.

ЛЕВ

Гороскоп на сегодня советует Львам уделить внимание своему внешнему виду. Вы давно не ходили по магазинам и не отдыхали. Постарайтесь дать себе волю и сделать все то, что очень давно планировали. Кроме того, именно сегодня вы сможете получить ответ на вопрос, который давно вас волновал.

ДЕВА

Девам 20 декабря принесет только позитивные эмоции. Сегодня вы разберетесь с проблемой, которая мешала вам спокойно двигаться вперед и получите важный совет. Вам следует внимательно следить за знаками судьбы и тогда вы сможете пойти по верному пути. Если вы скрываете обиду - сегодня вам следует отпустить ее.

ВЕСЫ

Гороскоп на 20 декабря пророчит Весам сложный день. Сегодня вы можете поругаться с близким другом и не заметить предательство члена семьи. Внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас и не пытайтесь обмануть судьбу.

СКОРПИОН

Скорпионам 20 декабря принесет необычные знакомства. Постарайтесь получить максимальное количество пользы из разговоров, которые на первый взгляд покажутся вам неинтересными .Также, гороскоп на сегодня советует Скорпионам позвонить старому другу и спросить у него совет.

СТРЕЛЕЦ

Гороскоп на сегодня предсказывает, что этот день будет сложным. Стрельцы сегодня находятся в опасности и им следует внимательно следить за тем, какие действия по отношению к другим они совершают. Постарайтесь не дать себе расслабиться и хорошо поработайте.

КОЗЕРОГ

Козерогам гороскоп на 20 декабря советует поговорить с коллегами. Они затаили на вас обиду и могут попытаться испортить вам отношения с руководством. Не ругайтесь ни с кем и не реагируйте негативом на негатив. Лучше пригласите их в кафе или ресторан и уточните, что вы сделали не так и чем могли вызвать такую негативную реакцию.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям звезды приготовили множество приключений в этот день. Постарайтесь не растратить энергию на лишние хлопоты и не дайте никому манипулировать вами. Вы получите максимальное количество позитивных отзывов о своей работе. Обязательно посвятите вечер своей семье или проведите его в одиночестве.

РЫБЫ

Рыбам гороскоп на 20 декабря советует с головой окунуться в работу. Этот день будет безумно сложным, но при этом невероятно продуктивным. Попытайтесь сконцентрировать свое внимание на делах, которые вы постоянно откладываете.