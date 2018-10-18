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Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

77.3тЧитать материал на украинском

Гороскоп на завтра, 19 октября 2018 года, по картам Таро предсказывает неоднозначный день для большинства знаков Зодиака. Многим пятница сулит насыщенный приятными событиями и встречами день, а некоторым представителям зодиакального круга она принесет неудачу и споры с окружающими.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

Все прогнозы Таро читайте здесь.

ОВЕН – Девятка Жезлов

Девятка Жезлов означает упрямство, сопротивление какой-либо ситуации или событию, от которых мы ожидаем лишь неприятностей. Ваш настрой заранее неверный - вы накручиваете себя и всех окружающих, обрекая их на неудачу и тревоги. Гороскоп на пятницу советует Овнам пересмотреть свои взгляды на чужие интересы и потребности.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

ТЕЛЕЦ – Паж Жезлов

Гороскоп на завтра по картам Таро сулит вам некое приключение. Обычно это возможность выйти за рамки привычной сферы интересов. Вы давно хотели рискнуть и попробовать что-то новенькое. Остается только согласиться на поступившее предложение и отправиться на встречу чему-то новому.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

БЛИЗНЕЦЫ – Пять Мечей

Пятерка мечей означает обострение конфликта, мерзкий скандал, "удары ниже пояса", низость и подлость. Вы должны обороняться, поскольку вам грозит опасность. Есть вероятность, что неприятная ситуация, что назревает, заденет большое количество людей. Но больше всего пострадаете именно вы, так что гороскоп на сегодня особенно советует Близнецам быть осторожными и терпеливыми.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день
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РАК – Император

Карта символизирует наше стремление к стабильности, безопасности и последовательности. Условия существования, которые сейчас сложились в вашей жизни, вас не устраивают, вы стремитесь уйти от текущего положения дел. Сделайте наконец-то решительный шаг, ибо перемены сами по себе не наступят.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

ЛЕВ - Туз Кубков

Туз Кубков - одна из самых лучших карт в колоде Таро Снов. Спектр значений этой карты включает в себя радость, благодарность, удовлетворение, успех, счастье и единение. Все зависит от того, что же вы себе выберете. То есть, что бы вы сегодня не делали – все принесет радость и нужный опыт.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

ДЕВА - Шестерка Мечей

Гороскоп на завтра указывает на перемены, благодаря которым вы достигнете новых берегов. Вы должны "держать лицо" и бороться за свое место под солнцем, освещая свой путь благими намерениями. Если будете действовать именно так, вы успешно достигнете тех перемен, которые вам нужны. На пути будут сложности и преграды, но не стоит поворачивать назад.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

ВЕСЫ – Сила

Карта Сила основана на глубокой внутренней гармонии. Гороскоп на завтра говорит: ваша цель не в том, чтобы победить инстинкты или научиться их преломлять, а в том чтобы правильно пользоваться всем, что дает природа. Любовь, мягкость и настойчивость – те качества, который сегодня преобладают по отношению в себе любимому.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

СКОРПИОН - Девятка Денариев

Девятка Денариев - карта финансового успеха, крупного и часто неожиданного выигрыша. Кажется, сегодня вам подкинут хорошенькую сумму, и все это - награда за те усилия и старания, которые вы ранее продемонстрировали для достижения благой цели. При чем вы не преследовали собственную выгоду. Вселенная ценит благородные поступки, поэтому ваши дары уже на пути к вам.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

СТРЕЛЕЦ - Тройка Мечей

Эта карта значит выбор, сделанный вопреки чувству. Ваши чувства подавлены вашим разумом. Каждый сам для себя определяет, чем в первую очередь руководствоваться - сердцем или головой, но гороскоп на сегодня говорит, что лучше сдержаться.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

КОЗЕРОГ - Паж Жезлов

Гороскоп по картам Таро сулит вам некое приключение. Обычно это возможность выйти за рамки привычной сферы интересов. Сегодня к вам может поступить неожиданное предложение по работе или подработке, которое сначала покажется вам странным. Но его стоит принять, и тогда вы сможете легко решить настигшие вас финансовые трудности.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день
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ВОДОЛЕЙ - Колесо Фортуны

Колесо – это очень простая метафора: судьба, ощущение, что наше предназначение определяется поворотом некой космической машины. И правда, в пятницу вы окажетесь полностью в распоряжении вселенной. Даже не думайте ничего менять, или пытаться пойти в другую сторону. От судьбы не уйдешь.

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

РЫБЫ - Башня

Башня в Таро говорит о том, что вы довольно долго считали свое положение стабильным и безопасным, и вдруг все рухнуло. В один момент вас осенило: вы стоите на месте, а для благополучной жизни стоит постоянно двигаться и, возможно даже, переступать через себя. Подумайте о своем статусе в обществе: не делали ли вы в последнее время ничего такого, что могло бы вас скомпрометировать?

Гороскоп на 19 октября по картам Таро: кто будет самым удачливым в этот день

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Тема
Астрологический прогноз
Объекты
гороскоп 2018Таро
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