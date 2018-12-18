Гороскоп на 19 декабря 2018: кому завтра не повезет

Гороскоп на завтра, 19 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Среда станет для многих очень удачным и продуктивным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на завтра.

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Овен

Овнов ждет напряженный день. На работе нужно будет приложить максимум усилий. Не исключено, что вам придется работать сверхурочно.

Телец

Звезды советуют встретиться со старыми друзьями и посвятить день приятным воспоминаниям, веселью и отдыху.

Близнецы

Не сплетничайте, так как в результате вы сами можете от этого пострадать. Говорите всегда правду, даже если она неудобная.

Рак

Звезды советуют Ракам по-другому отнестись к распределению финансов и отказаться от габаритных покупок. Если у вас есть цель – начните откладывать деньги уже сейчас.

Лев

День для Львов окажется на удивление удачным. Больше сюрпризов стоит ожидать в личной жизни – ваше недавнее знакомство перерастет в большое и светлое чувство любви.

Дева

Завтра вас ждет приятная новость, возможно, речь пойдет о повышении зарплаты. Будьте готовы к приятным переменам в вашей жизни.

Весы

Вы, конечно же, специалист в своей сфере, но не стоит забывать о том, что даже вам свойственно допускать ошибки. Поэтому не накручивайте себя.

Скорпион

Только тогда, когда вы отпустите человека из прошлого, сможете начать жить так, как желаете.

Стрелец

Будьте внимательны к своему здоровью, ведь возможно обострение хронических болезней. Если почувствуете легкое недомогание – срочно бегите к врачу.

Козерог

Проведите вечер в кругу семьи. Постарайтесь выслушать всех, кто захочет с вами пообщаться, ведь близкие люди так нуждаются в вашей поддержке.

Водолей

Ваше будущее зависит от того, насколько сильно вы сможете поверить в самого себя.

Рыбы

День обещает быть продуктивным, вы решитесь на важный шаг. Удача будет на вашей стороне.