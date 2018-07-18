Гороскоп на 19 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 19 июля 2018 года, по картам Таро обещает "путешествие на гондоле" Овнам, тотальное погружение в мир чувств Близнецам и огненный жезл перемен Водолеям.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен - Шестерка Мечей

На этой удивительной карте изображена гондола. Женщина, которая медленно плывет в ней по водам венецианского канала, символизирует спокойное, уверенное, но не быстрое движение в правильном направлении. На ее лице маска – символ того, что на пути к цели следует скрывать свои истинные намерения и чувства, а использовать дипломатию и такт. Маска на самой лодке символизирует ваше высшее "Я" - именно оно направляет вас. Сегодня Таро рекомендуют, с одной стороны, запастись терпением, с другой – не делиться своими планами, с третьей – полагаться на интуицию.

Телец - Двойка Жезлов

Вам выпала прекрасная карта! На ней изображены ступени, ведущие вверх, к вашей цели. Никаких препятствий нет, путь полностью открыт. Но, дойдя до вершины, вы вдруг обнаружите "развилку" - две двери, вместо одной. Сегодня вы можете оказаться в ситуации выбора. Придется сделать небольшую паузу, собраться с мыслями и принять окончательное решение. Но не волнуйтесь: какой бы вариант вы ни избрали, вы не прогадаете.

Близнецы - Рыцарь Кубков

Эта карта символизирует погружение с головой в мир чувств и эмоций. Этот Рыцарь – профи в любви. Это – смысл его существования. Сегодня и вы можете погрузиться в те же глубины. Насладитесь этим прекрасным состоянием, но не забывайте о "технике безопасности": важные вопросы все же лучше решать с помощью ума, а не сердца. В то же время извлеките пользу от романтического настроя. Именно в этот день вы имеете возможность вывести отношения с любимым человеком на новый этап. Например, признаться ему у любви.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Рак - Отшельник

Похоже, сегодня вы захотите убежать от этого суетного мира и немного побыть наедине с собой. Вам потребуется пауза в общении, в деятельности и даже в проявлении чувств. Бывают моменты, когда тишина – лучший врач и советчик. С чем бы ни был связан этот "уход от мира", он пойдет вам на пользу. Возможны прозрения, мгновенные ответы на важные вопросы (на это указывает светильник). Но все же не переусердствуйте с аскетизмом и одиночеством. Такие паузы полезны только в том случае, если они непродолжительны и не превращаются в образ жизни.

Лев - Восьмерка Кубков

Вам выпала очень необычная карта. Ее главный смысл – радикальная перемена целей или путей их достижения. На ней изображен человек, который поднимается по лестнице вверх, оставляя приготовленные для него кубки. Там, внизу, всё определенно и ясно – каждый его следующий шаг просчитан до мелочей холодным рассудком. Но на новом пути ничего не определено. Это совершенно новый опыт. Именно такое движение вы можете начать сегодня. Таро рекомендуют смело отправляться в это путешествие, даже если не уверены, как будете действовать дальше. Это эволюция, это развитие, это движение вперед. Это не стоячее болото.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Дева - Девятка Жезлов

Это прекрасная карта отдыха за несколько шагов до цели. На лестнице изображен римский воин. Позади него – 8 жезлов, еще один он держит в руках на случай нападения врагов. Он позволил себе немного расслабиться и снять шлем. Но он не спит, он просто присел передохнуть. Сегодня Таро рекомендуют вам немного сбавить обороты, оглядеться вокруг и оценить обстановку. Но одновременно оставаться бдительными и не терять нити своего устремления к цели. До неё – рукой подать.

Весы - Девятка Мечей

"Хто тобі? Сам собі". Эта карта именно об этом. На ней изображена девушка, которую мучают страхи. Тени за окном превращаются в монстров, в голову лезут неприятные мысли, душу терзают плохие предчувствия. Сегодня вы рискуете столкнуться с ситуацией неконтролируемых переживания и даже наваждения. Сознание будет рисовать самые страшные картины грядущих событий. Но дело в том, что их творец – именно вы. Именно ваши негативные мысли и страхи могут воплотиться в реальность. Остановите это. Выбросьте из готовы весь негатив и начните мыслить позитивно.

Скорпион - Туз Мечей

Эта карта символизирует мгновенное прозрение, ответ на вопрос, который вас давно мучил. На карте изображена богиня Минерва – богиня мудрости и битвы. Масть Мечей символизирует неограниченные возможности интеллекта, а Туз – помощь Неба. Это значит, что сегодня вы можете получить особую возможность совершить прорыв или дать старт делу, которое радикально изменит (разумеется, в лучшую сторону) ваше нынешнее положение. Карта также обещает новое понимание себя и своего пути.

Стрелец - Пятерка Монет

Не самая лучшая карта. Но и не самая плохая. Она указывает на материальные затруднения. Возможно, вы отправились в отпуск и немного не рассчитали своих финансовых возможностей – потратили больше, чем могли себе позволить. Или просто расходы в какой-то момент превысили доходы. Так или иначе, это не смертельно. Просто проанализируйте свой семейный или личный бюджет и сделайте необходимые "оргвыводы". Со временем вы восстановите баланс. Еще одно значение карты – стремление защитить любимых и самосожаление.

Козерог - Двойка Монет

Прекрасная карта! Красивый светящийся шар символизирует мечту. Человек идет по направлению к ней, и никаких преград не встречает. Но имеется больше, чем один, способ достигнуть цели – на это указывают диски над его руками. Сегодня вы будете вынуждены "жонглировать" сразу несколькими задачами и даже видами деятельности, нужно будет проявить гибкость, готовность быстро переключаться и действовать быстро. Вам могут поступить очень интересные предложения. Но что бы вы ни выбрали, всё будет вам на пользу.

Водолей - Туз Жезлов

Ох, и карта вам досталась! Просто шикарная! Обратите внимание на массу огненных символов: вулкан, саламандра, пылающий жезл. Точно так же и вы сегодня будете гореть желанием изменить этот мир. Или, по крайней мере, вашу роль и место в нем. Вас будет переполнять энергия и стремление к действию. Степень этого стремления и этого действия может быть различной: вы либо ограничитесь несущественными изменениями, либо предпримите попытку спасти весь мир. Так или иначе, помощь Неба вам обеспечена.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Рыбы - Шестерка Монет

Вам выпала очень интересная карта. На ней изображен богато одетый мужчина, который в одной руке держит весы с "деньгами", а во второй – зодиакальный символ Весов. Сегодня для вас актуальным может стать вопрос обмена помощи (скорее всего, материальной) на благодарность. Это карта мецената, спонсора, помощника. Именно в этой роли можете оказаться вы. Кстати, обратите внимание на главного героя: протягивая руку, он все еще размышляет над тем, следует ли оказывать помощь. Таро рекомендуют и вам ответственно подходить к благотворительной деятельности и не позволять пользоваться вашей добротой.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на июль по картам Таро Казановы.