Гороскоп на 17 декабря 2018: как начнется рабочая неделя

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Некоторые в этот понедельник столкнутся с непредвиденными хлопотами, однако они не будут столь обременительными. Кое-кто получит приятные сюрпризы, а кто-то сумеет наконец разрешить одну из самых серьезных проблем. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой гороскоп на сегодня.

Фото: videoblocks.com

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ОВЕН

Не спешите в первый рабочий день недели совершать глобальные покупки - они могут вылиться в огромные расходы, которые, к тому же, совершенно не будут оправданы. Лучше уделите время общению с близкими и родными - сегодня они нуждаются в вашей поддержке.

ТЕЛЕЦ

Представителям этого знака будет казаться, что у них забрали что-то важное, но все на самом деле не так. Вы просто избавились от бремени, которое давило на вас много лет и не позволяло двигаться дальше. Теперь выдохните, успокойтесь и просто почувствуйте свою свободу.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня практически решается ваша судьба на всю грядущую неделю. От многих факторов будет зависеть то, как вам предстоит дальше поступать в тех или иных ситуациях. Идите по зову сердца - оно никогда вас не обманывало. Что касается людей, пусть даже и хорошо знакомых - гороскоп на сегодня не советует слепо прислушиваться к их рекомендациям.

РАК

Вы увиливаете от серьезных разговоров, хотя сами понимаете их неизбежность. Это негативно влияет на вашу самооценку, эмоциональный настрой и отношение окружающих к вам. Не бегите от своих проблем, не бойтесь задавать вопросы и, при необходимости, предоставлять собеседникам полноценные ответы.

ЛЕВ

Представителям этого знака гороскоп на сегодня подготовил сюрприз - вы наконец-то попадете в то место, где мечтали побывать вот уже несколько месяцев. Безусловно, звезды не обещают, что все пройдет легко, но при этом результат будет того стоить. Не отчаивайтесь, если у вас что-то может не складываться изначально.

ДЕВА

Девам стоит подумать сегодня над тем, кого вы ранее могли разозлить или обидеть. Эти люди затаили на вас злобу и если не разрубить этот узел прямо сегодня - последствия могут быть крайне непредсказуемыми. Постарайтесь вовремя исправить все свои былые ошибки.

ВЕСЫ

Весы должны непременно обратить внимание на свое здоровье - вы не сможете полноценно и активно работать, если не избавитесь от проблем или незначительных заболеваний. Улучшив свое самочувствие, вы сможете сконцентрироваться на важных делах.

СКОРПИОН

Те, кто родился под знаком Скорпиона, сегодня не должны расслабляться. Уделите время бытовым делам, так как их могло накопиться довольно много. Избавьтесь от лишних вещей и это позволит вам ликвидировать негативные эмоции, которые раньше мешали спокойно жить. Гороскоп на этот понедельник обещает, что вечером вас ждет интересный досуг с близкими друзьями.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы очень долго не могли найти душевный комфорт и спокойствие. Над вами, словно грозовая туча, нависла череда неприятностей и забот, но сегодня этот круг прервется. Случайная встреча позволит освободить себя от эмоционального груза и получить ответ на важный вопрос.

КОЗЕРОГ

Козероги смогут наконец-то разгрузиться. Вы в последнее время очень много сил уделяете своей карьере, и это может негативно отразиться на состоянии здоровья. Не перегружайте себя в этот день новыми задачами.

ВОДОЛЕЙ

Представителям этого знака звезды сегодня пророчат весьма насыщенный день. Вероятно, с утра вы будете заняты важными делами, а вечером сможете отдохнуть и перевести дух. Попробуйте наладить отношения с теми, кто давно нуждается в вашем общении. Не забывайте старых друзей.

РЫБЫ

Для Рыб гороскоп на сегодня обещает день, насыщенный тревожными ощущениями. Вы пребываете в ожидании важного события, которое вот-вот наступит в вашей жизни. Не бойтесь и не нервничайте - у вас все получится, потому что Вселенная на вашей стороне.