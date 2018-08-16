Гороскоп на 17 августа по картам Таро: что готовит этот день

Гороскоп на завтра, 17 августа 2018 года, по картам Таро предсказывает действительно интересный и полный хлопот день. Никому не придется отдыхать в эту пятницу. Стрельцу и Тельцу день сулит гармонию со своим я и с другими, а таким представителям зодиакального круга, как Рак и Весы он принесет разочарование и раздор.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Император

Император символизирует наше стремление к стабильности, безопасности и последовательности. Для Овнов эта карта значит ваше стремление все контролировать. Вы уперты до бесконечности, а в отношениях с любимым человеком это не лучшее качество. Также вам мешает ваше стремление к власти в отношениях и даже деспотизм.

ТЕЛЕЦ – Шестерка денариев

Шестерка Денариев обозначает такие качества, как готовность прийти на помощь, великодушие и терпимость. Ваши чувства будут разделены, вы получите взамен то же, что и отдадите. Может быть судьба уготовит даже больше, но что – пока секрет. В этот день нужно заняться благотворительностью – это пойдет на пользу вашей энергетике.

БЛИЗНЕЦЫ – Туз мечей

Карта обозначает семя, из которого зарождается новая мысль, идея, новый взгляд. На вас снизойдет вдохновение. Благодаря позитивным эмоциям этого дня вы почувствуете особый прилив и что-то неземное, что наполнит вас внутри светом. Ловите момент и запоминайте ощущения.

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РАК – Четверка кубков

Гороскоп по картам Таро обещает вам неудовлетворенность в этот день. Об этом говорит карта, что обозначает "пресыщение", "перебор". Вы настолько насытились разными подарками судьбы, что теперь никакое развлечение вам не в радость. Учитесь любить и ценить малое, а не воротить носом по любому поводу.

ЛЕВ – Двойка денариев

Двойка денариев - это карта игрока, но также карта человека, которому безразлично, какое решение принять. Вам предстоит путь. Он может быть коротким или длинным, но сейчас это не имеет значения, поскольку вы приспособитесь к любым обстоятельствам. Сегодня вы легки и веселы, и это все, что нужно.

ДЕВА – Маг

Таро сулит вам интеллектуальные возможности. Карта обозначает ум, сообразительность, активную жизненную позицию. Именно сейчас вас ожидают некоторые трудности, но проявив себя полностью – свой ум, смекалку и желание менятся вы добьетесь желанного. Вы готовы к успеху и получите его.

ВЕСЫ - Пятерка мечей

Эта карта означает обострение конфликта, мерзкий скандал, "удары ниже пояса", низость и подлость. В этот день на работе вам не поздоровиться. Все ваши идеи будут отклонены в самой грубой форме последствием интриг и клеветы ваших коллег. Все может закончиться для вас даже более травматично, поэтому соберите все силы.

СКОРПИОН – Сила

Сегодня в вас проснется ваш внутренний зверь. Вы будете рвать и метать на роботе, при чем совершенно не зря. Если вы уже давно замечали что кто-то из подчиненных халтурит или не внимает вам – бейте, это не навредит. Дома вас ожидает животная страсть, а потом животный голод. Но не волнуйтесь – вам будет чем его утолить.

СТРЕЛЕЦ – Десятка кубков

Эта карта выражает наивысшую гармонию и глубокую, благотворную любовь. У вас в душе – мир и комфорт. Больше того – вы готовы подавать каждому нищему, а каждого бродячего щенка тащить в свой дом. Сегодня вы любите всех и вся и мир отвечает вам взаимностью.

КОЗЕРОГ – Шестерка кубков

Гороскоп по картам Таро уводит вас в страну воспоминаний. Шестерка кубков показывает, что мы постоянно возвращаемся в прошлое и скучаем за теми временами. Вы пытаетесь скрыться от настоящего, потому что оно вас не устраивает и просто забыться. Но свои проблемы и переживания надо решать здесь и сейчас. Хватит уже инфантилизма.

ВОДОЛЕЙ – Рыцарь жезлов

Всадник Жезлов карта неоднозначная. С одной стороны он символизирует жажду жизни, страстность и энтузиазм, но иногда переходящее в нетерпение, повышенную импульсивность. Прекратите постоянно спешить и заваливать начальника миллионом идей, воплощение которых вы видите тут и уже. Не бойтесь препятствий, но и не перегибайте палку – делайте все по мере необходимости.

РЫБЫ – Пятерка жезлов

Эта карта - брошенный нам вызов, приглашение помериться силами, посоревноваться. Сегодня у вас появится возможность полностью проверить свои силы. Вам уже давно чесались руки начать что-то новое – дерзайте! Помните, если вы сами начинаете борьбу – всегда сможете остановиться, но если принимаете чей-то вызов прийдется идти до конца.