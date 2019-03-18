Гороскоп на 19 марта для всех знаков Зодиака по картам Таро: как избежать ошибок

Гороскоп на завтра, 19 марта 2019 года, по картам Таро пророчит для всех знаков Зодиака поступление новых сил и энергии из совершенно неожиданных источников. Также возможны новые интересные знакомые и полезные связи.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Пятерка Жезлов

С одной стороны у Овнов в этот день возникнет возможность разложить по полочкам свои мысли и дела, а также наконец-то решить задачи, которые давно откладывали на потом. С дугой стороны, могут вылезти наружу и те давно забытые дела, о которых вы уже и не думали, но они также потребуют от вас сил и внимания. Гороскоп на завтра советует Овнам немного напрячься, а также четко определить для себя приоритеты.

ТЕЛЕЦ – Король Кубков

Гороскоп на вторник для Тельцов предупреждает их о внезапных событиях, которые хоть и сделают ваш день сумбурным и непростым в эмоциональном плане, но зато позволят пролить свет на более важные вещи. Вы поймете, кого из окружающих стоит подпустить ближе к себе и довериться, а кто, на самом деле, общается с вами с маской на лице.

БЛИЗНЕЦЫ – Шестерка Кубков

Близнецы потеряли комфорт. Непонятно, по каким причинам, но вы постоянно чувствуете какое-то напряжение и не можете расслабиться, чтобы достичь гармонии и отдохнуть. Возможно, это просто переутомление. Попробуйте абстрагироваться и не переживать по любому поводу. Гороскоп на сегодня обещает спокойный день, насладитесь же этим.

РАК – Дама Жезлов

Дама Жезлов – карта, символизирующая яркие и внезапные перемены. Они могут касаться как деловой сферы жизни, так и личной. Вам важно понять, чего вы хотите от себя и окружающих в будущем. Возможно, придется прекратить связь с кем-то из ранее приближенных людей. Но не бойтесь, все к лучшему.

ЛЕВ – Восьмерка Кубков

Гороскоп на вторник советует Львам задуматься над тем, как они выглядят со стороны. В последнее время вы могли быть резки и грубы с близкими и теми, кто не заслуживает от вас плохого отношения. Возможно, вы стали слишком необъективны к себе, но в то же время для этого есть определенные основания. Поймите одну простую истину: для того, чтобы жить в гармонии, нужно уметь уступать.

ДЕВА – Шестерка Денариев

Представителям этого знака гороскоп на сегодня рекомендует обратить внимание на свое самочувствие. Недомогание и слабость могут быть последствиями эмоционального истощения. Просто сбавьте темп и перестаньте требовать и ожидать грандиозных поступков от других – тогда и жить станет спокойнее.

ВЕСЫ – Пятерка Денариев

Весам следует именно в этот день решить: чего они хотят от дальнейшей жизни. После того, как решение будет принято, стоит начинать действовать. Ни в коем случае нельзя медлить, так как упустив момент достижение цели станет невероятно тяжелым процессом. Гороскоп на завтра рекомендует открыто заявить о своих амбициях.

СКОРПИОН – Верховная Жрица

Гороскоп на сегодня обещает незабываемый день в эмоциональном контексте. Вы будете весь день иметь поднесенное настроение и ощущать небывалую мощь от своих возможностей. Однако не стоит слишком высоко взлетать в облака: реальность также требует вашего непосредственного участия. Не расслабляйтесь, но и не напрягайте себя ненужными заботами.

СТРЕЛЕЦ – Тройка Кубков

Гороскоп рекомендует Стрельцам немного расслабиться и уйти от ежедневной рутины. Вам больше не надо "рвать и метать", идя всем наперекор. Поверьте, вы слишком пытаетесь все контролировать и считаете, что без вашего участие не обойдется. Но все могут справиться без вашего вмешательства, отойдите в сторонку и уделите наконец-таки время себе.

КОЗЕРОГ – Двойка Мечей

Козероги в последнее время дергаются от любого яркого и внезапного движения. То есть слишком остро чувствуют то, что происходит вокруг, а это заставляет вас постоянно пребывать в стрессе. Поверьте, в вашей жизни наступает светлая полоса, посему и поводов для переживаний нет. Сохраняйте спокойствие.

ВОДОЛЕЙ – Четверка Кубков

Представителей этого знака ждет незабываемая встреча. Или с ранее незнакомым человеком, или же с очень давним другом. Настолько давним, что вы могли забыть уже о его существовании. Гороскоп на вторник говорит о том, что не стоит избегать общения, даже если не хотите его на данный момент. внезапные встречи принесут значимую пользу.

РЫБЫ – Суд

Рыбам стоит определить для себя цели на ближайшие несколько месяцев и начать двигаться в сторону их достижения. Звезды вам посылают сигналы, но вы в упор их не видите или не воспринимаете. Однако стоит воспользоваться теми шансами, которые дает судьба. Иначе эта ошибка "аукнется" вам потом очень громко.

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