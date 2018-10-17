Гороскоп на 18 октября 2018: кому не повезет в этот день

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2018 года для всех знаков Зодиака.

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ОВЕН

Представителям этого знака Зодиака гороскоп на сегодня обещает встречу с довольно интересным, а главное - важным человеком, который непременно пригодится в будущем. Такие связи случаются раз на миллион, поэтому не упустите свой шанс узнать максимум полезной информации и не разочаруйте долгожданного собеседника.

ТЕЛЕЦ

Представители этого знака могут столкнуться с непониманием со стороны близких. Вам стоит проявить терпение и понимание к ним, так как некоторые люди хотят от вас внимания уже весьма давно. Не реагируйте на выпады провокаторов - ни к чему хорошему это не приведет. В остальном гороскоп на сегодня обещает весьма интересный день.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам сегодня следует внимательно наблюдать за тем, вам говорят. Существует большой риск ссор с близкими, при чем, виновниками выступите именно вы. Отдайте предпочтение спокойным, тихим беседам, иначе можете стать героем нового конфликта.

РАК

Прекратите обращать внимание на высказывания посторонних - они никогда не могут знать всего. что происходит в вашей жизни. Постарайтесь просто расслабиться и получить удовольствие от общения с друзьями и не обращать внимание на неконструктивную критику.

ЛЕВ

Звезды советуют Львам почаще говорить о своих чувствах, не стесняясь. Поверьте, вас ждет также очередная порция откровений и признаний. Также гороскоп на сегодня обещает, что вам предстоит долгожданная встреча после долгой разлуки, а пока пострайтесь набраться сил для дальнейших интенсивов и незаурядных событий.

ДЕВА

Девы в этот день смогут поразить своих возлюбленных новыми идеями и предложениями. Никогда не стесняйтесь признаваться в своих чувствах, так как ваши искренние признания будут оценены по достоинству. Не спешите, попросту насладитесь романтическими моментами - они принесут вам огромное удовольствие.

ВЕСЫ

У представителей этого знака в четверг может состояться очень важный разговор, который расставит по полочкам многие нюансы в жизни. Не торопите события, гороскоп на воскресенье говорит, что все должно идти своим чередом.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит сегодня забыть обо всех бытовых неурядицах и деловых вопросах. Просто получайте удовольствие от того, что происходит - встречи, душевные разговоры и прекрасные воспоминания вам обеспечены. Помимо этого, воскресенье - отличный момент для того, чтобы определить приоритеты на дальнейшее время.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня мир будет казаться Стрельцам предательским, серым и скучным, но, возможно, так дела обстоят только по вашей вине. Вы сами отталкиваете от себя друзей, близких и знакомых, несмотря на то, что они ранее шли с вами на контакт. Пересмотрите модель своего поведения с окружающими.

КОЗЕРОГ

Козероги, как говорит гороскоп на сегодня, явно в ударе. Энтузиазма у вас нынче будет - хоть отбавляй, а любые идеи будут восприниматься с восхвалением и приязнью. Однако, возможно, вам придется прибегнуть к чьей-нибудь помощи - руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.

ВОДОЛЕЙ

Интересно, что представители этого знака сегодня попытаются сделать определенный рывок для того, чтобы изменить свою жизнь. Даже если вам не удастся сразу достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии. Тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен.

РЫБЫ

Рыб ожидает масса приятных сюрпризов: будьте готовы к внезапным поворотам фортуны и сумейте воспринять все изменения достойно. Сегодня вам представится возможность стать полезным для дорогого вам человека. Возможно, какие-то старые дела придется отложить, чтобы все силы бросить на воплощение в жизнь свежей идеи