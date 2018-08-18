Гороскоп на 19 августа: чего ждать от этого дня

Гороскоп на сегодня, 19 августа 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Для Близнецов и Дев этот день пройдет практически идеально, а вот Овнам и Водолеям придется немного потрудиться ради будущих успехов. Тельцам и Львам сегодня не помешает прислушаться к себе.

OBOZREVATEL рассказывает подробнее о советах астрологов на сегодня.

Больше гороскопов читайте по ссылке.

ОВЕН

Долгожданный отдых в этот день придется отложить. Но не отчаивайтесь. Да, вам придется потратить время на решение важных вопросов, но в будущем вы сполна насладитесь результатами ваших трудов.

ТЕЛЕЦ

Если вам хочется провести сегодняшний день в одиночестве, посвятив его только себе и любимым занятиям, - сделайте это. И не стоит переживать о том, что окружающие вас не поймут. Завтра вы сможете компенсировать им недостаток вашего внимания.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня звезды сулят вам идеальный день. Вы сможете успешно реализовать все задуманное и, при этом, получить удовольствие от процесса. Но не стоит увлекаться решением проблем. Оставьте немного времени для отдыха и веселья.

РАК

Сегодня звезды рекомендуют вам запастись терпением и не принимать поспешных решений. Возможно, воскресенье для вас пройдет не наилучшим образом, но это значит лишь одно – завтра будет новый день.

ЛЕВ

Когда вы в очередной раз хотите предъявить претензии окружающим вас людям – остановитесь на минуту и подумайте. Может быть вы воспринимаете все слишком близко к сердцу? В любом случае, решения, принятые в порыве эмоций, часто бывают не самыми удачными.

ДЕВА

Сегодня вам могут позавидовать представители всех остальных знаков Зодиака. И есть за что, ведь сегодня у вас легко получится реализовать все свои планы. Кажется, что помех для вас сегодня просто не существует.

ВЕСЫ

Наверное, вы и сами знаете, что себя нужно беречь. И это не пустые слова, ведь ваше счастье зависит только от вас. Ежедневные обязанности никто не отменял, но не стоит забывать позаботиться о себе. А начать можно с приятных мелочей, которые вас порадуют.

СКОРПИОН

Сегодня вам стоит вспомнить о друзьях. Позвоните тем, с кем давно не общались, ведь им будет приятен ваш интерес. Да и вам наверняка есть о чем рассказать.

СТРЕЛЕЦ

Сегодняшний день для вас будет абсолютно нейтральным. Но в этом и заключается его прелесть – вы можете придать ему любую эмоциональную окраску. И вы можете сделать его отличным, если захотите.

КОЗЕРОГ

Звезды говорят, что сегодня вам нужно проявить немного терпения. Впрочем, особо стараться не придется, ведь все и так сложится удачным образом.

ВОДОЛЕЙ

Похоже, что сегодняшний день для вас не станет самым легким за последнее время. Но сильно переживать не стоит. Не забывайте, что трудности не только закаляют, но и работают на ваше будущее.

РЫБЫ

Сегодня вы имеете полное право на отдых. И пусть угрызения совести за "ленивое" воскресенье вас не беспокоят, ведь вы это по праву заслужили.