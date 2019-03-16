Гороскоп на 17 марта 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.
Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.
Фото: sickchirpse.com
Овен
Овны, сегодня вас ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.
Телец
Звезды советуют: завершите все дела на работе, которые требуют немедленного решения. Не отказывайтесь от помощи коллег, и тогда вы получите долгожданные результаты.
Близнецы
Близнецы сегодня вам стоит сохранять спокойствие в любой ситуации. Что бы ни случилось, знайте: лучше избежать конфликта, чем его заглаживать.
Рак
Если у вас есть амбиции, если вы хотите изменить свою жизнь – настало время для этого. Наберитесь сил и верьте, что все к лучшему.
Лев
Львы, вам нужны новые впечатления. Звезды советуют взять выходной и провести его с любимым человеком.
Дева
Сегодня вам следует уделить день себе: отдохните, хорошенько выспитесь, сходите на прогулку или в кино.
Весы
Звезды рекомендуют: проведите время с любимым человеком. Избегайте серьезных тем.
Скорпион
Не огорчайтесь по пустякам. Скоро все наладится.
Стрелец
В этот день вам будет сопутствовать удача. Близкие и друзья окажут необходимую поддержку.
Козерог
Козерогам нужно научиться прислушиваться к интуиции. Именно она может помочь вам найти правильное решение даже в самой сложной ситуации.
Водолей
Если есть вопросы, их лучше решить сейчас. Это благоприятное время. Не теряйте свой шанс.
Рыбы
Сегодня вы будете в центре внимания. Насладитесь этим.
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