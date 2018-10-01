Гороскоп на 2 октября по картам Таро: кому повезет в этот день

Гороскоп на завтра, 2 октября 2018 года, по картам Таро предсказывает неоднозначный, но вполне продуктивный день практически всем знакам Зодиака. СТоит отметить,некоторым представителям зодиакального круга карты сулят кучу хлопот и преград на пути к достижению поставленных целей, однако преодолев их, вы сможете достичь гармонии во многих сферах жизни.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Тройка Жезлов

Тройка Жезлов объединяет в себе два контекста - во-первых, это долгий и трудный путь, который ведет к вершине сквозь многочисленные преграды, и, во-вторых, это широкий обзор окружающего мира, открывающий перед представителями этого знака Зодиака новые горизонты. Гороскоп на вторник пророчит Овнам активный день и щедрое вознаграждение, если вы сумеете преодолеть все трудности и духовные барьеры. В этот день судьба покажет что-то большее, нежели видят все окружающие. А вы, с высоты своего опыта, сможете понять и оценить знак.

ТЕЛЕЦ -Шестерка Денариев

Эта карта обещает вам легкое разрешение финансовых проблем и предоставление необходимой помощи в важном на данный момент вопросе. Гороскоп на сегодня говорит, что благодаря собственным усилиям, деловым талантам, целеустремленности и уму вы сумеете обеспечить себе хороший уровень благосостояния. Более того возможно даже придется помогать другим, ведь отныне у вас будут все условия для этого. Таро рекомендуют в этот день откликаться на просьбы, обращенные к вам, но все же помнить: не следует позволять садиться себе на шею.

БЛИЗНЕЦЫ - Королева Мечей

Вам выпала интересная карта, в особенности с точки зрения духовной составляющей жизни. Королева Мечей предрекает Близнецам активное стремление к идеалу и борьбу за собственную независимость. Во вторник вы можете предпринять реальные шаги, чтобы получить больше свободы – прежде всего, в плане принятия решений. Методично вы будете обрубать одну за другой цепи, сковывающие ваши движения. Стоит отметить, что гороскоп на завтра обещает: вы непременно добьетесь успеха, но единомышленников и просто друзей у вас станет меньше. С другой стороны, желание быть лучше всех не принесет ожидаемого удовольствия – просто обратите внимание на то, что самые успешные никогда не бывают идеальными.

РАК - Повешенный

Карта показывает степень свободы человека и указывает на многочисленные ограничения, а также запреты. Жизненная ситуация у Раков существенно изменилась: поставленная цель не достигнута, потому что была остановлена обстоятельствами или вашими же ошибками. Вы зашли в тупик или находитесь, что называется, в "подвешенном состоянии", поэтому постоянно чувствуете себя, словно в ловушке. Не исключено, что ранее Раки стали жертвой предательства или сами предали себя, и если это так - во вторник все должно встать на свои места.

ЛЕВ - Башня

Башня предупреждает Львов о грядущих опасностях, которые могут коснуться разных сфер их жизни. Гороскоп на завтра обещает, что вторник может преподнести ряд неожиданных событий, которые способны напрочь выбить вас из привычного ритма. Но не стоит отчаиваться - все ваши проблемы настолько мелкие и несущественные, что их решение не будет вас обременять. К тому же, исход событий принесет массу положительных эмоций под конец дня.

ДЕВА - Четверка Денариев

Сегодня Таро рекомендуют вам подумать о своем отношении к деньгам и другим материальным ценностям. На карте изображен типичный скряга. Нет никаких сомнений в том, что он заработал богатство собственным трудом, и в этом смысле он заслуживает уважения. В то же время, став богатым, он потерял покой и сон. Излишняя привязанность к материальным ценностям не принесет в вашу жизнь счастья, и вам стоит всегда обращать внимание на этот момент. Помните, что любая материя, в том числе денежная, нуждается в обновлении – иногда деньги надо тратить, и поэтому гороскоп на вторник подсказывает: пришло время для глобальных покупок.

ВЕСЫ - Король Жезлов

Короли по Таро всегда символизируют волевые решения, принять которые бывает очень нелегко. Вы рискуете допустить какую-то серьезную ошибку, которая может повлиять на будущее, несмотря на то, что отлично знаете, чего хотите. Карты говорят, что в важном деле вам должны помочь близкие. Обратитесь к ним за подмогой, и они никогда не откажут. Не стоит стесняться говорить о том, что у вас что-то не получается.

СКОРПИОН - Влюбленные

Карта сулит глубокие любовные переживания, но не пугайтесь преждевременно. Переживания и хлопоты далеко не всегда имеют негативный окрас, и в вашем случае это действительно так. Жизнь готовит для вас существенные перемены к лучшему, при чем это может касаться не только личных отношений, но и финансового благополучия. Звезды однозначно на вашей стороне, посему представители этого знака Зодиака наконец-то смогут получить желаемое.

СТРЕЛЕЦ - Императрица

Карта символизирует плодородие, изобилие и красоту во всех ее проявлениях. Сегодня Таро обещают вам эмоциональное и финансовое процветание, а также удовольствие, которое могут дать нежные чувства. Именно во вторник вам предстоит сделать важный выбор, от которого будет зависеть вся дальнейшая жизнь. Кроме того, карта указывает на успешную творческую деятельность, а также на перемены на личном фронте. Возможно, речь идет о скорой женитьбе или даже пополнении в семье.

Новости Гороскоп на 2018 год для всех знаков Зодиака

КОЗЕРОГ - Солнце

Карта Солнца выражает жизнелюбие, радость, теплоту и уверенность в будущем. Все в вашей жизни идет своим чередом, и, как предсказывает гороскоп на завтра, определенно движется к вершине. Вам стоит не оглядываться на прошлое и не унывать, что бы не случилось, так как впереди большие перемены, которые способны сделать вашу жизнь более комфортной и обеспеченной. Осталось прислушаться к советам близких и приложить немного усилий.

ВОДОЛЕЙ - Паж Денариев

Этот день может принести вам новые перспективы в улучшении материального благосостояния. Могут поступить очень интересные предложения, касающиеся повышения по службе, или денежных вложений. Все, что вам предложат, стоит принять – это будет на пользу.

РЫБЫ - Луна

Карта Луны вводит нас в образный мир души, в мир наших снов, мечтаний и откровений. Вы не знаете, что делать и как определиться с будущим. Гороскоп на сегодня говорит, что к вам придет внезапное озарение. Если что-то ранее тревожило вас и не позволяло спокойно спать, именно в этот день оно отступит и Рыбы смогут обрести долгожданный душевный покой. Однако, помните, скоро наступит момент, когда надо будет действовать весьма уверенно, поэтому не пугайтесь препятствий и не пытайтесь убежать от трудностей.