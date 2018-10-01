Гороскоп на 2 октября 2018 года: кому сегодня не повезет

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2018 года, для всех знаков Зодиака.
Астрологи поведали, как себя надо вести 2 октября: кому сегодня следует опасаться конфликтов, а кто сможет улучшить свое благосостояние.
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ОВЕН
Овнам стоит обратить внимание на вторую половинку, которая нуждается в их внимании.
ТЕЛЕЦ
Тельцов сегодня лучше обходить стороной: они будут конфликтными и обязательно будут выяснять отношения с коллегами и даже родственниками. Вечер лучше провести в людном месте.
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов сегодня много работы. Вечер лучше провести в семейном кругу.
РАК
Ракам выпадет возможность улучшить свое материальное положение. В погоне за состоянием не забудьте о своем здоровье.
ЛЕВ
У Львов возможны проблемы с начальством. Не исключен конфликт. Лучше не нарываться на ссоры и вести себя спокойнее, чем обычно.
ДЕВА
Девам стоит заняться своим образованием: выбрать курсы или направление, которое требует совершенствования.
ВЕСЫ
Весам не стоит заниматься сегодня физической активностью. Вечер лучше провести дома.
СКОРПИОН
У Скорпионов непростой день: велика вероятность конфликтов и несчастных случаев.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам сегодня стоит уделить внимание своим друзьям и выполнить данные обещания.
КОЗЕРОГ
Козерогам сегодня обязательно повезет, только надо настроиться на позитив и показать свои сильные стороны коллективу.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут сегодня доказывать свою правоту и отстаивать точку зрения. Все конфликты лучше решать в позитивном ключе.
РЫБЫ
Рыбам стоит заняться собой: сходить в спортзал и посетить врача.