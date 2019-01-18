Гороскоп на 19 января 2019: к чему присмотреться в эту субботу

Гороскоп на сегодня, 19 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Для этих выходных всем стоит запастись силами и энергией, поэтому гороскоп на субботу советует всем знакам Зодиака не перенапрягаться и правильно распределять силы и время. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Фото: untoldhiddenthings.com

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ОВЕН

Овнам стоит сегодня хорошенько задуматься о том, что и кому вы недавно обещали. Время сдержать свое слово и уделить внимание делам, которые уже долго откладываете. В противном случае вы рискуете поссориться с дорогими вам людьми.

ТЕЛЕЦ

Представителям этого знака важно заняться в начале недели подготовкой к важному мероприятию, которое уже не за горами. Вашим близким и друзьям трудно обойтись без вашей помощи, поэтому не игнорируйте их просьбы. А еще лучше - сами предлагайте помощь.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам гороскоп на 19 января предрекает приятные заботы. Возможно, речь идет о поездке на дальние расстояние, а точнее о подготовке к ней. Постарайтесь сегодня не переживать понапрасну и не создавать себе же проблем. В целом же суббота обещает быть легкой.

РАК

Порой чрезмерный фанатизм Раков не приводит их к добру. Если будете перетруждаться, вас могут внезапно "навестить" проблемы со здоровьем. Сегодня звезды советуют вам делать все в меру и контролировать свои эмоции, иначе последствия могут быть совершенно неожиданными.

ЛЕВ

Львам важно поторопиться закончить начатые в течение этой недели дела, иначе, откладывая планы в "длинный ящик", вы рискуете разочаровать довольно важных для вас людей. Халатное отношение к делам может привести к финансовым потерям.

ДЕВА

Постарайтесь сегодня настроиться на правильный лад, ведь суббота готовит Девам романтический подарок. Возможно, вас удивит ваша вторая половинка, посему гороскоп советует присмотреться к стараниям близких и благодарить их за это.

ВЕСЫ

Представителям этого знака звезды советуют сегодня тщательно спланировать свою следующую неделю. В остальном же постарайтесь провести субботу в кругу семьи, такой досуг позволит вам полностью расслабиться и зарядиться нужными силами. А они вам еще очень понадобятся.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит научиться делать правильные выводы из того, что происходит вокруг. Представители этого знака порой смотрят на мир сквозь розовые очки, что очень вредит восприятию реальности. Многие слова и рекомендации вы трактуете в выгодном исключительно для вас свете, чем разочаровываете окружающих.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы могут оказаться практически в тупиковой ситуации, однако, не стоит отчаиваться, ведь ключ к выходу лежит на поверхности. Получить ответы на интересующие вас вопросы поможет сегодня человек, от которого вы совершенно не ожидаете никакого содействия в решении личных проблем.

КОЗЕРОГ

Козерогам при возможности стоит сегодня расслабиться и уделить время отдыху. Несколько последних недель вы активно и тяжело трудились, посему пришло время для вознаграждения. Вы можете получить неожиданный финансовый бонус, или же родные сделают вам приятный подарок. Отложите все малоприятные вам дела - все равно результат вас не порадует.

ВОДОЛЕЙ

Пришло время уделить внимание давно забытым друзьям или родственниками. Возможно, они очень нуждаются в вашей помощи, однако сами стесняются попросить ее. Помните, ваше благородство может не только сыграть важную роль в жизни какого-то другого человека, но и позволит вам осознать важность определенных жизненных моментов.

РЫБЫ

Похоже, у Рыб давное есть мечта, которая не дает им покоя. Не переживайте, вполне реальному желанию непременно суждено сбыться. В эту субботу судьба может преподнести вам неожиданный подарок, от которого вы будете в восторге.

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