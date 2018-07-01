Гороскоп на 2 июля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как провести понедельник, 2 июля.

Сегодня - начало новой рабочей недели, которая для большинства станет очень успешным периодом. После длительных выходных многие знаки Зодиака будут испытывать раздражение и беспричинную усталость, так как попросту не готовы к активной работе. Придется как-то собирать свои силы в кулак и идти дальше, сквозь тернии к звездам. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 2 июля.





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ОВЕН

Овнам гороскоп на сегодня предлагает наконец-то включиться в работу и начать заниматься делами, о которых они совершенно забыли. Или сознательно не хотят помнить. Вскоре в вашей жизни может начаться нелегкий период, связанный с ссорами и неурядицами. Скорее всего, Овнов начнут раздражать те люди, которых еще совсем недавно они считали самыми дорогими.

ТЕЛЕЦ

Звезды рекомендуют представителям этого знака забыть о прошлом и постараться начать строить свою дальнейшую жизнь уже сейчас. Возможно, вас тянут назад люди, которые не заинтересованы в вашем успехе, либо же они хотят простои использовать доверчивых Тельцов в своих целях. Присмотритесь повнимательнее к тем, кто часто пытается Вас поучать.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на понедельник обещает Близнецам массу приятных знакомств и разговоров. Вы можете внезапно встретить человека, который в итоге сыграет в вашей жизни ключевую роль. Позаботьтесь о том, чтобы сегодня не произошли никакие конфликтные ситуации - иначе вы выйдете из них в совершенно неблагоприятном свете.

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РАК

Представителям этого знака сегодня стоит обратить внимание на состояние своего здоровья. Многие процедуры или походы к врачу, которые вы откладывали раньше, нужно осуществить как можно скорее, ведь в ближайшем будущем это может привести к развитию когда-то недолеченных болезней. Также Ракам в этот день не нужно перенапрягаться на работе: уделите внимание только наиболее важным вопросам, а остальные смело могут подождать до завтра.

ЛЕВ

Представителей этого знака Зодиака ждет долгожданная встреча, которая принесет максимум удовольствия и приятных эмоций. Она состоится во второй половине дня, а вот в первой вам придется немного поработать. При чем, гороскоп на сегодня говорит, что задания, которые вам предстоит исполнять, будут очень разношерстными и неожиданными.

ДЕВА

Абстрагируйтесь от раздражающих вас людей и обстоятельств. Сегодня звезды настоятельно советуют сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов. Склоки и конфликты вам сейчас ни к чему, а вот последствия от них придется разгребать потом очень долго. Будьте осторожны с резкими высказываниями.

ВЕСЫ

Вас ожидает неожиданная встреча, которая может в корне изменить течение вашей жизни. Возможно, именно сегодня вы повстречаете того человека, что в результате станет любовью всей жизни. Однако, чтобы распознать он ли это, стоит быть очень внимательным и не игнорировать знаки судьбы.

СКОРПИОН

Скорпионов сегодня ожидает очень насыщенный и яркий день. В деловой жизни все будет получаться лучшим образом, личная жизнь также бьет ключоми. Более того, гороскоп на сегодня подтверждает, что удача на вашей стороне, так что не упустите свой шанс и используйте все преимущества на полную.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит быть максимально аккуратным и мягким сегодня. В понедельник планеты сошлись так, что вас может раздражать практически все происходящее вокруг. Не рубите с плеча, потому что можете серьезно задеть чувства близких. Если оскорбите любимых в этот день - разрешить конфликт будет практически нереально.

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КОЗЕРОГ

Звезды рекомендуют Вам быть более сдержанными и контролировать свою речь, так как в последнее время представители знака бывают слишком резки и грубы. Вас настолько заносит, что иногда окружающие просто недоумевают, что происходит. Если будете продолжать в том же духе - от вас могут отвернуться близкие люди. Однако, не отчаивайтесь - вам под силу разобраться со своими чувствами и выйти из любой ситуации грамотно.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит всерьез задуматься над своим поведением, так как то и дело допускаете серьезные ошибки, пренебрегая мнением других. Это все может в итоге вылиться в настоящий ураган эмоций и тогда вы рискуете потерять самого близконго человека. Начните думать не только о себе, но и об окружающих. Если будете более мягкими - они это оценят.

РЫБЫ

Гороскоп на сегодня предупреждает вас о возможной опасности. Скорее всего, она может возникнуть из-за необдуманных поступков и нежелания открыто признавать свои проблемы. Если пустите ситуацию на самотек - можете оказаться в ловушке. Также стоит поговорить с человеком, который вам дорог - делайте это максимально откровенно и искренне.