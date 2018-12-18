Гороскоп на 19 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака: как провести день

Гороскоп на завтра, 19 декабря 2018 года, по картам Таро предсказывает многим знакам Зодиаку счастливый и радостный день, который может принести вам весьма интересные и неожиданные новости. Однако некоторым все же придется преодолевать различные препятствия на пути к вершине.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду для всех знаков Зодиака по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Колесо Фортуны

Овнам гороскоп на завтра предвещает новые приключения и неожиданные новости, которые сперва могут выбить из привычной жизненной колеи, но при этом они прольют свет на ближайшее будущее. Карты Таро советуют в среду стараться следовать своей судьбе и не торопить события, так как наступает светлая полоса в жизни. Но события должны следовать своим чередом, иначе вы можете спугнуть удачу.

Колесо Фортуны - это всегда лотерея, а значит, день может "пощекотать" вам нервы и привнести в жизнь интригу. Но, тем не менее, во второй половине все прояснится и покажет, насколько судьба благосклонна к вам, а это значит, что вы можете смело рисковать и двигаться к своим целям.

ТЕЛЕЦ - Верховная Жрица

Карта, которая выпала Тельцам в раскладе на сегодня, обозначает покорность вселенной и спокойствие. Гороскоп на сегодня говорит о том, что вам не следует активно вмешиваться в ход событий, так как вы рискуете допустить серьезные ошибки. Возможно, речь идет об общении с близкими людьми, которых вы можете случайно обидеть по неосторожности.

Карты советуют: подождите немного, и дела сами примут нужное вам направление. Если же вы все-таки решили вмешаться, необходимо ясно осознавать, для чего вы это делаете. Не принимайте поспешных решений и не "покупайте кота в мешке" - все должно быть ясно и прозрачно.

БЛИЗНЕЦЫ - Повешенный

Карта Повешенный или Висельник символизирует свободу человека: от обязательств, от жизненного бремени, от переживаний и ненужных связей. Гороскоп на среду указывает на ограничения и запреты: возможно, сегодня вам придется немного приумерить свой пыл и чаще сдерживать эмоции.

Жизненная ситуация постоянно меняется, и вы ничего не сможете с этим сделать. Пока ваши цели не достигнуты, потому что движение было остановлено обстоятельствами или собственными ошибками. Чтобы не зайти окончательно в тупик, вам необходимо избавиться от того, что мешает и тревожит. Не берите на себя слишком много и позвольте определенным людям частично вмешаться в жизнь - они явно не желают вам зла. И помните: свобода приходит тогда, когда мы возлагаем на себя те или иные обязательства.

РАК - Двойка Жезлов

Эта карта Таро из категории Жезлов дает возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Дело в том, что появление в раскладе Двойки Жезлов свидетельствует, что вы скоро предстанете перед важным выбором. От него вероятно, может зависеть огромный отрезок дальнейшей жизни, а приняв невыгодную сторону, вы можете погрязнуть в паутине ненужных интриг и страстей. Ликвидировать негативные последствия своих решений будет непросто, поэтому просто попытайтесь не делать никаких необдуманных поступков.

Двойка Жезлов предсказывает, что принять конкретное решение будет не так просто, как вы считали вначале. Чем больше вы будете углубляться в волнующую вас проблему, тем осторожнее придется себя вести. С одной стороны, такое поведение верно: зачем бросаться "с головой" в ситуацию, не зная, что именно ожидает вас впереди? С другой же стороны, все мы рано или поздно оказываемся в таком положении, когда необходимо чем-либо рискнуть.

ЛЕВ - Рыцарь Жезлов

Гороскоп по картам Таро советует представителям этого знака быть более сдержанными и тактичными, так как происходящие вокруг события сулят вам сегодня излишнюю возбудимость. Рыцарь Жезлов символизирует жар души, проявляющийся в жажде к жизни, но сегодня он может как дать толчок к прямым действиям на пути к кардинальным переменам, так вероятно грозит зацепить негативную сторону карты - нетерпение, импульсивность и склонность к преувеличениям. Не берите ничего так близко к сердцу, не то есть возможность получить отрицательный заряд энергии.

Зачастую ваша же нетерпимость и вспыльчивость мешают вам грамотно поступать в той или иной ситуации. Задумайтесь над тем, что вы делаете не так и о чем чаще всего жалеете. Тогда все встанет на своим места.

ДЕВА - Четверка Кубков

Четверка Кубков предупреждает Дев о том, что день будет весьма полезным, однако в то же время и далеко не легким. Что-то заставит вас сегодня серьезно задуматься о назревающих в жизни проблемах. Обратите внимание на тот момент, что вы сами кузнец своего счастья и перестаньте слепо рассчитывать на чью-то мощную помощь.

