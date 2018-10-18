Гороскоп на 19 октября 2018: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 19 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.

Пятница этой недели - станет для некоторых хорошим поводом отдыхать и планировать выходные, некоторым же придется поработать, чтобы достичь целей и со спокойно душой тоже закрыть рабочую неделю. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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ОВЕН

Трудная и насыщенная рабочая неделя подходит к концу. Завершив на сегодня все запланированные дела, Овны могут с чистой совестью отправиться отдыхать, при этом побаловав себя заветной покупкой, возможно, осуществлением определенных желаний. Не будьте скрягой! Даже большие затраты сегодня окажутся только приятными, к тому же выгодными.

ТЕЛЕЦ

Жизненный ритм Тельцов, который, как правило, приводит к усталости, последнее время не дает покоя их родным и близким. Крайне важно обратить внимание на здоровье и принять меры уже сегодня. Волнуются за вас небеспричинно.

БЛИЗНЕЦЫ

Некоторые события этой насыщенной пятницы наверняка заставят Близнецов пересмотреть ценности и приоритеты. Внимание, слава и признание - далеко не первое, о чем стоит беспокоиться. В данной ситуации не лишним будет прислушаться к советам вашей второй половинки.

РАК

Ракам грозит сегодня усталость и разочарование в попытках успеть все и сразу. Времени будет мало не только для поставленных перед вами задач, но и для себя. Оставьте идею угнаться за всем сиюминутно, поберегите силы, работу начните с самых важных заданий на сегодня.

ЛЕВ

Львам сегодня просто не будет равных в интеллектуальных дискуссиях и задачах в профессиональной сфере, которые потребуют от вас логического мышления и стратегического подхода к их решению. Используйте эту ситуацию для достижения личных целей.

ДЕВА

Как говорится, пятница - это уже почти суббота. Девы сегодня могут расслабиться и, закончив мелкие дела, заняться подготовкой к планам на ближайшие выходные. При этом не стоит строить сегодня сверхъестественных планов, это грозит разочарованием.

ВЕСЫ

Крайне благоприятный день, чтобы заняться собой. Весы могут отложить все заботы и закрыть глаза на временные сложности и неурядицы. На пользу пойдет шоппинг, посещение косметолога, стилиста или же просто хорошее времяпровождение с друзьями.

СКОРПИОН

Скорпионам под конец рабочей недели удастся решить накопившиеся проблемы и заботы. Если за последнее время встречались сложности в личной жизни, пятница этой недели также откроет перед вами все возможности исправить ситуацию.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит задуматься об экономии. До зарплаты еще придется подождать, а вот незапланированные затраты сопровождают ваши будни все чаще и чаще. Вместо того, чтобы ссориться и выяснять сегодня с близким человеком, кто больше приносит в дом, просто подсчитайте мало важные расходы за последнее время.

КОЗЕРОГ

Не самое удачное время приступать к кардинальным переменам, изменениям имиджа или внезапному косметическому ремонту вашего жилья. Подобные идеи не найдут активной поддержки родных, что окажется довольно важным фактором.

ВОДОЛЕЙ

В эту пятницу напору и рвению Водолеев позавидуют все. Смело беритесь за самые трудные задачи, чтобы не оставлять их на выходные или следующую неделю. Сегодня они покажутся вам не такими уж и сложными.

РЫБЫ

Родившихся под знаком Рыб то и дело будут окружать сегодня различные соблазны. Вам будет хотеться буквально всего. Однако не стоит забывать о здравом смысле и нежелательных затратах.