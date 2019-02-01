Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака по картам Таро: кому грозит опасность

Гороскоп на завтра, 2 февраля 2019 года по картам Таро пророчит яркие перемены для всех знаков Зодиака. Однако стоит быть на чеку – они могут иметь как положительный, так и отрицательный окрас. Взвешивайте каждое свое решение, а также не принимайте все слишком близко к сердцу, так как возможны провокации со стороны недоброжелателей.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Император

Гороскоп на субботу предрекает Вам стабильность, уверенность в завтрашнем дне и стойкость в личных отношениях. Период, когда жизнь подкидывает вам разнообразные сюрпризы, подошел к финалу, и теперь судьба дарит вам нечто более ценное: спокойствие и гармонию. На самом деле Овнам давно нужно было немного остепениться, поскольку в последнее время постоянно куда-то несло. При чем не всегда в правильном направлении. Карты говорят, что у вас будет время на размышления о прошлом и будущем, воспользуйтесь им грамотно.

ТЕЛЕЦ – Правосудие

Карта правосудие говорит о том, что вам давно не хватает морального наставления, четко определенной системы убеждений, понимания правильного и неправильного. Вы привыкли все решать самостоятельно и только так, как сами считаете нужным. Обращать внимание на чужое мнение, даже если оно верное, явно не удел Тельцов, однако ситуацию стоит изменить. Гороскоп на завтра советует немного забыть о своем "я" и вспомнить о том, что в миру существуют и другие люди. И многие из них нуждаются в вашей поддержке.

БЛИЗНЕЦЫ – Воздержание

Несмотря на довольно взрывной характер и неугомонность, в настоящее время Близнецы испытывают умиротворение и покой. Иногда это состояние граничит с апатией и инертностью, но все же, как говорит гороскоп на субботу, для представителей этого знака Зодиака это весьма полезно. Успокоиться, подумать над происходящим вокруг и сделать какие-то выводы о проделанном пути – довольно важно именно сейчас.

РАК – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов – обозначает борьбу: она проходит как внутри вас самих, так и по отношению к обстоятельствам. Вы в тупике, и об этом сами прекрасно знаете. При чем, виной всему – вы сами. Гороскоп советует Рыбам срочно сгладить все острые углы, высказать все обид и начать наконец-таки по-взрослому решать все проблемы. Иначе станете врагом №1 для большинства окружающих. Делайте правильные выводы.

ЛЕВ – Дама Кубков

Эта карта говорит, что вы должны подготовиться к самопожертвованию, пусть даже для этого придется перешагнуть через самого себя. Гороскоп на сегодня для Львов советует набраться терпения и стойко вынести все испытания, которые подготовила вселенная. Ваше эмоциональное состояние завтра будет таковым, что вы особенно ясно ощутите душевные чаяния и потребности окружающих. Увы не исключено, что есть риск и пострадать из за чужих негативных эмоций. И все же пойдите навстречу людям. Не забывайте об интуиции, она убережет вас от сильных душевных ран.

ДЕВА – Паж Денариев

Этот день может принести вам новые перспективы в улучшении материального благосостояния. Могут поступить очень интересные предложения, касающиеся повышения по службе, или денежных вложений. Все, что вам предложат, стоит принять – это будет на пользу. Помните, все зависит только от вас самих. Не забывайте смотреть по сторонам, некоторые люди ждут вашей похвалы.

ВЕСЫ – Десятка Мечей

Эта карта обозначает искусственный, иногда насильственный конец, то есть наступающий "не в свое время". Вас ждет боль и резкие негативные переживания. Так всегда бывает когда речь заходит о расставаниях или потерях. Что-то поменяется в вас и в вашем восприятии мира. Главное – не бойтесь перемен. Карты Таро советуют вам как-то временно изолировать себя от внешних раздражителей и оградиться от возможных конфликтов, иначе взрывной настрой может спровоцировать огромную беду.

СКОРПИОН – Мир

Это удивительная карта, символизирующая завершение большого пути, триумф и достижение желанной цели. Причем, речь здесь не просто о каком-то обыденном, земном деле, о плане, который реализовался. Эта карта – о глобальной перемене. Мир в данном случае означает умиротворенное состояние человека, который постиг высшую истину, который перестал быть рабом своих желаний и страстей и который научился ценить каждый миг жизни. Гороскоп на сегодня четко говорит о том, что день будет особенным, можно не сомневаться.

СТРЕЛЕЦ – Шестерка Денариев

Шестерка Денариев – это карта, которая поможет вам раскрыться и показать свои умения. Возможно, вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех. Вот только сами вы достичь его не в силах – понадобится помощь людей, которые к вам небезразличны.

КОЗЕРОГ – Четверка Жезлов

Четверка Жезлов никогда не бывает случайной или незаметной картой в раскладе. Она является хранителем очень позитивной и мощной энергетики. Именно Четверка Жезлов выпадает в личном раскладе людям, о которых принято говорить, что они – счастливчики. Гороскоп на субботу говорит, что и на вашу улицу пришел праздник.Сегодня вы празднуете удачу, тем самым выражая благодарность судьбе. Сделайте так, чтобы все подарки судьбы были заслуженными.

ВОДОЛЕЙ – Дама Мечей

Вам выпала интересная карта, в особенности с точки зрения духовной составляющей жизни. Дама Мечей предрекает активное стремление к идеалу и борьбу за собственную независимость. Гороскоп на завтра говорит, что вы можете предпринять реальные шаги, чтобы получить больше свободы – прежде всего, в плане принятия решений. Методично вы будете обрубать одну за другой цепи, сковывающие ваши движения. Стоит отметить, что на этом поприще вы непременно добьетесь успеха, но единомышленников и просто друзей у вас станет меньше.

РЫБЫ – Смерть

Смерть – это расставание, прощание, конец. Но после этого всегда наступает новое начало. Для Рыб – это скорее всего конец какой-то длительной привязанности, которая сковывала вас долгое время. Не бойтесь рубить канаты, тянущие вас на дно. Иначе потом выбраться из ямы может быть очень сложно. И главное, как говорит гороскоп на завтра, не бойтесь смелых решений, так как сделать правильный шаг вам помогут близкие. Попросите их о помощи, и она непременно протянут вам руку.

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