Гороскоп на 18 августа 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков Зодиака.

Суббота, несмотря на календарный выходной, станет для многих одним из наиболее активных дней недели, при этом гороскоп на сегодня сулит некоторым знакам Зодиака отличную возможность проявить себя и свои навыки для получения выгоды в будущем. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 18 августа.

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ОВЕН

Не стоит сегодня Овнам недооценить ситуацию, возможностей ваших конкурентов или недоброжелателей. В данном случае с вами играют нечестно, а это дает соперникам дополнительные карты на руки. Не расслабляйтесь, хватайтесь за свежие идеи даже если на первый взгляд они покажутся безумными.

ТЕЛЕЦ

Суббота этой недели позволит Тельцам максимально проявить свои творческие способности, проверить интуицию, испытать удачу. Но это никак не относится к риску, которого сегодня звезды советуют избегать. Обратите также внимание на новые деловые предложения, которые могут обернуться для вас удивительной выгодой.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы сегодня уверенные максималисты, жизнь бьет внутри вас ключом, а это самое время проявить креатив и активность вне профессиональной сферы. Вернитесь к старым хобби, идеям новых навыков и сфер деятельности.

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РАК

Жизненный потенциал Раков последнее время устремлен только вверх, и благодаря этому вам удастся совершенно по-новому оценить свою личную жизнь и пересмотреть отношение к окружающим Сегодня вы обретете способность легко прощать обиды и закрывать глаза на критику в свой адрес.

ЛЕВ

Львы могут рассчитывать сегодня на весьма благоприятный день. Закончив насыщенную трудовую неделю, вы смело можете отправиться на покой. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми, сюрпризы и приглашения провести романтический вечер с близким человеком. И выше нос! Уверенность в себе сегодня только положительно отразиться на вашем настроении.

ДЕВА

Вопреки ожиданиям, суббота наверняка окажется не самым легким и приятным днем недели для Дев. В некотором плане даже опасным. Сегодня желательно исключить всякое общение с посторонними, употребление продуктов неизвестного происхождения, путешествия в неизвестных направлениях. Негативную атмосферу дня стоит разбавить занятием, которое не потребует от вас много физических сил, отвлекитесь от событий дня за любимой книгой.

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ВЕСЫ

Выходной день Весов несет сегодня негативные тенденции. Ваш гороскоп предупреждает о мелких недоразумениях и напряженных диалогах, которые могут возникнуть в этот день с родными и близкими людьми. Ввиду этого в конце дня возможна легкая депрессия или же нервный стресс.

СКОРПИОН

Скорпионы могут сегодня почувствовать недомогание и усталость, так отразилась на вас предыдущая насыщенная трудовая неделя. Вы не щадили себя и мало уделяли время отдыху, на чем стоит сосредоточиться сегодня. Займитесь самообразованием, уделите время чтению или медитации.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня Стрельцам будет сложно справиться с задачами дня, помешать может банальная смена настроения, легкая апатия буквально ко всему. Это потребует от вас мобилизации, физических сил и ясности ума. Опасайтесь вспышек эмоциональности, возможны нервные срывы и травмы.

КОЗЕРОГ

Козерогами в эту субботу будет руководить спонтанность, и проявляться это будет буквально во всем, начиная от слов и заканчивая принятыми решениями. Именно поэтому сегодня не время воплощать амбициозные и даже самые новаторские идеи.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп для Водолея несет сегодня знак нервозности и желания сбежать из мест массового скопления людей и активностей. Звезды советуют обратить сегодня внимание на новые деловые предложения и вложиться в них с головой, чтобы получить максимальную выгоду.

РЫБЫ

Откажитесь сегодня от ярых попыток отстоять свою правоту, вы наверняка столкнетесь с ожесточенным противостоянием и потерпите поражение. Пусть будет так. В скором времени у вас появится шанс отыграться.