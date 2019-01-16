Гороскоп на 17 января по картам Таро для всех знаков Зодиака: как провести день

Гороскоп на завтра, 17 января 2018 года, по картам Таро предсказывает сложный и насыщеный день для всех знаков Зодиака. Некоторым астрологи обещают достижение гармонии с миром и окружением, а других же вселенная предупреждает о том, что день принесет разочарования и невзгоды.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Больше прогнозов по Таро читайте по этой ссылке.

ОВЕН - Верховный Жрец

Эта карта олицетворяет мир веры и глубочайшего доверия, основывающегося на непоколебимости избранных ценностей. Кажется все, что вы исповедовали в последнее время и есть ваш путь, а продолжить его – ваша судьба. Гороскоп на четверг позволит Овнам достичь полноценной внутренней гармонии и обрести совершенно новые эмоции.

ТЕЛЕЦ - Четверка Жезлов

Четверка Жезлов соответствует периоду мира и покоя, во время которого мы раскрываемся навстречу жизни и ее радостям. Самый трудный этап прошел и после него остались только хорошие воспоминания. Теперь вас ждет полное умиротворение. Гороскоп на завтра советует похлопотать за близких и по достоинству оценить их старания ради вас. Вы в силах сделать им очень полезную услугу.

БЛИЗНЕЦЫ - Семерка Жезлов

Карта означает, что мы подверглись нападению сильнейших противников. Она также говорит что шанс победить есть, а вы находитесь в более выгодном положении. Главное, хорошо продумать ходы, и тогда враг получит по заслугам.

РАК – Десятка Жезлов

Гороскоп на сегодня по картам Таро сулит вам разочарование. Об этом говорит Десятка Жезлов - карта мрачного настроения, показывающая, что мы ожидали слишком многого, а теперь все наши радужные перспективы развеялись как дым. Вы находитесь в постоянном поиске, и ни один из вариантов не устраивает. Но иногда стоит просто присмотреться или по другому взглянуть на мир.

ЛЕВ – Двойка Денариев

Двойка Денариев - это карта игрока и человека, которому безразлично, какое решение принять. Вы очень легкомысленны и поэтому гороскоп на четвер предупреждает вас: такое поведение может привести к негативным последствиям. Сегодня для вас не имеют значения ни деньги, ни люди. Вас зацепила какая-то деталь и вы готовы все поставить на кон. Если победите – выиграете малость, если проиграете – утратите все.

ДЕВА – Маг

Таро сулит вам интеллектуальные возможности. Карта обозначает ум, сообразительность, активную жизненную позицию. Сегодня дело, за которое вы возьметесь, обязательно вам удастся и вам будет хотеться работать сильнее и активнее. Гороскоп на завтра советует присмотреться к человеку, к которому вы давно испытываете симпатию, но не воспринимаете этого серьезно.

ВЕСЫ - Тройка Мечей

Эта карта значит выбор, сделанный вопреки чувству. Все прошедшее время вы находились в состоянии некой зависимости. Этот процесс отображался на вас негативно, но вопреки всему прекратить не удавалось. Но сейчас наступило время, когда наконец-то ваши чувства подавлены вашим разумом. И это верный шаг, чтобы избавиться от этой зависимости.

СКОРПИОН - Пятерка Денариев

Карта, которая вам выпала, значит кризис, лишения и тревоги. Сейчас вы в состоянии неопределения и беспокойства. Вам постоянно кажется, что чего-то недостает, и на самом деле так и есть в вашей жизни. Такие периоды бывают у каждого, не волнуйтесь, просто переждите. Никаких серьезных потерь или горя не будет. Однако помните - судьба благосклонна к вам, и если вы покорно перенесете все испытания, уже через несколько дней вас ждет существенное вознаграждение.

СТРЕЛЕЦ - Любовники

Гороскоп по картам Таро обещает вам любовное увлечение. Карта, что выпала сулит глубокие душевные переживания. Вам сейчас комфортно в мире, который вас окружает, и вы готовы отдавать ему все свои внутренние ресурсы. В ответ он подкинет вам человека, с которым вы сможете полностью раскрыться навстречу чувствам.

КОЗЕРОГ – Шестерка Жезлов

Карта обозначает период богатства, стабильности, полноты жизни и уверенности в завтрашнем дне. К вам придет финансовый успех, который вы давно ждали и заслужили. Несмотря на положительный прогноз на будущее вам все равно придется пройти через некоторые трудности и препятствия.

ВОДОЛЕЙ – Десятка Денариев

Шестерка Жезлов — это карта победы, успеха, славы и "всенародного признания", а от сюда и радости, удовлетворения. Вы искали ясности и смыслов? Пришло время их получить и порадоваться своим достижениям. Как вариант - перемены сознания в этот день, есть шанс перестать себя жалеть и считать неудачником и перейти к стадии победителя.

РЫБЫ – Паж Мечей

Валет масти Мечей означает разъяснение, прояснение ситуации, некую свежую струю, благодаря которой нам вдруг открывается истинный смысл происходящего, и даже самое запутанное дело становится простым и понятным. Проблема в том, что решение это придет к вам через конфликт. При чем причина его – давние разногласия, которые вы уже похоронили в своей голове, а в сознании партнера они еще болят. Неправильное поведение в конфликте может разрушить союз.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!