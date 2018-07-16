Гороскоп на 17 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2018 года.

Во вторник многие знаки зодиака станут заложниками обстоятельств. Этот день недели выдастся сложным, но продуктивным. При этом Тельцам, Весам и Козерогам стоит больше времени уделить семье. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Овнам сегодня следует избегать искушений. Перед вами будет стоять сложный жизненный выбор. Попытайтесь взвесить все риски и не бежать впереди паровоза. Если прислушаетесь к звездам, получите приятное вознаграждение.

ТЕЛЕЦ

Тельцам во вторник лучше посвятить все свободное время семье. Ваши близкие очень нуждаются в вашем внимании. Некоторые члены семьи давно хотят выговориться. Поэтому прислушайтесь к зову своего сердца и действуйте.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня придется срочно решать все незавершенные дела. Соберите силы в кулак и попытайтесь сделать как можно больше работы. Под угрозой ваша карьера и репутация. В этот день начальство будет очень пристально следить за вашими словами и действиями.

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РАК

Вам следует сегодня отдохнуть не только физически, но и морально. Усталость настолько накопилась в вашем организме, что в скором времени вы можете просто сорваться. Контролируйте свои эмоции и поскорее решайте проблему. Лучше отправляетесь в отпуск или просто возьмите отгул. Если такой возможности нет, посвятите себе вечер и постарайтесь не думать о работе и срочных делах.

ДЕВА

Сегодня у вас есть большая вероятность получить физическую травму. По возможности, избегайте опасных участков дороги, стройплощадок и отложите планы по ремонту. Проведите вторник в спокойной атмосфере с близкими.

ЛЕВ

Львам звезды советуют не делать поспешных выводов. Не судите о человека, пока хорошо его не узнаете. Вашы негативные мысли могут притягивают плохих и неприятных людей. Полюбите себя и настраивайтесь на позитив. И тогда сегодняшний день принесет вам много сюрпризов.

ВЕСЫ

Вы полны энергии, так воспользуйтесь этим. Для вас сегодня очень благоприятный день. Постарайтесь направить ваши знания в правильное русло. И не забудьте о новых знакомых. Вполне вероятно, что во вторник они помогут вам решить сложную задачу. Вечером обязательно устройте семейный ужин. Вашим близким это понравится.

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СКОРПИОН

Сегодня вы почувствуете желание бросить все дела и отправиться в путешествие. Что ж перед вам откроется много возможностей. Главное, не запутайтесь в своих желаниях и смело идите вперед. Звезды советуют вам прислушиваться ко внутреннему голосу. Время от времени он будет давать вам полезные советы. Также вы можете получить заманчивое предложение, от которого будет сложно отказаться.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня могут получить неприятную новость, которая омрачит остаток дня и помешает планам. Однако помните, что отыскать утешение будет сегодня легко в беседе с другом.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит уделить больше внимания детям и второй половинке. Отправьтесь на прогулку или сходите в кино. Повеселитесь от души. Вы даже можете осуществить чью-то маленькую мечту.

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ВОДОЛЕЙ

Водолеям нужно быть особенно внимательными к деталям. Одна мелочь способна полностью изменить вашу жизнь. Сегодня вас ждет необычная встреча. Будьте готовы к переменам.

РЫБЫ

Рыб во вторник ждет успех во всем, в чем бы они не решили себя попробовать. Поэтому можете смело экспериментировать и рисковать. Звезды на вашей стороне.