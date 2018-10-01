Гороскоп на 2 октября 2018 года: кому сегодня не повезет

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Астрологи поведали, как себя надо вести 2 октября: кому сегодня следует опасаться конфликтов, а кто сможет улучшить свое благосостояние.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Овнам стоит обратить внимание на вторую половинку, которая нуждается в их внимании.

ТЕЛЕЦ

Тельцов сегодня лучше обходить стороной: они будут конфликтными и обязательно будут выяснять отношения с коллегами и даже родственниками. Вечер лучше провести в людном месте.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов сегодня много работы. Вечер лучше провести в семейном кругу.

РАК

Ракам выпадет возможность улучшить свое материальное положение. В погоне за состоянием не забудьте о своем здоровье.

ЛЕВ

У Львов возможны проблемы с начальством. Не исключен конфликт. Лучше не нарываться на ссоры и вести себя спокойнее, чем обычно.

ДЕВА

Девам стоит заняться своим образованием: выбрать курсы или направление, которое требует совершенствования.

ВЕСЫ

Весам не стоит заниматься сегодня физической активностью. Вечер лучше провести дома.

СКОРПИОН

У Скорпионов непростой день: велика вероятность конфликтов и несчастных случаев.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам сегодня стоит уделить внимание своим друзьям и выполнить данные обещания.

КОЗЕРОГ

Козерогам сегодня обязательно повезет, только надо настроиться на позитив и показать свои сильные стороны коллективу.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи будут сегодня доказывать свою правоту и отстаивать точку зрения. Все конфликты лучше решать в позитивном ключе.

РЫБЫ

Рыбам стоит заняться собой: сходить в спортзал и посетить врача.