Гороскоп на 18 октября по картам Таро: кому грозит опасность в этот день

Гороскоп на завтра, 18 октября 2018 года, по картам Таро предсказывает сложный и насыщеный день практически для всех знаков Зодиака. Многим будет казаться, что счастье почти у него в руках, но через секунду оно будет уходить от них. Кое-кому гороскоп сулит гармонию с миром и окружением, а другим представителям зодиакального круга он принесет разочарования и невзгоды.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Тройка Жезлов

Тройка Жезлов объединяет в себе два начала - во-первых, это человек проделавшый долгий и трудный путь и достигший, наконец, вершины, и, во-вторых, это тот, кому с высоты открылся широкий обзор окружающего мира. Гороскоп на сегодня советует вам, как настоящему мудрецу: судьба покажет что-то большее, нежели видят все окружающие. Главное, присмотритесь к тем знакам, которые предоставляет вам сама вселенная.

ТЕЛЕЦ - Туз Денариев

Карта обозначает неожиданные возможности. Этот туз говорит, что вы можете найти или получить в дар какой-то материал, который окажется для вас важным именно в данный момент. А со временем позволит вам совершить прогресс в нужных областях. Гороскоп на четверг сулит вам сюрпризы, но поверьте, несмотря на неожиданность, это то, что вам нужно.

БЛИЗНЕЦЫ - Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков означает добрую, дружескую атмосферу, хорошее настроение и мудрую улыбку. Вы поглощены положительными эмоциями, готовы помогать и любить, а также дарить частичку себя миру. Сегодня вы – идеальный любовник и хороший друг. Кроме этого, как пророчит гороскоп на завтра, можете ожидать приятных известий или приглашений.

РАК - Десятка Денариев

Карта обозначает период богатства, стабильности, полноты жизни и уверенности в завтрашнем дне. Но не обольщайтесь, все это не упадет вам на голову, а ожидает вас как бы за соседней дверью. То есть, чтобы получить финансовый успех, который вы давно ждали и заслужили вам придется пройти через некоторые трудности и приложить усилия.

ЛЕВ - Девятка Мечей

Этот образ бессонных ночей соответствует состоянию глубокой озабоченности и подавленности. Пока вы чувствуете, что за вами по следам идут неудачи, и из-за этого впадаете в отчаянье. Кроме всего прочего, вы еще и плохо спите. Гороскоп на завтра рекомендует задуматься о содеянном. Может где-то в подсознании вы найдете подсказку, о том что гложет вас и увлекает в подобное состояние.

ДЕВА - Правосудие

Правосудие значит, что сегодня у вас особенно завышенное чувство справедливости, это нормально, поскольку именно оно поможет вам восстановить ее при необходимости. Гороскоп говорит, что сегодня вы будете взывать к разуму и пытаться привить окружающим основоположные, базовые ценности. В связи с этим можете столкнуться с недопониманием, но вы победите.

ВЕСЫ - Четверка Мечей

Четверка Мечей - это карта застоя, внезапно прерванной деятельности и вынужденного тайм-аута в важных делах, при чем сами вы не планировали делать паузу. Кажется, вас собираются отправить на "скамейку запасных". Подумайте хорошенько: может в последнее время вы сделали что-то не так? Гороскоп на завтра рекомендует немного покопаться в прошлом, чтобы понять что к чему.

СКОРПИОН - Тройка Мечей

Тройка Мечей - знак того, что вам придется сделать выбор и найти правильный путь для реализации накопленной ранее силы. Скорпионы, сейчас вы добиваетесь чего-то, что должно принести в вашу жизнь наибольшие дивиденды. Но не смейте сойти на кривую дорожку – заслуженное принесет удовольствие только тем, кто приложил все усилия для воплощения планов.

СТРЕЛЕЦ – Король Денариев

Эта карта олицетворяет наше стремление обладать собственностью, быть уверенным в завтрашнем дне и в реальных ценностях, быть в ладу с окружающей действительностью. Вы материалист по своей природе, но иногда все же делаете опрометчивые поступки. Гороскоп на четверг советует: задумайтесь, не совершали ли вы в последнее время сомнительных вложений средств. Если да – лучше забрать капитал.

КОЗЕРОГ – Шестерка Кубков

Гороскоп по картам Таро уводит вас в страну воспоминаний. Шестерка кубков показывает, что мы постоянно возвращаемся в прошлое и скучаем по тех временах. Может быть пора вспомнить о близких и напомнить им о том, как вы их любите. Она непременно по достоинству оценят все ваши старания и ответят своей поддержкой в сложной ситуации, какой бы она не была.

ВОДОЛЕЙ - Луна

Луна - карта, означающая противоположные эмоции: страх и ощущение удачи. Все зависит от того, какими мыслями Водолей руководствуется в настоящий момент и какие решения он принимал накануне. Если вы были добры к окружению – вам повезет, если нет – тогда ждите расплаты. При чем она может ударить с той стороны, откуда вы совершенно не ожидали.

РЫБЫ – Смерть

Смерть - это расставание, прощание, конец. Но после этого всегда наступает новое начало. Для Рыб – это скорее всего конец какой-то длительной привязанности, которая сковывала вас долгое время. Не бойтесь рубить канаты, тянущие вас на дно. Иначе потом выбраться из ямы может быть очень сложно. И главное, как говорит гороскоп на завтра, не бойтесь смелых решений - сделать правильный шаг вам помогут близкие. Попросите их о помощи, и она непременно протянут вам руку.