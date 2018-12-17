Гороскоп на 18 декабря 2018: каким будет второй день рабочей недели

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Некоторые во вторник столкнутся с неожиданными трудностями, но не огорчайтесь — скоро все будет ок. Кое-кто получит приятные сюрпризы, а другие наконец-то смогут разгрестись с кучей накопившихся проблем. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой гороскоп на сегодня.

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ОВЕН

Сегодня вам ничто не испортит настроение, а окружающие будут говорить только приятные вещи.

ТЕЛЕЦ

Тельцам в последнее время приходится тяжко, но не вешайте нос, ведь светлая полоса уже рядом.

БЛИЗНЕЦЫ

Мир сегодня будет вам улыбаться и делать все, чтобы вам везло.

РАК

Не будьте так альтруистичны - доля здорового эгоизма вам сейчас не повредит.

ЛЕВ

Львов ждет не очень простой день, но не расстраивайтесь — к вечеру все наладится.

ДЕВА

Обратите внимание на детали вокруг вас и поймете что-то важное.

ВЕСЫ

Вас ждет приятный сюрприз от начальства. Не провороньте.

СКОРПИОН

Кто-то рядом с вами нуждается в помощи — не отказывайте ему или ей.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы вы явно чего-то хотите, но никак не можете решиться. Гороскоп на вторник говорит, что пора.

КОЗЕРОГ

Кто-то симпатичный окажет вам внимание на работе.

ВОДОЛЕЙ

Вам трудно в последнее время, но ваши близкие люди все равно рядом, поэтому не вешайте нос.

РЫБЫ

Кажется, во вторник гороскоп предвещает вам приятный сюрприз, от которого невозможно отказаться.