Гороскоп на среду говорит о том, что вам необходимо внутреннее уединение, можно даже сказать - одиночество. Вы слишком привязаны к тем, кто сильнее и мудрее вас в некоторых аспектах жизнедеятельности. Пора бы научиться действовать самостоятельно, полагаясь только на себя самого. И в среду - самое время для того, чтобы начать воплощать собственные инициативы.

ВЕСЫ - Десятка Кубков

Эта карта выражает наивысшую гармонию и глубокую, благотворную любовь. Собственно, гороскоп на среду и предвещает Весам день, наполненный теплыми эмоциями и нежными чувствами. Возможно, случится то, что заставит вас посмотреть на жизнь под совершенно другим углом. При этом, скорее всего, предсказывания будут касаться личной стороны жизни.

Любовь - то, что заставит вас двигаться дальше, и если вы ее еще не нашли, тогда, возможно, именно в этот день вторая половинка мелькнет в вашей судьбе. У вас в душе появятся столь долгожданные мир и комфорт, которых ранее так остро не хватало. Воспользуйтесь всеми шансами, которые предоставит вам судьба.

СКОРПИОН - Дама Денариев

Королева или Дама Денариев - образ женщины, которая добивается прежде всего общественного признания и уже затем - семейного благополучия. Это в некой мере отбросит тень влияния и на Скорпионов: вы будете слишком озабочены работой, и совершенно прекратите замечать личные проблемы. Однако, как пророчит гороскоп на завтра - это может оказаться правильным решением. Существует вероятность того, что ваши жертвы будут оценены, так как позволят всем увидеть, насколько важны вам поощрения и похвала.

Вы - на редкость незаурядная личность, способная достичь самых больших высот в избранной деятельности. Но, как правило, Королева Денариев, при всех своих многочисленных талантах, обладает еще таким редким качеством, как скромность. Так вот, в этот день вам не стоит пользоваться этим качеством - будьте смелее и настырнее.

СТРЕЛЕЦ - Четверка Мечей

Эта карта символизирует заядлую борьбу за место под солнцем. Вам придется драться словесно и доказывать свою правоту для того, чтобы не пострадала собственная репутация. Возможно, виной всему - необдуманные и легкомысленные поступки, которые вы совершили ранее. Гороскоп по картам Таро рекомендует в этот день вам хорошенько обдумать каждый свой шаг и действовать очень осторожно, иначе можете пострадать от собственной резкости.

Стрельцам в последнее время хочется отдохнуть от всего и всех, но о каком именно отдыхе речь, если вокруг столько незавершенных дел? Нужно напрячься, но все же, постарайтесь не загружать голову проблемами и заботами, которые сейчас не являются приоритетными. Определите для себя четкую траекторию движения и следуйте по указанному пути.

КОЗЕРОГ - Король Кубков

Карта Король Кубков олицетворяет ваше стремление к приобретению трансцендентного опыта, к освобождению от пут сознания и мистическому единению с вселенной, которая приготовила для вас яркий и незабываемый сюрприз. Cуществует вероятность, что ваша жизнь круто изменится, однако вам стоит приложить к этому определенные усилия.

Вы постоянно чувствуете, что в чем-то теряете, а ваша жизнь становится рутиной, но поверьте, так и должно быть перед началом нового, значимого цикла жизни. Попробуйте остановиться и поглядеть вокруг, сейчас вы можете почувствовать себя частичкой чего-то большего. Если постараетесь – откроется подлинная истина.

ВОДОЛЕЙ - Четверка Жезлов

Четверка Жезлов никогда не бывает случайной или незаметной картой в раскладе. Водолеям предстоит сегодня переделать массу важной работы, которая даст старт для начала нового этапа в жизни. Эта карта является хранителем очень позитивной и мощной энергетики. Именно Четверка Жезлов выпадает в личном раскладе людям, которые готовы идти напролом ради своего счастья.

Гороскоп на сегодня означает, что и на вашу улицу пришел праздник. Это могут быть различные значимые события как в личной жизни, так и на почве карьеры: помолвка, свадьба, новоселье, повышение или глобальные покупки.

РЫБЫ - Дама Жезлов

Карта символизирует доверие к себе, мир с самим собой и всецелую душевную гармонию. Сегодня вы – открыты новому и легки на подъем. Возможно, даже проявите инициативу, которая найдет широкий отклик у окружения и будет высоко оценена руководящим звеном. Помните, даже самые авантюрные предложения могут оказаться весьма полезными и стоящими, поэтому - рискуйте, не бойтесь двигаться вперед и готовьтесь получить заслуженное вознаграждение.

Стоит также отметить, что Рыбам следует немного отдохнуть от повседневной рутины и поменять что-то в своей жизни, иначе будете жалеть о том, что она прошла серо и неинтересно.